Последствия резкого торможения: арматура прошила кабину тягача

Правила безопасности существуют не зря, и плохо закрепленный груз может нанести серьезные увечья человеку и самомому грузовику. Этот водитель перевозил железные прутья и, только по счастливому стечению обстоятельств, он не пострадал после резкого торможения, чего нельзя сказать о его тягаче Freightliner.

0