Советский автопром: завод имени Ленинского Комсомола

Предсерийный. И опять Кварц!







Разработан Игорем Ивановичем Окуневым. Возможности старого, ведущего свою родословную ещё от довоенного Opel Kadett, двигателя М-408 были к тому времени исчерпаны, поэтому новый двигатель никак не был связан с ним конструктивно или технологически. Первые опытные образцы нового двигателя появились в 1964 году. «Обкатывалась» конструкция на гоночном автомобиле Москвич-Г4М, имевшем его форсированный вариант (92 л. с.) На этом автомобиле мастер спорта В. Щавелев занял четвёртое место на первенстве СССР 1966 года по кольцевым гонкам.



Двигатель был разработан целиком и полностью конструкторским коллективом завода МЗМА. Первые разработки верхнеклапанного двигателя с полусферическими камерами сгорания и алюминиевым блоком цилиндров (проект «406») на «Москвиче» относятся ещё к середине пятидесятых годов. Тем не менее, прототип довольно многих конструктивных решений финальной версии этого мотора угадать несложно — новейший, по тем временам, силовой агрегат BMW с индексом M10 в версии с рабочим объёмом полтора литра — агрегат сам по себе исключительно удачный и совершенный по тем временам, хорошо зарекомендовавший себя как в обычной эксплуатации, так и в спорте.



Вместе с тем, ни копией, ни дальнейшей разработкой этого двигателя УЗАМ-412 не являлся, и имеет от него крайне существенные отличия, — в частности, другую геометрию цилиндров, иное конструктивное решение большинства систем, и так далее.



Кстати, конструкция алюминиевой головки блока — с полусферическими камерами сгорания (намёк на Hemi) и V-образно расположенными клапанами.



Под литой из алюминия крышкой головки блока с красивой надписью «Москвич-412» скрывалась весьма современная для 1967 года конструкция: верхний распредвал, приводимый в движение пластинчатой цепью с натяжителем-звёздочкой, и приводимые коромыслами клапана, расположенные буквой V по обе стороны от распредвала. Эта схема широко использовалась на высокопотенциальных двигателях тех лет — BMW, Honda, и так далее.



Блок цилиндров был выполнен из алюминия с чугунными сменными гильзами, что позволяло капитально ремонтировать двигатель простой заменой гильз, не требовавшей серьёзного станочного оборудования расточки, необходимой в случае чугунного блока цилиндров.



При рабочем объёме в 1480 см³, двигатель − 412 развивал 75 л.с., что по тем временам было неплохим результатом для автомобиля подобного класса. Однако, говорят, что когда английская фирма Cosworth собрала 412-й мотор с использованием ТОЛЬКО родных запчастей, они сняли 150 сил, настолько был высокий потенциал у мотора (недаром гоночный). Кто-то верит, кто-то нет, каждый решает для себя сам. Я верю, потому что мотор просто бешеный!



Про гоночные авто я расскажу отдельно, ибо гоночная история 3-го поколения Москвичей просто феноменальная! Москвич 412-й абсолютный рекордсмен по количеству побед на различного рода соревнованиях. Его рекорд до сих пор не побит.