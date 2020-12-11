Боевая классика: танец «Жигулей» на КАД

На КАД в Санкт-Петербурге водитель «Жигулей» не рассчитал возможности своей машины, двигаясь в левом ряду, и ушёл в занос.
Лысая резина + отсутствие опыта...
Авторский пост
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