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Водителю этого Porsche парковка обошлась недешево!

Водителю этого Porsche парковка обошлась недешево! (4 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2020 08:30
Сообщество : Аварии
Метки: porsche   авария   авто   автомобиль   неудача   неудачная парковка   опасный маневр   парковка   
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Водитель электрического Porsche сам не понял, как, пытаясь запарковаться у дома друзей, разбил три машины, включая свою собственную. Но теперь эта прарковка влетит ему в копеечку!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: porsche   авария   авто   автомобиль   неудача   неудачная парковка   опасный маневр   парковка   
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7  комментариев
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16k
Андрей Иванов 2 часа назад
Владельцы порше как правило могут купить без напряга ещё один порше
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diman02 37 минут назад
Полярность перепутал .
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862
Шурман 49 минут назад
Ничего ему не будет . Ну приедет страховка и менты все перепишут , если есть возможность починить то починят . Ну добавят к его страховке еще 100 фунтов баксов евро в год и все . Хамно вопрос 1250 евро в год и все , разбивай хоть каждый день .
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6k
Alexander Шурман 11 минут назад
Лепота! Как же хорошо, там где нас нет!

Прошу прощения, а с каждым новым разбитым Порше будут добавлять 100 уев к страховке, или только один раз?
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862
Шурман Alexander 7 минут назад
Если будет много аварийных случаев могут отказать в страховке . Допустим у меня бонус -2 это 20 лет без аварий , у знакомых кто хоть раз в год бьет машины бонусы по +8 . Кстати так же могут отказать в страховке если дорогую машину 2-3 раза ограбили . У меня уже был случай , купил машину и что бы не ставить в гараж оставил у дома с словами один хрен с утра вставать и выгонять , c утра везти детей в школу я с телефона открываю машину и опа
а в салоне жопа , сняли весь айдрайв и все баки , сняли руль , сняли джойстик коробки и тд . Короче ремонт страховке обошелся 8000 примерно + еще мне приписали 750 евро франшизе .
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