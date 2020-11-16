Лихая езда по встречке: в Краснодаре водители элитных иномарок устроили гонки на глазах у инспектора ДПС

Сотрудники полиции установили личности владельцев транспортных средств. Ими оказались 26-летний житель Тимашевского района и 37-летний житель краевого центра. Водителям, которые устроили гонки, за выезд на встречку грозит штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав до полугода. Также за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке стритрейсерам грозит от 500 до 800 рублей штрафа.