Интересная автомобильная находка: под крыльцом дома обнаружили Volkswagen Rabbit

Это одна из самых странных автомобильных находок, которые мы когда-либо видели. Volkswagen Rabbit, американская версия Golf Mk1, был найден под крыльцом типичного частного дома в Нью-Джерси.
Подробностей о причинах, почему Volkswagen оказался под крыльцом нет, но автомобиль выглядит довольно неплохо после многих лет простоя в закрытом помещении, будучи частично вкопанным в землю.
Этот Volkswagen Rabbit был сделан в США и вышел из ворот завода, оснащенный дизельным двигателем. В какой-то момент времени владелец заменил дизель на бензиновый силовой агрегат. Новым владельцам автомобиля, которые приехали вытаскивать его из-под крыльца, пришлось упорно поработать, чтобы вернуть его в рабочее состояние.
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На фотографиях также виден затхлый, заплесневелый интерьер, который после уборки и химчистки стал выглядеть на удивление неплохо. Впрочем, с экстерьером произошла та же метаморфоза: автомобиль отмыли и довольно легко привели в отличное состояние.
Автомобили Volkswagen Rabbit известны своей коррозией задних стоек кузова и нижней юбки задней части кузова. Но этот экземпляр, на удивление, не ржавый! В целом, кузов невероятно хорош для автомобиля, который был буквально похоронен под домом.
Теперь автомобиль выглядит вот так, и это очень здорово, что новый владелец смог вернуть его из такого странного места снова на дорогу!
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