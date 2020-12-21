Водитель КамАЗа спровоцировал ДТП в Новосибирске

На улице Ватутина в Новосибирске водитель КамАЗа не успел затормозить перед пешеходным переходом и в попытке избежать наезда на легковушку подрезал Lexus в соседней полосе.
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Видимо эти е.б.ни, вообще не отдупляют как останавливаются 8 тонн и 1,5 тонны