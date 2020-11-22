Водителю этого Porsche парковка обошлась недешево!

По словам соседей, в результате падения Porsche разбитыми оказались сам автомобиль и машина BMW 120d, на которую он упал и которая принадлежит одному из жильцов дома. В доме проживает женщина с двумя взрослыми сыновьями, и, как говорят соседи, ей принадлежит внедорожник, а BMW - машина одного из ее сыновей. Сам Porsche Taycan тоже оказался разбит. Насколько известно, автомобиль был совершенно новым - владелец ездил на нем всего несколько дней.