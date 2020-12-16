Армейский грузовик Land Rover 1975 года с 400-сильным двигателем от Corvette

Компания Osprey Custom Cars из Северной Каролины специализируется на реставрации Defender и Bronco, но в этот раз они доработали бывший британский военный грузовик Land Rover 101FC — Forward Control — предназначенный для перевозки артиллерии и боеприпасов.
Оригинальный двигатель Rover V8 объёмом 3,5 литра заменили на мотор аналогичной конфигурации, но уже на 6,2 литра. Он американский — джиэмовский L99. Это версия известного по Chevrolet Corvette агрегата LS3, но с функцией отключения половины цилиндров.
Двигатель с алюминиевым блоком цилиндров выдаёт 400 сил. С ним сопряжён шестиступенчатый «автомат» и двухступенчатая раздаточная коробка.
Двигатель с алюминиевым блоком цилиндров выдаёт 400 сил. С ним сопряжён шестиступенчатый «автомат» и двухступенчатая раздаточная коробка.
Тюнеры добавили Land Rover крупные внедорожные колёса, оригинальный каркас безопасности и тент. В салоне, если так можно назвать открытое со всех сторон пространство, заменили кресла, соорудили кастомную приборную панель, внедрили мультимедийку с навигацией и камерой заднего вида. Освещение полностью светодиодное.
Авторы проекта просят за машину 120 000 долларов (8,8 миллиона рублей), пишет Autoweek.
Авторы проекта просят за машину 120 000 долларов (8,8 миллиона рублей), пишет Autoweek.
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Land Rover 101FC делали исключительно для нужд армии, и на свободный рынок новыми эти автомобили не попадали. Машина была задумана под буксировку артиллерии и перевозку тонны груза.
Индекс 101 обозначает колёсную базу в дюймах (2565 мм), аббревиатура FC — Forward Control, что подразумевает: водитель и пассажир сидят над двигателем. С 1972 по 1978 год построили меньше 3000 экземпляров.
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