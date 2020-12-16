Ковш от трактора оторвался и упал на проезжую часть в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде во время строительных работ, которые проводились у Кремля на вершине склона, от трактора оторвался ковш и полетел вниз прямо на проезжую часть. Видео происшествия опубликовал владелец автомобиля, перед которым и пролетела оторвавшаяся деталь.
К счастью для всех участников дорожного движения, ковш не задел ни одну из машин.
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