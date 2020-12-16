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Ковш от трактора оторвался и упал на проезжую часть в Нижнем Новгороде

Ковш от трактора оторвался и упал на проезжую часть в Нижнем Новгороде (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2020 12:00
Сообщество : Аварии
Метки: авто   везение   видео   дтп   ковш   коммунальщики   повезло   трактор   
976
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В Нижнем Новгороде во время строительных работ, которые проводились у Кремля на вершине склона, от трактора оторвался ковш и полетел вниз прямо на проезжую часть. Видео происшествия опубликовал владелец автомобиля, перед которым и пролетела оторвавшаяся деталь.

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Метки: авто   везение   видео   дтп   ковш   коммунальщики   повезло   трактор   
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8  комментариев
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460k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Ну и нервы у рега!
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396
Жопа Полчаса назад
Это у них снег такой по бокам темненький?
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75
SVG 2 часа назад
Ковш от трактора оторвался и упал на проезжую часть в Нижнем Новгороде
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1k
Pavel 2 часа назад
наверное изоленту не правильного цвета использовали!
Вот ковш и оторвался
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72k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Сморю видео, и не могу избавиться от ощущения, что вижу на экране DOOM2
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72k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Ковш от трактора оторвался и упал на проезжую часть в Нижнем Новгороде
Ковш от трактора оторвался и упал на проезжую часть в Нижнем Новгороде
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30k
Опаньки 3 часа назад
у вас ...ковш ... отклеился
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