Харассмент и российский гонщик

Просто вопиющий случай происходит сейчас в мире автоспорта. Российский гонщик Формулы 1 Никита Мазепин запалился с бабой, помяв ей грудь.
И чо, скажет наш человек. И ничо, отвечу я: команда Хаас, за которую выступает Никита, назвала видео «отвратительным» и стала оправдываться. Будто не парень сиськи потрогал, а какой-то маньяк!
И чо, скажет наш человек. И ничо, отвечу я: команда Хаас, за которую выступает Никита, назвала видео «отвратительным» и стала оправдываться. Будто не парень сиськи потрогал, а какой-то маньяк!
Никите Мазепину грозит наказание. Толерантные западные болельщики требуют отстранить автогонщика от соревнований. Создали даже петицию - то ли завидуют, то ли сошли с ума.
У меня же от подобных воплей глаза на лоб лезут: а что, собственно, молодой парень не так сделал?!
То есть, если футболист мастурбирует, его все поддерживают. Кто-то маленькому ребёнку пол меняет - и это нормально. Некоторые трахаются с представителями своего пола в прямом эфире - и такое находит поддержку. А если молодой, свободный парень потрогал грудь, его осуждают.
Так, стоп! А если бы вместо красивой девчонки-модели, там оказался мужчина? А если бы он ещё был чёрным, все бы заткнули языки в жопы?
С каких это пор гетеросексуальность стала поводом для осуждения? Что этот Никита сделал плохого - дотронулся до красивой девушки?
Он её насиловал? Нет. Домогался? Нет, она явно не против. Он извращённо что-то сделал? Опять же, нет!
У меня же от подобных воплей глаза на лоб лезут: а что, собственно, молодой парень не так сделал?!
То есть, если футболист мастурбирует, его все поддерживают. Кто-то маленькому ребёнку пол меняет - и это нормально. Некоторые трахаются с представителями своего пола в прямом эфире - и такое находит поддержку. А если молодой, свободный парень потрогал грудь, его осуждают.
Так, стоп! А если бы вместо красивой девчонки-модели, там оказался мужчина? А если бы он ещё был чёрным, все бы заткнули языки в жопы?
С каких это пор гетеросексуальность стала поводом для осуждения? Что этот Никита сделал плохого - дотронулся до красивой девушки?
Он её насиловал? Нет. Домогался? Нет, она явно не против. Он извращённо что-то сделал? Опять же, нет!
«Привет, ребята! Хочу, чтобы вы знали, что мы с Никитой давно дружим. На этом видео не было ничего серьезного. Мы очень доверяем друг другу. Это был всего лишь глупый способ пошутить друг с другом. Я выложила это видео в его сторис в качестве шутки для тех, кто в теме. И теперь искренне сожалею. Даю вам слово, что Никита является действительно хорошим человеком. И он никогда не сделает ничего такого, чтобы причинить мне боль или унизить меня», - объяснила ситуацию девушка с видео.
В чём тогда дело? В явной гетеросексуальности поведения? В том, что молодые люди ведут себя вполне адекватно своему возрасту? Ну, в этом случае, у меня нет слов.
Понятно, что у любой команды, любого сообщества в целом, есть внутренние правила и так далее. Тем более, учитывая всю эту толерантность на Западе.
Все имеют право на хорошее отношение. И гей, и чёрный, но точно так же и белый гетеросексуал! Это ведь справедливо, а справедливость должна быть для всех!
Парень не сделал ничего противоестественного. В самой Формуле 1 никого ещё не смущают красивые девчонки с флагами? Так вот я в упор не понимаю, чего это вдруг команда Хаас оправдывается. Давайтека в ум войдите, ребята!
Может, это я чего-то там не понимаю, считая поведение парня нормальным? Что думаете вы - есть повод для наказания парня?
Понятно, что у любой команды, любого сообщества в целом, есть внутренние правила и так далее. Тем более, учитывая всю эту толерантность на Западе.
Все имеют право на хорошее отношение. И гей, и чёрный, но точно так же и белый гетеросексуал! Это ведь справедливо, а справедливость должна быть для всех!
Парень не сделал ничего противоестественного. В самой Формуле 1 никого ещё не смущают красивые девчонки с флагами? Так вот я в упор не понимаю, чего это вдруг команда Хаас оправдывается. Давайтека в ум войдите, ребята!
Может, это я чего-то там не понимаю, считая поведение парня нормальным? Что думаете вы - есть повод для наказания парня?
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Метки: Никита Мазепин гонщик российский харассмент
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Всем несогласным - представьте что какой-то пьяный мудак полез мять сиськи вашей сестре, дочери.
А вообще, поменьше надо всю свою жизнь публиковать и вони поменьше будет