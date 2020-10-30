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Советский автопром: завод имени Ленинского Комсомола

Советский автопром: завод имени Ленинского Комсомола (56 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 21:03
Сообщество : Автомир
Метки: СССР   авто   азлк   история   факты   
2196
56
1
Хочу рассказать о двух поколениях знаменитого завода имени Ленинского Комсомола (АЗЛК), в прошлом называвшегося Московским Заводом Малолитражных Автомобилей (МЗМА).
А именно о двух, пожалуй, самых успешных поколениях, втором и третьем.

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Метки: СССР   авто   азлк   история   факты   
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10  комментариев
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381
jonisot 2 дня назад
Москвич 408 кабриолет - просто огонь , где тормознулась линия развития ?....
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.-- jonisot День назад
в политбюро как обычно, старые пердуны считали что советскому человеку это не нужно
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5k
Нестерин Сергей 23 часа назад
Езживал на 407-ом. Мечта. Мелкий, шустрый, тяговитый. В семье был 2140, б/у-шным взяли. Зиму пришлось повозиться, потом просто ездили. Сгноили мы его нафиг за пять лет. Не проследили.
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90
Майк День назад
Качественная, аргументированная, достаточно познавательная и "ностальгирующая" статья. Спасибо автору. Лайк.
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37k
Сергей День назад
Вот парадокс.
Москвич с виду большой, садишься внутрь он внутри маленький тесный.
Смотришь на импортную малолитражку, маленькая, а сядешь внутрь, обратное впечатление.
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771
Stranger2018 День назад
Однозначно + автору за пост!
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2k
ваня панкин День назад
ушатали завод эффективные манагеры...
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1k
Макс Юпитер 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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