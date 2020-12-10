Харассмент и российский гонщик

В чём тогда дело? В явной гетеросексуальности поведения? В том, что молодые люди ведут себя вполне адекватно своему возрасту? Ну, в этом случае, у меня нет слов.



Понятно, что у любой команды, любого сообщества в целом, есть внутренние правила и так далее. Тем более, учитывая всю эту толерантность на Западе.



Все имеют право на хорошее отношение. И гей, и чёрный, но точно так же и белый гетеросексуал! Это ведь справедливо, а справедливость должна быть для всех!



Парень не сделал ничего противоестественного. В самой Формуле 1 никого ещё не смущают красивые девчонки с флагами? Так вот я в упор не понимаю, чего это вдруг команда Хаас оправдывается. Давайтека в ум войдите, ребята!



Может, это я чего-то там не понимаю, считая поведение парня нормальным? Что думаете вы - есть повод для наказания парня?