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Армейский грузовик Land Rover 1975 года с 400-сильным двигателем от Corvette

Армейский грузовик Land Rover 1975 года с 400-сильным двигателем от Corvette (12 фото)

Автор:
16 декабря 2020 14:32
Сообщество : Автомир
Метки: land rover   авто   автомобили   военная техника   найдено на ebay   реставрация   свап   
346
12
Компания Osprey Custom Cars из Северной Каролины специализируется на реставрации Defender и Bronco, но в этот раз они доработали бывший британский военный грузовик Land Rover 101FC — Forward Control — предназначенный для перевозки артиллерии и боеприпасов.
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Метки: land rover   авто   автомобили   военная техника   найдено на ebay   реставрация   свап   
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Сережа 40 минут назад
Шишигу вам не напоминает?
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559
Ловите наркомана! 19 минут назад
А есть видео где она ездит? Друг спрашивает...
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85
имхо Полчаса назад
Шварценеггер такое любит.
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Лан не урчи

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