Приняли удар на себя: в Череповце экипаж ДПС прикрыл служебным автомобилем пешеходов

В результате столкновения никто из сидевших в салоне обоих автомобилей не пострадал. За рулём ВАЗа оказался 24-летний молодой человек, который не имел документов и находился в состоянии наркотического опьянения.



Вместе с пассажиром виновник аварии попытался помешать полицейским изъять госномера его автомобиля. Они получили по пять суток административного ареста.