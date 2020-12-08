5 российских электромобилей, которые удивили

Суперкар от производителя оружия, эксперименты АвтоВАЗа, русская «Тесла», ситикар от молодого старт-апа, патрульный трайк — все что нужно знать о новых российских электромобилях.
Электромобили — главный тренд современного автопрома на протяжении последних лет.
В России такие машины почти не пользуются спросом, но не все так однозначно.
Во-первых, в сегменте коммерческого транспорта огромное количество российской спецтехники уже достаточно давно и успешно переходит на электротягу.
А во-вторых, легковые электромобили в нашей стране строились еще в советское время и продолжают проектироваться по сей день. Просто о них известно не очень много.
Так что сейчас будем исправлять эту несправедливость — расскажем о главных легковых электромобилях современной России. Некоторые из них уже колесят по дорогам, а некоторые только готовятся к производству, но от этого не становятся менее интересными для подробного изучения.
В России такие машины почти не пользуются спросом, но не все так однозначно.
Во-первых, в сегменте коммерческого транспорта огромное количество российской спецтехники уже достаточно давно и успешно переходит на электротягу.
А во-вторых, легковые электромобили в нашей стране строились еще в советское время и продолжают проектироваться по сей день. Просто о них известно не очень много.
Так что сейчас будем исправлять эту несправедливость — расскажем о главных легковых электромобилях современной России. Некоторые из них уже колесят по дорогам, а некоторые только готовятся к производству, но от этого не становятся менее интересными для подробного изучения.
Lada Ellada и Lada Vesta EV
Отечественный автогигант экспериментировал с постройкой машин на электротяге еще в советское время. На АвтоВАЗе в свое время был построен электромобиль на базе универсала ВАЗ-2102 и еще несколько других прототипов. Впрочем, и после развала союза работа в этом направлении не прекращалась на ВАЗе даже в сложные 1990-е.
Однако реальные плоды этой работы появились лишь в начале нулевых.
Первым постсоветским электромобилем АвтоВАЗа стала машина, получившая красивое имя Ellada, которая представляла собой переведенный на электротягу универсал Kalina. Автомобиль был оснащен 60-киловаттным (81 л.с.) электромотором, который питал блок литий-железо-фосфатных аккумуляторов. Емкости батареи в 13 кВт-часов хватало на максималку в 130 км/ч и запас хода примерно в 140-150 км. При этом время ее полной зарядки составляло около 8 часов от обычной бытовой сети на 220 В.
Ellada стала первым отечественным электромобилем, поступившим в свободную продажу, но только юридическим лицам и с ограничениями прав на перепродажу.
Поэтому за два года экспериментального производства в пользование различным ведомствам было передано лишь 96 таких автомобилей.
Однако реальные плоды этой работы появились лишь в начале нулевых.
Первым постсоветским электромобилем АвтоВАЗа стала машина, получившая красивое имя Ellada, которая представляла собой переведенный на электротягу универсал Kalina. Автомобиль был оснащен 60-киловаттным (81 л.с.) электромотором, который питал блок литий-железо-фосфатных аккумуляторов. Емкости батареи в 13 кВт-часов хватало на максималку в 130 км/ч и запас хода примерно в 140-150 км. При этом время ее полной зарядки составляло около 8 часов от обычной бытовой сети на 220 В.
Ellada стала первым отечественным электромобилем, поступившим в свободную продажу, но только юридическим лицам и с ограничениями прав на перепродажу.
Поэтому за два года экспериментального производства в пользование различным ведомствам было передано лишь 96 таких автомобилей.
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Но Ellada стала не единственной электрической «Ладой» в этом тысячелетии. Несколько лет назад на АвтоВАЗе построили полностью электрическую версию своего флагмана, которую назвали Vesta EV. Техническая начинка была схожа с техникой «электрокалины», но получила доработки. Максимальная скорость электрической «Весты» составляла 140 км/ч, а запас хода — около 150 км. Но в отличие от предшественницы, эту машину не стали производить даже мелкосерийно.
Она так и осталась в единственном экземпляре.
Она так и осталась в единственном экземпляре.
ZETTA City Modul
City Modul — это небольшой электрокар, который разрабатывается российской инжиниринговой компаний ZETTA. Само название фирмы — это аббревиатура от Zero Emission Terra Transport Asset. А новоиспеченный производитель — резидент особой экономической зоны в Тольятти.
Там и собираются производить электрокар, который находится на финальной стадии разработки.
