Армейский грузовик Land Rover 1975 года с 400-сильным двигателем от Corvette

Оригинальный двигатель Rover V8 объёмом 3,5 литра заменили на мотор аналогичной конфигурации, но уже на 6,2 литра. Он американский — джиэмовский L99. Это версия известного по Chevrolet Corvette агрегата LS3, но с функцией отключения половины цилиндров.



Двигатель с алюминиевым блоком цилиндров выдаёт 400 сил. С ним сопряжён шестиступенчатый «автомат» и двухступенчатая раздаточная коробка.