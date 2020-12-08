5 российских электромобилей, которые удивили

City Modul — это небольшой электрокар, который разрабатывается российской инжиниринговой компаний ZETTA. Само название фирмы — это аббревиатура от Zero Emission Terra Transport Asset. А новоиспеченный производитель — резидент особой экономической зоны в Тольятти.

Там и собираются производить электрокар, который находится на финальной стадии разработки.



Несмотря на скромные габариты, в City Modul полноценно смогут разместиться четыре человека, включая водителя, а также небольшой багаж. По задумке создателей, этот автомобиль в первую очередь должен использоваться в крупных городах с большим трафиком и пробками. Поэтому запас хода начальной версии не так уж и велик — 200 км. Впрочем, в линейке будут и модификации с более емкой батареей, которая позволит проезжать на одной зарядке порядка 560 км. При этом машина будет выпускаться в переднеприводном или полноприводном исполнениях.



Интересно будут осуществлены и органы управления. Планируется, что у серийной версии вместо обычного руля будет джойстик. Кроме того, управление автомобилем можно будет осуществлять при помощи планшета или приложения в телефоне.

Но больше всего удивляет цена ZETTA. Разработчики обещают, что к началу производства стоимость автомобиля не должна превысить 450-550 тысяч рублей. Впрочем, из-за недостаточного финансирования проекта сроки серийного производства электрокара постоянно откладываются. Теперь оно перенесено на следующий 2021-й год.