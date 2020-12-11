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Боевая классика: танец «Жигулей» на КАД

Боевая классика: танец «Жигулей» на КАД (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2020 12:11
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   ваз   вазовские тормоза   видео   дтп   занос   
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На КАД в Санкт-Петербурге водитель «Жигулей» не рассчитал возможности своей машины, двигаясь в левом ряду, и ушёл в занос.

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Метки: авария   авто   авто авария   ваз   вазовские тормоза   видео   дтп   занос   
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5k
Игорь 3 часа назад
А может - отсутствие мозга?
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Александр Полчаса назад
Думаю ему поплохело, судя по тому что он задом тюкнулся в газель и не пробовал тормозить.
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Johnny

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