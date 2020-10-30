FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6783 поста • 662 подписчика подписаться
Новое > Авто > Сообщество Автомир 
Cheese-N-Ator — кусок сыра с реактивным двигателем

Cheese-N-Ator — кусок сыра с реактивным двигателем (5 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 14:41
Сообщество : Автомир
Метки: авто   найдено на ebay   необычные автомобили   реактивный двигатель   
162
5
1
На первый взгляд кажется, что это гигантский кусок сыра, который супермаркет использует для рекламы продукта, но на самом деле это единственный в мире картинг с реактивным двигателем. На борту также есть бензиновый двигатель мощностью 6 лошадиных сил, который доставит вас на заправку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   найдено на ebay   необычные автомобили   реактивный двигатель   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
DyadyaSasha 2 дня назад
А где видео как оно едет на этой реактивной тяге? Пока видно кучу дыма от паяльной лампы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Саша Смирнов 2 дня назад
Да будет известно автору, что картинг это соревнование картов. Сам транспорт называется карт.
Всё равно что сказать "он катается на серфинге". Или дайвера обозвать "дайвингом".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Patmaz 2 дня назад
Велосипед Игоря Негоды из Ростова и то быстрее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) Этот Nissan Micra — идеальный пикап для тех, кто считает, что внедорожники слишком велики Этот Nissan Micra — идеальный пикап для тех, кто считает, что внедорожники слишком велики Самая быстрая в мире телефонная будка Самая быстрая в мире телефонная будка Один из трех: необычный внедорожник Intruder, построенный на базе Mercedes-Benz G-Class Один из трех: необычный внедорожник Intruder, построенный на базе Mercedes-Benz G-Class Дикий кастом 70-х: автомобиль из фильма «Смертельная гонка 2000» Дикий кастом 70-х: автомобиль из фильма «Смертельная гонка 2000» «Тяни-Толкай» — гибрид Dodge Colt 1981 года и Plymouth Champ 1981 года «Тяни-Толкай» — гибрид Dodge Colt 1981 года и Plymouth Champ 1981 года
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

315310



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Москве у посольства Франции начались жесткие задержания мусульман
0
293
В Москве у посольства Франции начались жесткие задержания мусульман
"Зашибись! Всё сразу наверну!": безумная переписка с беременной женой
1
165
"Зашибись! Всё сразу наверну!": безумная переписка с беременной женой
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как пятилетняя девочка зарабатывает до $500 000 в месяц на YouTube
1
33
Как пятилетняя девочка зарабатывает до $500 000 в месяц на YouTube
Биохакинг: можно ли взломать свой организм и обрести вечную молодость?
1
17
Биохакинг: можно ли взломать свой организм и обрести вечную молодость?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикольные#познавательно#смешные#подборка#комментарии#сша#настроение#путешествия
#факты#история#животные#люди#на различный вкус#gif#красота#художник#позитив#страницы истории
#юмор#прикол#СССР#природа#картинки#девушки#россия#коты#психология#хэллоуин

На что жалуетесь?

Вернуться