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Водитель КамАЗа спровоцировал ДТП в Новосибирске

Водитель КамАЗа спровоцировал ДТП в Новосибирске (1 фото + 2 видео)

Автор:
21 декабря 2020 12:27
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   подрезал   
485
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На улице Ватутина в Новосибирске водитель КамАЗа не успел затормозить перед пешеходным переходом и в попытке избежать наезда на легковушку подрезал Lexus в соседней полосе.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   подрезал   
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3  комментария
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9k
KOSTELLO 2 часа назад
Очень часто замечаю, что водители большегрузов, по городу и по трассе летают со скоростями и динамикой, не уступающей легковушкам.
Видимо эти е.б.ни, вообще не отдупляют как останавливаются 8 тонн и 1,5 тонны
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642
Progressive 2 часа назад
С первым секунд, было понятно, кто будет участником аварии))Камазист водит, как будто сидит за рулем легковушки
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4k
SSD 4 часа назад
В любой непонятной ситуации - крути рулем, лучше на встречку. Правило №1 для любого дебила. )
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