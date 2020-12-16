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Приняли удар на себя: в Череповце экипаж ДПС прикрыл служебным автомобилем пешеходов

Приняли удар на себя: в Череповце экипаж ДПС прикрыл служебным автомобилем пешеходов (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2020 12:59
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   гибдд   дпс   дтп   полицейский автомобиль   полиция   
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В Череповце сотрудники ДПС на служебном автомобиле Skoda Octavia перекрыли дорогу, чтобы спасти пешеходов от наезда нетрезвого водителя. Все произршло 11 декабря, на Северном шоссе. Полицейские увидели, что к пешеходному переходу приближается лихач, не снижая скорости, и развернули патрульный автомобиль.

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Метки: авария   авто   видео   гибдд   дпс   дтп   полицейский автомобиль   полиция   
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28  комментариев
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8k
Мафусаил 2 часа назад
Сотрудники ДПС здорового человека...Респект за поступок!
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53
Анатолий 6 минут назад
С Сибиряк согласен.
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53
Анатолий 6 минут назад
Молодцы ребята. Респект.
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−10
DimK 12 минут назад
Ржачно видеть два одинаковых комментария, у одного плюсы, у второго минусы
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13k
Hairy. 16 минут назад
Молодцы эти гаишники!
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5k
Игорь Полчаса назад
диктор-генерал - круто
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20k
Сибиряк Полчаса назад
мало уродам 5 суток, 5 лет общего режима надо и без прав пожизненно.
мало уродам 5 суток, 5 лет общего режима надо и без прав пожизненно.
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−10
DimK 48 минут назад
Вы реально не видите, что мигалки они включили для поворота налево? А не для того чтобы пешеходов перекрыть? А тот осталоп малолетний успел бы 100 раз остановится. А если бы несся с большей скоростью, то машину дпс на пешеходов просто бы отнесло и этот чудо маневр их не спас бы никак, а наоборот.
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971
Алексей 54 минуты назад
Ага - на пешеходов.
Заметили кто перебежал в момент столкновения? Сотрудник ДПС.
В иной ситуации такого действия могло бы и не быть.
Слава богу, что ситуацию и в руководстве определили как вынужденную,
а не как обвинение в создании дтп.
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548
Konstantin Anisko Алексей 49 минут назад
Это был какой-то рабочий в форме энергетиков или водоканала. Ничего общего, кроме отражающих полос, не имеет фома с ДПС.
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582
фхранцуз Алексей 46 минут назад
заметили, чувак в робе перебежал
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1k
AndreyOnovamnado 54 минуты назад
Ставлю на чёрное.
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435
Почтальон Стечкин 54 минуты назад
А у меня создалось впечатление, что они хотели развернуться и "люстру" для этого включили, а лихача тупо не заметили. Но представили все по своему. Это мое мнение...
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25k
Антон Почтальон Стечкин 15 минут назад
Из вмдео в машине видно, что они заметили летуна раньше, чем стали поворачивать. Иначе зачем пассажиру тоже поворачивать голову?
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5k
Петр Почтальон Стечкин 7 минут назад
согласен, такое же впечатление. когда люстру включили, скорость жигуля еще было невозможно оценить. Да и судя по видео с регистратора - скорость была не слишком высокой, тк ментов они протаранили слегка. Так что походу гайцы маленько облажались, но решили сделать из своего фиаско благородный поступок.
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13k
куджо Час назад
Эт реально поступок достойный.
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50k
pynh куджо 57 минут назад
машина-то не своя
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9k
Karelian Час назад
Эх Волчица, такая няша была, на кого похожа стала...
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2k
KL11 Karelian 53 минуты назад
я не лысый. просто у меня лоб до затылка.
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9k
Алексей Час назад
А пассажиру то за что 5 суток? Пиво водителю наливал он что ли?
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10k
Serg2001 Алексей Час назад
Так сказано же "мешал полицейским изъять госномера с автомобиля"
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4k
Roman Алексей Час назад
Банан из уха вытащи. За "попытку воспрепятствования"
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7k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Респект! Моментально среагировали
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8k
Vlad Час назад
под видом травм при столкновении надо было еще и морду набить - два раза ударился об руль..
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1k
ых Vlad 58 минут назад
Не, на такой скорости, он бы как минимум раз десять об руль ударился!
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8k
Vlad ых 51 минуту назад
оно конечно, и так неудачно, что выбиты пару зубов.
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57k
Viktor Час назад
По пять суток ..., по пять лет впаять утыркам!
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10k
Serg2001 Viktor Час назад
Согласен. Маловато будет. Если бы не ДПСники, очень даже легко могли убить пешеходов...
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