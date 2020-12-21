FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3941 пост • 448 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Ночной дрифт на пустой парковке привел к ДТП

Ночной дрифт на пустой парковке привел к ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2020 12:52
Сообщество : Аварии
Метки: porsche   авария   авто   авто авария   видео   дрифт   дтп   прикол   
908
1
1
В 4 часа утра в Салехарде на парковочной площадке перед магазином по улице Матросова водитель белого Porsche Cayenne решил покрутить "пончики", но перестарался. Повредив припаркованный «Соболь» герой поспешил скрыться.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: porsche   авария   авто   авто авария   видео   дрифт   дтп   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
No pasaran 2 часа назад
В этой новости замечательно все
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
18k
Аня No pasaran Час назад
Владелец Соболя вам бы возразил, думаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
portroy 23 минуты назад
Бывает, чо. Если не практиковаться - не научишься! Но вот то что ссыкливо скрылся и не решился отвечать за свои поступки, за это конечно порицание! А может он бухой был, потому и уехал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Aleks 40 минут назад
Соболь не пострадал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ЕвгенийДончак Час назад
Подобных дрищеров надо прямо на месте ДТП отстреливать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Гарри Слепнер Час назад
Ну, что вы на парня накинулись? Закружилась голова у человека.... Ой, о чем это я? Головы там изначально не было...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Очевидное-Невероятное Час назад
Ну, если на парковке был "Соболь" то она уже не пустая...
В очередной раз убеждаюсь, белый кроссовер - это диагноз!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vlad 2 часа назад
дрифтер я понимашь... а тут этот... ставят куда попало своё корыто, нормальному пацану повыёживаться не дают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
ГородДомов 2 часа назад
довыё...довращался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
dima423 2 часа назад
ну вот как так можно?)))) это насколько дебилом надо быть?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
591
фхранцуз dima423 2 часа назад
башка закружилась
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Игорь фхранцуз 2 часа назад
Ага! Вы ещё скажите - сотрясение мозга у водителя случилось от удара...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото) Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото) Авария дня. Дрифт по-челябински Авария дня. Дрифт по-челябински Автомобилистка за рулем Porsche Panamera перепутала педали и протаранила несколько машин у торгового центра Автомобилистка за рулем Porsche Panamera перепутала педали и протаранила несколько машин у... Авария дня. Дрифт на спортивном BMW закончился гибелью трех человек Авария дня. Дрифт на спортивном BMW закончился гибелью трех человек В США владелец спортивного Porsche врезался во второй этаж здания В США владелец спортивного Porsche врезался во второй этаж здания Авария дня. Молодая и пьяная девушка на Porsche Авария дня. Молодая и пьяная девушка на Porsche
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1715360



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
3
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
35 гигантов нашего мира
3
76
35 гигантов нашего мира
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Король спорта: чем обусловлена популярность и распространенность футбола?
0
4
Король спорта: чем обусловлена популярность и распространенность футбола?
Заключённый с подружкой придумали схему обмана на миллионы рублей
0
26
Заключённый с подружкой придумали схему обмана на миллионы рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Свитер с оленями
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#животные#природа#кино#картинки#в мире#позитив#на различный вкус#девушка
#фото#факты#сша#интересное#фотографии#красота#комментарии#смешные#коронавирус#девушки
#прикол#история#подборка#новый год#прикольные#люди#настроение#СССР#автомобили#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться