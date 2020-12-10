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Харассмент и российский гонщик

Харассмент и российский гонщик (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2020 14:55
Метки: Никита Мазепин   гонщик   российский   харассмент   
3678
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1
Просто вопиющий случай происходит сейчас в мире автоспорта. Российский гонщик Формулы 1 Никита Мазепин запалился с бабой, помяв ей грудь.
И чо, скажет наш человек. И ничо, отвечу я: команда Хаас, за которую выступает Никита, назвала видео «отвратительным» и стала оправдываться. Будто не парень сиськи потрогал, а какой-то маньяк!

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Метки: Никита Мазепин   гонщик   российский   харассмент   
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7k
costa 3 часа назад
Ну полез лапать он девушку явно с этим не согласную - посему да, действительно мудак.
Всем несогласным - представьте что какой-то пьяный мудак полез мять сиськи вашей сестре, дочери.
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64k
Вит Вит costa 3 часа назад
Ты видео хоть смотрел ч(м)удак????Там видно в конце,как она не отталкивает его руку,а прижимает к себе.....
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31k
Олег 22 минуты назад
Он не потрогал, он ИСКАЛ!
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63
Мурчелло 49 минут назад
На бабу в суд подать.Сисик нет них.у.я.
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102
Филимон Филимонов Час назад
Ну нашли за что зацепиться и решили наказать.А вот если бы он любого на западе за член держал,вся задняя европа отдала бы ему первое место без заезда и на руках бы носила.Таковы уж отношения в штатах и задней европе.
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6k
Прохожий3 Час назад
Опять корень проблем в том что кто-то выложил фоточки (видео) а оно принесло неожиданный эффект)). Просто держите свою личную жизнь при себе и у вас будет проблем сильно меньше))
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1k
Bart_S Час назад
"В самой Формуле 1 никого ещё не смущают красивые девчонки с флагами?" - в том-то и проблема, что смущают. На которых ГП гридгерлс уже заменили на гридбойс или вообще детей.. ДБ...
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6k
Вася 2 часа назад
было б чо трогать плиять.. "харрасмент".. х.у.ясмент . пост гавно
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13k
Alex ASK 3 часа назад
В F1 обезьянка с серьгой в ухе вдруг стала всем указывать на какое колено вставать.

Ссылка www.youtube.com
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9k
KOSTELLO 3 часа назад
Да там и схватиться то не за что особо.
А вообще, поменьше надо всю свою жизнь публиковать и вони поменьше будет
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360k
Алексей 3 часа назад
ну вот опять 3.14дарасы вой на болотах подняли
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2k
VL 3 часа назад
харассмент мля... чтоб он у аффтара на лбу вырос. загадили язык совсем.
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14k
AlexЕЙ 3 часа назад
"В самой Формуле 1 никого ещё не смущают красивые девчонки с флагами?" - их с 2015 года нет. Знатоки F1 хреновы.
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1k
Bart_S AlexЕЙ Час назад
Вообще-то с 2018..
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14k
AlexЕЙ Bart_S Полчаса назад
Да, их в 15-м не стало в Монако.)
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19
Дядя Витя 3 часа назад
Что касается фото заголовка - там мять нечего!
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8k
Мафусаил Дядя Витя 3 часа назад
так Никитос наверное и решил убедится в этом лично, хотя на последней фото, что-то там вроде проклёвывается)))
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