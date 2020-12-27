Tesla и его автопилот

Шутка про то что скоро Тесла пойдёт по стопам Аpple уже стала реальностью. Для начала вы покупаете машину, а потом вас просят ещё заплатить отдельно за программное обеспечение.
Автопилот Tesla можно будет оплачивать по подписке с 2021 года. Об этом сообщил в своем Twitter глава компании Илон Маск.
«Мы запустим месячную подписку на автопилот в начале следующего года», — написал Маск в ответ на вопрос одного из пользователей соцсети. Стоимость подписки на автопилот пока не названа.
Автопилот в Tesla не является встроенной опцией, его необходимо приобретать отдельно. Полная стоимость автопилота составляет $10 тыс. Для сравнения, цена самых бюджетных моделей Tesla начинается от $35 тыс.
В дополнение к новой модели ежемесячной подписки Маск пообещал также рассмотреть возможность позволить покупателям Tesla передавать право собственности на пакет автопилота Tesla Full Self-Driving другому владельцу, однако окончательное решение относительно этой возможности еще не принято.
Маск отметил, что покупка пакета FSD останется лучшим вариантом с финансовой точки зрения.
«Я должен сказать, что покупка FSD по-прежнему имеет смысл, поскольку, на наш взгляд, это инвестиция в будущее. Это вложение, которое окупится. На мой взгляд, люди не пожалеют о покупке опции FSD».
Tesla повысила цену на автопилот Full Self-Driving на $2 тыс. в октябре. В будущем цена функции, вероятно, будет ещё расти — Tesla предупреждает, что стоимость автопилота повысится по мере появления новых функций.
Автопилот Full Self-Driving, несмотря на название, в настоящее время не управляет автомобилем полностью самостоятельно. Водителю нужно обращать внимание на дорогу и иногда брать в руки руль. Вместо этого автопилот предусматривает больше полуавтономных функций, таких как автоматическая смена полосы движения и остановки на сигнал светофора.
«Мы запустим месячную подписку на автопилот в начале следующего года», — написал Маск в ответ на вопрос одного из пользователей соцсети. Стоимость подписки на автопилот пока не названа.
Автопилот в Tesla не является встроенной опцией, его необходимо приобретать отдельно. Полная стоимость автопилота составляет $10 тыс. Для сравнения, цена самых бюджетных моделей Tesla начинается от $35 тыс.
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В дополнение к новой модели ежемесячной подписки Маск пообещал также рассмотреть возможность позволить покупателям Tesla передавать право собственности на пакет автопилота Tesla Full Self-Driving другому владельцу, однако окончательное решение относительно этой возможности еще не принято.
Маск отметил, что покупка пакета FSD останется лучшим вариантом с финансовой точки зрения.
«Я должен сказать, что покупка FSD по-прежнему имеет смысл, поскольку, на наш взгляд, это инвестиция в будущее. Это вложение, которое окупится. На мой взгляд, люди не пожалеют о покупке опции FSD».
Tesla повысила цену на автопилот Full Self-Driving на $2 тыс. в октябре. В будущем цена функции, вероятно, будет ещё расти — Tesla предупреждает, что стоимость автопилота повысится по мере появления новых функций.
Автопилот Full Self-Driving, несмотря на название, в настоящее время не управляет автомобилем полностью самостоятельно. Водителю нужно обращать внимание на дорогу и иногда брать в руки руль. Вместо этого автопилот предусматривает больше полуавтономных функций, таких как автоматическая смена полосы движения и остановки на сигнал светофора.
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Многие в Краснодаре стали покупать электрички, но......быстро в них разочаровались, оставшись однажды в вечерней пробке с "потухшим" авто.....
Кстати.... как не "электричка" - так водитель, укутанный в шарфы\шубы\шапки
Летом - без кондея "до последнего"
экономят киловатты ценой собственного здоровья......
ню-ню.....
накуя такое счастье...
Когда не охота вести самому, беру такси.
Разделение на "производитель БП авто", "производитель ПО для БП авто" и компания эксплуатант или частный владелец.
В зависимости от законодательства страны в случае возникновения страхового случая несет одна из этих частей или их сумма.
Хотите, Открою страшную тайну - GPS тоже военные спутники, оплаченные пентагоном, да и сам интернет по сути военная разработка штатов а уж про всякие ракеты и микросхемы вообще молчу