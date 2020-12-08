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5 российских электромобилей, которые удивили

5 российских электромобилей, которые удивили (8 фото)

Автор:
08 декабря 2020 15:02
Сообщество : Автомир
Метки: Электроавтомобиль   автоваз   суперкар   
1118
8
Суперкар от производителя оружия, эксперименты АвтоВАЗа, русская «Тесла», ситикар от молодого старт-апа, патрульный трайк — все что нужно знать о новых российских электромобилях.
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Метки: Электроавтомобиль   автоваз   суперкар   
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26  комментариев
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274
Максим 3 часа назад
Вообще угнетает. А почему не водород? Для поколения ЕГЭ наберите в поисковике ГАЗ АА водородный двигатель.
Это ведь работающая схема. Заправка куда быстрее зарядки. По поводу экологичности так и вовсе молчать нужно.
Если так не устраивают дизеля и бензин.
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6k
Matthew Hopkins Минуту назад
Как всегда по факту (то есть то, что уже есть в массовом производстве, то что уже ездит по улицам) ничего нет.
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4k
Александр Иванов 44 минуты назад
Боюсь спросить, а сколько десятилетий пройдёт пока в России появится сеть электрозаправок?
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1k
emporio_ss Александр Иванов Полчаса назад
там написано что русские электро машины от РОЗЕТКИ заряжаются
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4k
Александр Иванов emporio_ss 20 минут назад
То есть, подъехал к чему то жилому, попросил хозяев доступ к розетке и они остались без приличной суммы денег, съеденной при зарядке?
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448
arcush Час назад
Уже смешно...
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662
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
В общем -компьютерные рендеры, пара прототипов, не предназначенных для массового производства и конструктор с али экспресс


Ёмобильнуться!
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16k
SolomonA 2 часа назад
Электромобили на аккумуляторах - тупиковая ветвь. Дорого, долго, неэкологично. Один сплошной маркетинг.
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5k
Ф Ив 2 часа назад
Интересно сколько в начинке этих автомобилей российских комплектующих.
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53k
Racer777 3 часа назад
Но вообще, такое чувство, что наши берутся за э-мобиль, оставаясь мозгами в реалиях лет 30 тому назад. Че за страхота?? Про авто-дизайн вообще слышали? При том, что оснащение современной электрички позволяет ни в чем себе не отказывать. А тут, что не прототип, то блевать тянет с его убогой внешности!
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37k
Нанук Паналык Racer777 2 часа назад
5 российских электромобилей, которые удивили
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53k
Racer777 3 часа назад
Там и Камаз уже возбудился на эту тему. Вот их проЖэкт:

Там и Камаз уже возбудился на эту тему. Вот их проЖэкт:
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662
☣️Месть печенегов☣️ Racer777 Час назад
Ёка-маз?
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53k
Racer777 ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Ага. В бардачке основного грузовика будет лежать.
Вообще мне не понятно, они при расчетах берут параметры человека - метршысят роста и писят пять вес?? Или для кого они проектируют этих мелких уродов?????
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4k
SSD 3 часа назад
Новая модель - Лада "Ненада". Спасибо. Идите нахер.
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399
... 3 часа назад
днище, не позорились бы, хотя поздняк уже..
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37k
Нанук Паналык 3 часа назад
5 российских электромобилей, которые удивили
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