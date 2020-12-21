Ночной дрифт на пустой парковке привел к ДТП

В 4 часа утра в Салехарде на парковочной площадке перед магазином по улице Матросова водитель белого Porsche Cayenne решил покрутить "пончики", но перестарался. Повредив припаркованный «Соболь» герой поспешил скрыться.
В данный момент горе-дрифтера разыскивает полиция
Авторский пост
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В очередной раз убеждаюсь, белый кроссовер - это диагноз!