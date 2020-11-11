Премиум дрифт: наводим суету и выезжаем на авторазборку

Владелец старенького BMW X5 первого поколения решил покрутить "пончики" перед своими друзьями, но премиум дрифт порошел не по плану, и уставший кроссовер простился с одним из колес.
Присутствует ненормативная лексика!
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