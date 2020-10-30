Cheese-N-Ator — кусок сыра с реактивным двигателем

На первый взгляд кажется, что это гигантский кусок сыра, который супермаркет использует для рекламы продукта, но на самом деле это единственный в мире картинг с реактивным двигателем. На борту также есть бензиновый двигатель мощностью 6 лошадиных сил, который доставит вас на заправку.
Маркетплейс «Фейсбука» – странное место, на котором подчас попадаются действительно безумные товары. Например, этот карт с кузовом в виде куска сыра и реактивным двигателем.
Так называемый Cheese-N-Ator – детище американца Дитера Штурма, любителя инженерных наук и, по всей видимости, молочных продуктов. Одноместная машина построена на пространственной раме, треугольный кузов с прорезями спереди и сзади сделан из дерева.
В конструкции использован маломощный реактивный привод, который в своё время применяли для тестирования авиационных моделей. Развивает он всего около 250 Нм тяги и способен разогнать «кусок сыра» в лучшем случае до 50 км/ч.
Если же по каким-то причинам идея гонять на куске сыра вас не слишком привлекает, продавец отдает вместе с картом сменный кузов – имитацию монстр-трака.
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Всё равно что сказать "он катается на серфинге". Или дайвера обозвать "дайвингом".