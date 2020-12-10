Datsun 280Z 1977 года выпуска, который последние 32 года хранился в сарае

За 11 лет эксплуатации автомобиль проехал чуть более 96 000 миль, что соответствует пробегу в 150 000 километров. Внутри автомобиль выглядит также непрезентабельно, как и снаружи, но странно ожидать другого.



Надо быть готовым к тому, что в машине не работает ни один электронный блок и помимо этого, придется еще салон приводить в порядок.