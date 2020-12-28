На Южном объезде города Владимира водитель ГАЗели с видеорегистратором решил развернуться посреди трассы и в него врезалась встречная фура. Обошлось без пострадавших.
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