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Авария дня. Разворот на трассе

Авария дня. Разворот на трассе (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2020 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   газель   дтп   
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На Южном объезде города Владимира водитель ГАЗели с видеорегистратором решил развернуться посреди трассы и в него врезалась встречная фура. Обошлось без пострадавших.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   газель   дтп   
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12k
Ligov 2 часа назад
Решимость есть, остальные качества, необходимые водителю, отсутствуют...
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4k
кот базилий 2 часа назад
Если бы делал разворот от обочины , то вписался за один раз, а фуровод видно дремал, проспал момент.
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Johnny

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