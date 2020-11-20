Интересная автомобильная находка: под крыльцом дома обнаружили Volkswagen Rabbit

На фотографиях также виден затхлый, заплесневелый интерьер, который после уборки и химчистки стал выглядеть на удивление неплохо. Впрочем, с экстерьером произошла та же метаморфоза: автомобиль отмыли и довольно легко привели в отличное состояние.