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Tesla и его автопилот

Tesla и его автопилот (1 фото)

Автор:
27 декабря 2020 21:24
Сообщество : Автомир
Метки: tesla   авто   автопилот   машины   
642
1
Шутка про то что скоро Тесла пойдёт по стопам Аpple уже стала реальностью. Для начала вы покупаете машину, а потом вас просят ещё заплатить отдельно за программное обеспечение.

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Метки: tesla   авто   автопилот   машины   
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72k
Броненосец Потелкам 12 часов назад
В наших условиях электромобиль - ТОЛЬКО вторая машина, и ТОЛЬКО при наличии частного дома с приличным вводом, хотя бы на 40 ампер\3 фазы
Многие в Краснодаре стали покупать электрички, но......быстро в них разочаровались, оставшись однажды в вечерней пробке с "потухшим" авто.....
Кстати.... как не "электричка" - так водитель, укутанный в шарфы\шубы\шапки
Летом - без кондея "до последнего"
экономят киловатты ценой собственного здоровья......
ню-ню.....
накуя такое счастье...
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5k
Divergent?!? 8 часов назад
Нормальная новость. Полезная. Так или иначе большинство из нас пересядет на электромобили. А когда действительная модель FSD сможет работать, будут такси и без водителя. Необходимо только понимать, что стоимость разработки ПО самой Теслой не может уже входить в стоимость их автомобилей, ибо они потеряют конкурентоспособность. Потому она вынесена отдельно. Сэнди Мунро (Sandy Munro) много вспоминает о том, что когда-то коробки-автомат и кондиционер продавались только отдельно по той же самой причине. Он говорит, что в обозримом будущем и FSD уровня 4+ будет стандартом... И не только у Теслы.
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2k
newegg 9 часов назад
Я старый, больной человек. Мне автопилот нужен как рыбке зонтик.
Когда не охота вести самому, беру такси.
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1k
Lovels Travel 9 часов назад
Вот такой у теслы новый расходник )
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1k
satra 11 часов назад
Готовятся к будущему.
Разделение на "производитель БП авто", "производитель ПО для БП авто" и компания эксплуатант или частный владелец.
В зависимости от законодательства страны в случае возникновения страхового случая несет одна из этих частей или их сумма.
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667
Konstantine satra 10 часов назад
там где может быть виноват из двух или более - виноватого не найдешь.
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703
ah3007 12 часов назад
Ссылка youtu.be
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996
DrKlizmi 12 часов назад
То же самое будет и с его "бесплатным"спутниковым интернетом.
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417
Обратная сторона Луны DrKlizmi 11 часов назад
Будущее на халяву не бывает. Всегда кто-то платит
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41k
Хельги DrKlizmi 11 часов назад
Под видом бесплатного интернета запущена группировка спутников военного управления и разведки. Она уже оплачена Пентагоном.
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417
Обратная сторона Луны Хельги 9 часов назад
Да вы що?!


Хотите, Открою страшную тайну - GPS тоже военные спутники, оплаченные пентагоном, да и сам интернет по сути военная разработка штатов
а уж про всякие ракеты и микросхемы вообще молчу
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33k
AE DrKlizmi 9 часов назад
а кто говорил про бесплатный?
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