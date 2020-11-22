Водителю этого Porsche парковка обошлась недешево!

Водитель электрического Porsche сам не понял, как, пытаясь запарковаться у дома друзей, разбил три машины, включая свою собственную. Но теперь эта прарковка влетит ему в копеечку!
Водитель новенького автомобиля Porsche Taycan приехал в гости к друзьям. Попытавшись запарковаться на дорожке у дома, он неожиданно резко нажал на газ, ударил стоящую у дома машину, перелетел через стену и упал на другой автомобиль. Как это случилось, не понял никто.
По словам соседей, в результате падения Porsche разбитыми оказались сам автомобиль и машина BMW 120d, на которую он упал и которая принадлежит одному из жильцов дома. В доме проживает женщина с двумя взрослыми сыновьями, и, как говорят соседи, ей принадлежит внедорожник, а BMW - машина одного из ее сыновей. Сам Porsche Taycan тоже оказался разбит. Насколько известно, автомобиль был совершенно новым - владелец ездил на нем всего несколько дней.
Как рассказали очевидцы, после падения автомобиля водитель не смог самостоятельно выйти из него, так как машина упала на водительскую дверь. Соседи помогли ему выбраться. Водитель не получил ранений но был в шоке и только повторял: "Я не знаю, как это получилось". Как предполагают свидетели аварии, мужчина, который приехал в гости к своим друзьям, случайно перепутал педали газа и тормоза.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Прошу прощения, а с каждым новым разбитым Порше будут добавлять 100 уев к страховке, или только один раз?