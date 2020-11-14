Почему у американцев красные «поворотники»?

В 1907 году инженер из США Перси Дуглас-Гамильтон впервые в автомобильной истории подал в патентное бюро заявку на «указатель предполагаемого направления движения транспортного средства» — правда, это механическое устройство было далёким от того, что нынче принято называть указателем поворота. Более-менее похожим на современную светотехнику его сделал Эдгар Вальц-младший, который в 1925 году запатентовал «поворотник» в виде мигающей лампочки. Он пытался продать эту идею автопроизводителям, но никто из них не оценил этот девайс всерьёз.



В 1939 году, аккурат когда патент Вальца-младшего прекратил своё действие, американская марка Buick первой в мире выпустила автомобиль со штатными указателями поворота в задней оптике — это была модель Roadmaster. «Поворотники» получили название Flash-Way Directional Signal и управлялись специальным переключателем под названием Handi-shift. Через год Buick добавил указали поворота в переднюю оптику и оборудовал их механизмом автоматического отключения после возвращения руля в «нулевое» положение.



После Второй мировой войны рычаги включения указателей поворота переехали с передней стойки на левую сторону рулевой колонки, где находятся и поныне. Тогда же «поворотники» впервые появились и за океаном — в Европе. Поначалу они были белыми спереди и красными сзади, но в конце 1950-х годов эксперты решили добиться от властей изменения цвета огней светотехники: в целях безопасности лампочки предлагалось сделать жёлтыми «по кругу», чтобы издалека отличать их от габаритных огней или стоп-сигналов.



В результате в 1967 году Европейская экономическая комиссия ООН предписала использовать спереди белые или жёлтые «поворотники», а сзади — только жёлтые. В США в 1968 году власти всё же решили поступить немного по‑другому: спереди предписано было применять только жёлтые лампочки, сзади — жёлтые или красные. В результате автопроизводители воспользовались этой лазейкой и оставили фонари полностью красными, как и прежде. Разумеется, прежде всего в целях экономии. Быть может, и ради дизайна — так оптика выглядела более цельной.



Дополнительная причина состоит в том, что по нормам США освещенная площадь стоп-сигнала и заднего поворотника должна составлять не менее 50 см2 каждая. А это, с точки зрения дизайна, несколько затрудняет размещение нескольких фонарей на задней панели, особенно на небольших автомобилях.



Согласно некоторым исследованиям, красные «поворотники» гораздо менее безопасны, чем жёлтые, но изменить эту американскую традицию пока не помогают даже соображения безопасности. Впрочем, Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) тоже не имеет ничего против красных указателей поворота, отмечая «отсутствие убедительных причин для запрета». В России согласно ГОСТ Р 41.50−99 (Правила ЕЭК ООН N 50), в СНГ, Евросоюзе, большинстве стран Азии и Африки, а также в Австралии «поворотник» должен быть жёлтым.