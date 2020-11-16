FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6884 поста • 669 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Лихая езда по встречке: в Краснодаре водители элитных иномарок устроили гонки на глазах у инспектора ДПС

Лихая езда по встречке: в Краснодаре водители элитных иномарок устроили гонки на глазах у инспектора ДПС (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2020 14:23
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   гонки   лихач   мажор   нарушение пдд   нарушитель   пдд   
575
1
1
В Краснодаре водители автомобилей Lamborgini Urus и Mercedes AMG G-класс устроили «гонку» по встречной полосе прямо перед сотрудником ДПС. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 15 ноября.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   видео   гонки   лихач   мажор   нарушение пдд   нарушитель   пдд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
348
евгений 57 минут назад
5 тысяч? Сурово как-то. Боюсь, не расплатятся. Достаточно провести профилактическую беседу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Олегbl4 7 минут назад
Интересно,а что дальше сделал инспектор? Прыгнул в машину, врубил "люстру" и бросился в погоню? или подумал,ну его нах, передал по рации и переложил последующий геморр на опу других инспекторов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Азиз Ниязов 24 минуты назад
Армяноиды?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Вася Полчаса назад
водилам по 8 лет строгача. Если водитель не установлен, то владельцам. Машины изъять, продать, деньги - нуждающимся детям. Всё, больше любителей "постритрейсить" не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
603
drinkingteam Полчаса назад
ИМХО для подобных случаев давно нужно придумать отдельную статью с минимум арестом и конфискацией орудия правонарушения.
А то, рыбы 6кг поймаешь, орудие имеют право конфисковать, а несешься по встрече, днем, в городе, далеко за 100, это так мелкая шалость.
Что типа, грубое, намеренное пренебрежение нормами безопасности на дороге.
Первый раз арест 15 суток и штраф в трудоднях как в Скандинавии, второй раз 2 года и конфискация авто.
Понятно бывают водители который все время по мелочи нарушают, это не правильно, но для этого есть штраф, есть люди которые по невнимательности нарушают, но есть люди которым просто ..... на окружающих. Вот таких людей на дороге быть не должно, совсем, нисколько и ни на каких машинах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Andrey Полчаса назад
Почему не учтены штрафы за превышение скорости и не пристегнутый ремень безопасности? Да и фары не горели. Осаго, кстати, нужно проверить.. Глядишь еще рубликов 500 накинут хулиганам, будут знать..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Борис Карабанов 37 минут назад
Что ж поделаешь - элита... Приходится смириться с их шалостями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
EvilHomer 59 минут назад
Ну а че, лучше таксистов трясти:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SSD Час назад
Ставлю на "черное"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Извините, мужики: 5 голливудских актрис, которые женились на женщинах (12 фото) Извините, мужики: 5 голливудских актрис, которые женились на женщинах (12 фото) Хорошо вошел! Водитель «восьмерки» влетел в припаркованную фуру Хорошо вошел! Водитель «восьмерки» влетел в припаркованную фуру ДТП в Обнинске: один не смотрит в зеркала, другой летит, как угорелый ДТП в Обнинске: один не смотрит в зеркала, другой летит, как угорелый Авария дня. «Перевертыш» в Новом Уренгое Авария дня. «Перевертыш» в Новом Уренгое В Петербурге полицейские задержали кортеж с участием Rolls-Royce, но вскоре всех отпустили В Петербурге полицейские задержали кортеж с участием Rolls-Royce, но вскоре всех отпустили Свадебные гонки на трассе закончились гибелью трех человек Свадебные гонки на трассе закончились гибелью трех человек
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

651905



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
От ваших морд тошнит. В Сети поддержали бойкот Меладзе новогодних программ
2
298
От ваших морд тошнит. В Сети поддержали бойкот Меладзе новогодних программ
Не увидишь - не поверишь: подборка про везение и случайность
7
41
Не увидишь - не поверишь: подборка про везение и случайность
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Porsche Vision Renndienst доказывает, что электрический фургон может быть крутым
0
5
Porsche Vision Renndienst доказывает, что электрический фургон может быть крутым
«Яндекс» провёл исследование и вычислил топ-10 фильмов
0
17
«Яндекс» провёл исследование и вычислил топ-10 фильмов
Как персонажей Булгакова оживили при помощи новых технологий (5 фото)
Как персонажей Булгакова оживили при помощи новых технологий (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Определись
3
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#факты#СССР#смешные#в мире#шоу бизнес#настроение#дпс#наука
#фото#интересно#прикольные#интересное#жизнь#дети#дтп#позитив#искусство#природа
#прикол#животные#люди#кино#на различный вкус#подборка#картинки#авария#музыка#рекорд

На что жалуетесь?

Вернуться