Несмотря на скромные габариты, в City Modul полноценно смогут разместиться четыре человека, включая водителя, а также небольшой багаж. По задумке создателей, этот автомобиль в первую очередь должен использоваться в крупных городах с большим трафиком и пробками. Поэтому запас хода начальной версии не так уж и велик — 200 км. Впрочем, в линейке будут и модификации с более емкой батареей, которая позволит проезжать на одной зарядке порядка 560 км. При этом машина будет выпускаться в переднеприводном или полноприводном исполнениях.
Интересно будут осуществлены и органы управления. Планируется, что у серийной версии вместо обычного руля будет джойстик. Кроме того, управление автомобилем можно будет осуществлять при помощи планшета или приложения в телефоне.
Но больше всего удивляет цена ZETTA. Разработчики обещают, что к началу производства стоимость автомобиля не должна превысить 450-550 тысяч рублей. Впрочем, из-за недостаточного финансирования проекта сроки серийного производства электрокара постоянно откладываются. Теперь оно перенесено на следующий 2021-й год.
Там и собираются производить электрокар, который находится на финальной стадии разработки.
Несмотря на скромные габариты, в City Modul полноценно смогут разместиться четыре человека, включая водителя, а также небольшой багаж. По задумке создателей, этот автомобиль в первую очередь должен использоваться в крупных городах с большим трафиком и пробками. Поэтому запас хода начальной версии не так уж и велик — 200 км. Впрочем, в линейке будут и модификации с более емкой батареей, которая позволит проезжать на одной зарядке порядка 560 км. При этом машина будет выпускаться в переднеприводном или полноприводном исполнениях.
Интересно будут осуществлены и органы управления. Планируется, что у серийной версии вместо обычного руля будет джойстик. Кроме того, управление автомобилем можно будет осуществлять при помощи планшета или приложения в телефоне.
Но больше всего удивляет цена ZETTA. Разработчики обещают, что к началу производства стоимость автомобиля не должна превысить 450-550 тысяч рублей. Впрочем, из-за недостаточного финансирования проекта сроки серийного производства электрокара постоянно откладываются. Теперь оно перенесено на следующий 2021-й год.
MONARCH
Некоторые уже успели прозвать «Монарх» русской «Теслой», а другие лишь похикикать над ней, увидев компьютерные изображения и макет будущего российского электрокара. На сегодняшний день — это еще один новоиспеченный российский производитель электрокаров. Причем в отличие от остальных стартапов, компания планирует выступать в премиальном сегменте.
Совсем недавно Monarch объявил о завершении разработки одноименного электрокара и готовности к производству нескольких экземпляров для сертификации. Автомобиль, который по своим габаритам близок к представительским седанам представляет собой крупный лифтбэк. Он будет доступен в двух версиях: S200 и S400. Цифровой индекс обозначает мощность силовой установки в киловаттах, что эквивалентно 272 л.с. и 544 л.с. соответственно. По заверениям разработчиков, электромобиль будет предложен с комплектами батарей емкостью 60 или 80 кВт-ч, которые в последнем случае обеспечат запас хода в 400 км.
Совсем недавно Monarch объявил о завершении разработки одноименного электрокара и готовности к производству нескольких экземпляров для сертификации. Автомобиль, который по своим габаритам близок к представительским седанам представляет собой крупный лифтбэк. Он будет доступен в двух версиях: S200 и S400. Цифровой индекс обозначает мощность силовой установки в киловаттах, что эквивалентно 272 л.с. и 544 л.с. соответственно. По заверениям разработчиков, электромобиль будет предложен с комплектами батарей емкостью 60 или 80 кВт-ч, которые в последнем случае обеспечат запас хода в 400 км.
Совсем недавно Monarch объявил о завершении разработки одноименного электрокара и готовности к производству нескольких экземпляров для сертификации.
Автомобиль, который по своим габаритам близок к представительским седанам представляет собой крупный лифтбэк. Он будет доступен в двух версиях: S200 и S400. Цифровой индекс обозначает мощность силовой установки в киловаттах, что эквивалентно 272 л.с. и 544 л.с. соответственно.
По заверениям разработчиков, электромобиль будет предложен с комплектами батарей емкостью 60 или 80 кВт-ч, которые в последнем случае обеспечат запас хода в 400 км.
