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Интересная автомобильная находка: под крыльцом дома обнаружили Volkswagen Rabbit

Интересная автомобильная находка: под крыльцом дома обнаружили Volkswagen Rabbit (8 фото)

Автор:
20 ноября 2020 14:36
Сообщество : Автомир
Метки: Volkswagen Rabbit   volkswagen   авто   автомир   автомобили   находка. barn find   ретро авто   
660
8
Это одна из самых странных автомобильных находок, которые мы когда-либо видели. Volkswagen Rabbit, американская версия Golf Mk1, был найден под крыльцом типичного частного дома в Нью-Джерси.
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Метки: Volkswagen Rabbit   volkswagen   авто   автомир   автомобили   находка. barn find   ретро авто   
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3  комментария
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Prostovopros Час назад
Скорее всего купили дом, а под крыльцом авто. В Америке при покупке недвижимости - всё что на ней находится твоё.
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Frank Borman 58 минут назад
Так это же Rabbit, в смысле кролик. Вот он и спрятался в нору.
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7k
Профессор Преображенский Час назад
Краткость, в данном случае, не сестра.....
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