Глухой и слепой: в Курске водитель не уступил «скорой» и получил штраф

Курские сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению водителей, не уступающих полосу движения машине скорой помощи. Один из нарушителей заявил, что попросту не видел и не слышал автомобиль с включенными спецсигналами.
На кадрах, снятых регистратором автомобиля экстренной помощи, полосу перегородила красная Kia
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Метки: авто автомир видео задержание пдд скорая помощь спецсигнал
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