Автомобиль, который по своим габаритам близок к представительским седанам представляет собой крупный лифтбэк. Он будет доступен в двух версиях: S200 и S400. Цифровой индекс обозначает мощность силовой установки в киловаттах, что эквивалентно 272 л.с. и 544 л.с. соответственно.
По заверениям разработчиков, электромобиль будет предложен с комплектами батарей емкостью 60 или 80 кВт-ч, которые в последнем случае обеспечат запас хода в 400 км.
На данный момент компания планирует проходить сертификацию. Поэтому сначала выпустит ограниченную партию автомобилей для этих процедур, и только потом приступит к мелкосерийному производству.
При том что всего в рамках проекта планируют собрать не больше 30 машин. Но самое интересно, что прием заказов на премиальные российские электромобили уже открыт.
Цена на машину стартует с отметки 58 тыс. долларов, что составляет примерно 4,5 млн руб. по текущему курсу.
При том что всего в рамках проекта планируют собрать не больше 30 машин. Но самое интересно, что прием заказов на премиальные российские электромобили уже открыт.
Цена на машину стартует с отметки 58 тыс. долларов, что составляет примерно 4,5 млн руб. по текущему курсу.
«Калашников» и его электрический суперкар
Концерн «Калашников», который теперь специализируется не только на производстве оружия, уже не раз показывал свои экспериментальные электромобили.
Причем среди эти разработок оборонного предприятия были и электромобили, которые не только выставлялись на стендах, но даже выехали на дороги общего пользования.
Одним из таких стал трехколесный электромобиль Иж UV-4, который также называли «Овум». ОВУМ — это специальный заказ департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, приуроченный к Чемпионату мира по футболу. Летом 2018-го года на мини-электрокары «Калашникова» пересели столичные полицейские, патрулировавшие центр города. Трехколесный электромобиль с мотором мощностью 20 л.с. способен разгоняться до 30-40 км/ч и проехать на одной зарядке до 150 км.
Причем среди эти разработок оборонного предприятия были и электромобили, которые не только выставлялись на стендах, но даже выехали на дороги общего пользования.
Одним из таких стал трехколесный электромобиль Иж UV-4, который также называли «Овум». ОВУМ — это специальный заказ департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, приуроченный к Чемпионату мира по футболу. Летом 2018-го года на мини-электрокары «Калашникова» пересели столичные полицейские, патрулировавшие центр города. Трехколесный электромобиль с мотором мощностью 20 л.с. способен разгоняться до 30-40 км/ч и проехать на одной зарядке до 150 км.
Но одним из самых ярких проектов концерна «Калашников» стал электрокар СV-1, представленный на международном форуме Армия-2018. Инженеры ижевского предприятия свои перспективные наработки в области электрификации транспорта поместили в кузове старого универсала Иж-21252 Комби. В основу концептуального электрокара легло несколько оригинальных наработок концерна.
Главная из них — быстродействующая система модульного управления элементами питания, позволяющая достигать силы тока в 2000 А. Она помогает контролировать сами элементы, а также ускорить процесс зарядки аккумулятора на борту. Сама батарея автомобиля имеет емкость 90 кВт·ч, однако за какое время способна полностью зарядиться при помощи инновационного модуля — неизвестно. Зато известно, что запас хода на одной зарядке составляет 350 км. А еще электрический Иж Комби самими создателями официально именуется суперкаром. Ведь номинальная мощность тягового электромотора на борту составляет 300 л.с., а в пике может достигать аж 680 л.с.
Главная из них — быстродействующая система модульного управления элементами питания, позволяющая достигать силы тока в 2000 А. Она помогает контролировать сами элементы, а также ускорить процесс зарядки аккумулятора на борту. Сама батарея автомобиля имеет емкость 90 кВт·ч, однако за какое время способна полностью зарядиться при помощи инновационного модуля — неизвестно. Зато известно, что запас хода на одной зарядке составляет 350 км. А еще электрический Иж Комби самими создателями официально именуется суперкаром. Ведь номинальная мощность тягового электромотора на борту составляет 300 л.с., а в пике может достигать аж 680 л.с.
Авторский пост
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Метки: Электроавтомобиль автоваз суперкар
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Это ведь работающая схема. Заправка куда быстрее зарядки. По поводу экологичности так и вовсе молчать нужно.
Если так не устраивают дизеля и бензин.
Ёмобильнуться!
Вообще мне не понятно, они при расчетах берут параметры человека - метршысят роста и писят пять вес?? Или для кого они проектируют этих мелких уродов?????