Datsun 280Z 1977 года выпуска, который последние 32 года хранился в сарае

Перд нами Datsun 280Z модель 1977 года, который встал на прикол в далеком 1988 году, так как владелец наконец решил разобраться с коррозией на кузове. Спустя 11 лет эксплуатации, то здесь то там появились очаги коррозии, которые привлекали к себе внимание.
Рядом с японцем стоит Ford Model T-coupe, модель 1923 года года выпуска, про которого будет отдельный рассказ, так как его история заслуживает внимания.
Ничто не вечно, владельца что-то отвлекло, затем машина перестала его интересовать и вот уже его родственники получив в наследство обширную территорию с машинами, начали их постепенно распродавать.
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Время не пролетело незаметно и 280Z нуждается в еще большем внимание и заботе.
Автомобиль находится в Уолдене, штат Нью-Йорк и выставлен на Ebay, за него хотят всего лишь 2750 долларов.
Автомобиль находится в Уолдене, штат Нью-Йорк и выставлен на Ebay, за него хотят всего лишь 2750 долларов.
Много это или мало давайте разберемся, ведь в объявлении представлено большое количество фотографий, их которых можно получить представление, что же не так с автомобилем.
Парковка длиною в жизнь определенно не пошла машине на пользу. Визуально все элементы кузова пострадали и даже интересно ,что же испугало так владельца в 1988 году, что он решил обратить внимание на коррозию.
Кстати часто пишут, что за столь долгий интервал стояния на месте колеса должны сдуться, но как видно из этих фото, спустили всего лишь 2 колеса, в то время как остальные остались целые.
Нет ни одного живого места и следовательно то, что не видно глазу и находится снизу, в еще более плачевном состоянии.
Полный комплект, даже двигатель на месте, но сомневаюсь что его можно завести, просто заменив масло.
С автомобилем идет полный комплект документов, так что вы без проблем сможете его легализовать. Только вот вопрос, стоит ли овчинка выделки?
За 11 лет эксплуатации автомобиль проехал чуть более 96 000 миль, что соответствует пробегу в 150 000 километров. Внутри автомобиль выглядит также непрезентабельно, как и снаружи, но странно ожидать другого.
Надо быть готовым к тому, что в машине не работает ни один электронный блок и помимо этого, придется еще салон приводить в порядок.
Надо быть готовым к тому, что в машине не работает ни один электронный блок и помимо этого, придется еще салон приводить в порядок.
Но есть и хорошие новости, в сарай автомобиль заехал самостоятельно и находится в абсолютно стоком и оригинальном состоянии.
Раньше не обращал внимания, но посмотрите в каком интересном месте находится плафон подсветки над воздуховодами.
Раньше не обращал внимания, но посмотрите в каком интересном месте находится плафон подсветки над воздуховодами.
В багажнике даже сохранилась штатная докатка, которая выглядит лучше чем весь автомобиль и такое чувство, что ее ни разу не использовали.
Коррозии подтверждены абсолютно все элементы днища, включая подвеску. Удивительно как пыльник не превратился в труху, за столь долгое нахождение в подобных условиях.
Я не большой спец, скорее любитель, но у меня такое чувство, что от кузова не осталось живого места, от слова совсем.
Еще 5-10 лет и он превратится в труху!
Еще 5-10 лет и он превратится в труху!
Единственный вариант, для чего можно купить этот автомобиль, взять и переставить весь салон, который каким-то чудом не съели мыши и влага. Больше я не понимаю, что здесь можно спасти.
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Просто после войны американцам с японцев в качестве репараций было нечего брать, брали чем могли, в том числе "одноразовыми" грузовиками Дацун.
Так возникла американская легенда о "бумажных" японских автомобилях.
Вероятно отсюда и "легендарность" этой марки...