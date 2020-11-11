FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6853 поста • 667 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Премиум дрифт: наводим суету и выезжаем на авторазборку

Премиум дрифт: наводим суету и выезжаем на авторазборку (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2020 11:15
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   bmw x5   авто   автоприкол   видео   дрифт   дтп   прикол   юмор   
1134
1
1
Владелец старенького BMW X5 первого поколения решил покрутить "пончики" перед своими друзьями, но премиум дрифт порошел не по плану, и уставший кроссовер простился с одним из колес.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: bmw   bmw x5   авто   автоприкол   видео   дрифт   дтп   прикол   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
А где дрифт? Это корыто развалилось чисто от громкого звука.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Cowabunga 11 минут назад
Премиум??! Хорошая шутка)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
x3matic 47 минут назад
Это уже не БМВ,это старое убитое корыто.Которое никто никогда не обслуживал по ходу.Да и делать такое с полным приводом, это вообще полным мудаком надо быть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Bubba_Wash 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
Ар Bubba_Wash Час назад
А чего он там кричит, у меня звук не работает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Соломей Bubba_Wash Час назад
странно, столько машин показал, и ни у кого под капотом канистры с маслом не лежало.у моих всех знакомых на бехах, спецом стоят, чтоб подливать регулярно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Bubba_Wash Ар Час назад
три раза проверял, работает. и откуда знаешь тогда что он кричит, может песни поет?!
перейди по ссылке в ЮТЮБ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
334
LinkLine 3 часа назад
регистратор развеселил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11 Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11 Не очень умный водитель скрылся с места ДТП, оставив улику Не очень умный водитель скрылся с места ДТП, оставив улику Авария дня. Дрифт на спортивном BMW закончился гибелью трех человек Авария дня. Дрифт на спортивном BMW закончился гибелью трех человек "Дрифтер" на Инфинити протаранил экипаж ДПС в центре Новосибирска "Дрифтер" на Инфинити протаранил экипаж ДПС в центре Новосибирска Дрифтеры превратили универсал Вольво в бешеный волчок Дрифтеры превратили универсал Вольво в бешеный волчок Странная авария с Мерседесами на парковке и фотожабы Странная авария с Мерседесами на парковке и фотожабы
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

651249



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Содержанки с прицепом: разведенные девушки и их список требований к будущим мужьям
2
452
Содержанки с прицепом: разведенные девушки и их список требований к будущим мужьям
"Еб#ное шапито": активисты вывесили на здании цирка портреты Путина, Медведева и Пескова
1
387
"Еб#ное шапито": активисты вывесили на здании цирка портреты Путина, Медведева и Пескова
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Дольщики наконец получат ключи от своих квартир!
0
6
Дольщики наконец получат ключи от своих квартир!
Рыбалка на форель!!! Дебютанты в форелевой ловле. Рыбные пруды в Ропше
1
12
Рыбалка на форель!!! Дебютанты в форелевой ловле. Рыбные пруды в Ропше
Подарки на День Холостяка: самые интересные варианты с AliExpress
Подарки на День Холостяка: самые интересные варианты с AliExpress
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#россия#сша#смешные#автомобили#москва#авария#подборка#дети
#юмор#интересное#прикольные#картинки#факты#дтп#автомир#армения#шоу бизнес#новости
#прикол#животные#в мире#люди#на различный вкус#кино#Карабах#история#Дзюба#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться