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Datsun 280Z 1977 года выпуска, который последние 32 года хранился в сарае

Datsun 280Z 1977 года выпуска, который последние 32 года хранился в сарае (23 фото)

Автор:
10 декабря 2020 10:14
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   datsun   datsun 280z   авто   автомир   автомобили   находка   ретро авто   
1434
23
Перд нами Datsun 280Z модель 1977 года, который встал на прикол в далеком 1988 году, так как владелец наконец решил разобраться с коррозией на кузове. Спустя 11 лет эксплуатации, то здесь то там появились очаги коррозии, которые привлекали к себе внимание.
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Метки: barn find   datsun   datsun 280z   авто   автомир   автомобили   находка   ретро авто   
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58
SVG 2 часа назад
Datsun 280Z 1977 года выпуска, который последние 32 года хранился в сарае
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86
vasilykopkov 16 минут назад
Дацун всегда был г**ном, им и остался.
Просто после войны американцам с японцев в качестве репараций было нечего брать, брали чем могли, в том числе "одноразовыми" грузовиками Дацун.
Так возникла американская легенда о "бумажных" японских автомобилях.
Вероятно отсюда и "легендарность" этой марки...
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