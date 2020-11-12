FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6861 пост • 667 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Глухой и слепой: в Курске водитель не уступил «скорой» и получил штраф

Глухой и слепой: в Курске водитель не уступил «скорой» и получил штраф (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 12:34
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   видео   задержание   пдд   скорая помощь   спецсигнал   
1203
1
1
Курские сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению водителей, не уступающих полосу движения машине скорой помощи. Один из нарушителей заявил, что попросту не видел и не слышал автомобиль с включенными спецсигналами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автомир   видео   задержание   пдд   скорая помощь   спецсигнал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
SSD 2 часа назад
...а я думал девочка за рулем Киа.. Они боятся перестраиваться, могут и не пропустить, а там педик какой то..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Brataxe 48 минут назад
Часто замечал, что красная машина это как диагноз водителя, независимо от его пола и стажа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Енот Потаскун Brataxe 45 минут назад
Ага, неадэкваты - на красной, на БМВ и женщины, а от женщин на красном бмв вообще надо держаться подальше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ImNIK 52 минуты назад
[мат] водитель КИА Возможно вообще не знает о существовании зеркал или просто упоротый д*еб, следующий раз за такимже как он так-же будет плестись скорая с его близкими...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Vazari 57 минут назад
Ублюдок и ссыкло, не способное ответить за свои поступки. Таких надо в черные списки скорой помощи собирать,по аналогии с авиакомпаниями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
sokol 59 минут назад
Да из некоторых машин такой музон иногда шарашит, что я думаю у водителя контузия средней тяжести.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
EvilHomer Час назад
А как он ДПС увидел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Roman EvilHomer 59 минут назад
Привычным образом - жопой почуял неприятности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Михалыч Час назад
3,14дарас! Какой интересно штраф - 50 баксов? Лишение прав, года на 3 и штраф - половина стоимости авто. Тогда будет толк!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Фантом Час назад
Он просто хотел, чтобы его наказали, су%чка :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Клёст Час назад
Аннулировать засранцу медкомиссию.
Пусть заново проходит.
Вдруг и вправду глухой и слепой, и не годен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ligov 2 часа назад
Тут думаю никто возражать не станет против наказания водятлу. Заслужил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Tamdima 2 часа назад
Потом к нему Скорая приедет с задержкой, первый же жалобу напишет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Лесли 🥰 2 часа назад
Ага, я не видел и не слышал! Ну-ну
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
449k
Alexey Berestenko Лесли 🥰 Час назад
А машину ДПС, хоть в два раза меньше, сразу учуял!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11 Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11 В Красноярске перевернулась машина скорой помощи: пострадал двухлетний ребенок В Красноярске перевернулась машина скорой помощи: пострадал двухлетний ребенок Авария дня. ДТП в Тамбове с участием автомобиля скорой помощи Авария дня. ДТП в Тамбове с участием автомобиля скорой помощи В Чите внедорожник столкнулся со скорой и залетел на легковушку В Чите внедорожник столкнулся со скорой и залетел на легковушку Авария дня. Такси и машина скорой помощи Авария дня. Такси и машина скорой помощи Авария дня. "Скорая" столкнулась с катафалком Уфе Авария дня. "Скорая" столкнулась с катафалком Уфе
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

651439



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хит "Степан!" в рок-версии
12
53
Хит "Степан!" в рок-версии
Черти полезли: что-то пошло не так в её плане
2
51
Черти полезли: что-то пошло не так в её плане
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Отца шокировало домашнее задание сына
0
95
Отца шокировало домашнее задание сына
Рыбалка на форель!!! Дебютанты в форелевой ловле. Рыбные пруды в Ропше
1
12
Рыбалка на форель!!! Дебютанты в форелевой ловле. Рыбные пруды в Ропше
"Без сложных щей" - как популярные блогеры пытаются научить жизни современную молодежь
"Без сложных щей" - как популярные блогеры пытаются научить жизни современную молодежь
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#дтп#прикольные#россия#смешные#автомобили#сша#бразилия
#юмор#животные#история#интересное#в мире#актеры#на различный вкус#москва#позитив#китай
#интересно#кино#авария#автомир#люди#картинки#авто авария#подборка#коронавирус#милота

На что жалуетесь?

Вернуться