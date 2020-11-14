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Почему у американцев красные «поворотники»?

Почему у американцев красные «поворотники»? (2 фото)

Автор:
14 ноября 2020 11:48
Сообщество : Автомир
Метки: америка   красные   поворотник   
630
2
Привычные нам указатели поворота в виде мигающей лампочки появились на автомобилях в 1939 году, но с тех пор уже успели пережить небольшую эволюцию.
Так почему же почти во всех странах мира задние «поворотники» стали жёлтыми, а в США до сих пор остались красными?

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Метки: америка   красные   поворотник   
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19  комментариев
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8k
KOSTELLO 2 часа назад
Это еще, что.....
Вы на их систему измерения мер и весов посмотрите
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9k
ss Час назад
"Согласно некоторым исследованиям, красные «поворотники» гораздо менее безопасны, чем жёлтые, но изменить эту американскую традицию пока не помогают даже соображения безопасности."
-
Опечатка. Наоборот. Согласно исследованиям жёлтые/оранжевые безопаснее красных, так как жёлтый цвет всегда более заметен. Именно поэтому строительную технику, технику для спасателей (например спасательные жилеты) и полярников всегда окрашивают в жёлтый или оранжевый цвета.
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482
Обратная сторона Луны ss 22 минуты назад
И к чему это все? Разговор о задних поворотниках, вы сюда тащите передние фары
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9k
ss Обратная сторона Луны 22 минуты назад
Читай выше.
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ss Обратная сторона Луны 17 минут назад
Порой меня удивляют люди... Ты внимательно всё прочитал? Осознал о чём речь?... Повторю цитату и сделаю её покороче:
"Согласно некоторым исследованиям, красные «поворотники» гораздо менее безопасны, чем жёлтые"
Так лучше понятно в чём суть?...
В тексте, скорее всего, просто опечатка. Исследования показывают, как раз наоборот. Жёлтый цвет безопаснее в силу вышеописанных причин. В моём сообщении нет ничего, говорящего о фарах вообще и о задних или передних в частности.
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9k
ss Обратная сторона Луны 15 минут назад
А уж если говорить о фарах, то сзади не фара, а габаритный огонь, который в противотуманных "габаритах" просто значительно ярче обычных.
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста ss 8 минут назад
Тяжело вам мигрантам понять наш русский язык. Переведу. Фраза "красные поворотники менее безопасны" означает - красные поворотники опасны.
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21k
Франц Лефорт 2 часа назад
Никогда не поймешь,то ли один стопсигнал не работает,то ли перестраивается, то ли остановится хочет. Хорошо хоть таких все меньше становится.
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