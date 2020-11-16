Лихая езда по встречке: в Краснодаре водители элитных иномарок устроили гонки на глазах у инспектора ДПС

В Краснодаре водители автомобилей Lamborgini Urus и Mercedes AMG G-класс устроили «гонку» по встречной полосе прямо перед сотрудником ДПС. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 15 ноября.
Сотрудники полиции установили личности владельцев транспортных средств. Ими оказались 26-летний житель Тимашевского района и 37-летний житель краевого центра. Водителям, которые устроили гонки, за выезд на встречку грозит штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав до полугода. Также за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке стритрейсерам грозит от 500 до 800 рублей штрафа.
«По факту нарушения ПДД сотрудниками ДПС проводится проверка. Необходимо отметить, что правонарушители не являются собственниками данных автомобилей, они зарегистрированы на иных лиц», сообщил руководитель пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.
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Метки: авто видео гонки лихач мажор нарушение пдд нарушитель пдд
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А то, рыбы 6кг поймаешь, орудие имеют право конфисковать, а несешься по встрече, днем, в городе, далеко за 100, это так мелкая шалость.
Что типа, грубое, намеренное пренебрежение нормами безопасности на дороге.
Первый раз арест 15 суток и штраф в трудоднях как в Скандинавии, второй раз 2 года и конфискация авто.
Понятно бывают водители который все время по мелочи нарушают, это не правильно, но для этого есть штраф, есть люди которые по невнимательности нарушают, но есть люди которым просто ..... на окружающих. Вот таких людей на дороге быть не должно, совсем, нисколько и ни на каких машинах.