Приняли удар на себя: в Череповце экипаж ДПС прикрыл служебным автомобилем пешеходов

В Череповце сотрудники ДПС на служебном автомобиле Skoda Octavia перекрыли дорогу, чтобы спасти пешеходов от наезда нетрезвого водителя. Все произршло 11 декабря, на Северном шоссе. Полицейские увидели, что к пешеходному переходу приближается лихач, не снижая скорости, и развернули патрульный автомобиль.
В результате столкновения никто из сидевших в салоне обоих автомобилей не пострадал. За рулём ВАЗа оказался 24-летний молодой человек, который не имел документов и находился в состоянии наркотического опьянения.
Вместе с пассажиром виновник аварии попытался помешать полицейским изъять госномера его автомобиля. Они получили по пять суток административного ареста.
Вместе с пассажиром виновник аварии попытался помешать полицейским изъять госномера его автомобиля. Они получили по пять суток административного ареста.
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Заметили кто перебежал в момент столкновения? Сотрудник ДПС.
В иной ситуации такого действия могло бы и не быть.
Слава богу, что ситуацию и в руководстве определили как вынужденную,
а не как обвинение в создании дтп.