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Сообщество Автомир 6779 постов • 662 подписчика подписаться
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Последствия резкого торможения: арматура прошила кабину тягача

Последствия резкого торможения: арматура прошила кабину тягача (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 11:14
Сообщество : Автомир
Метки: авария   авто   везение   видео   дтп   перевозка грузов   повезло   фура   
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Правила безопасности существуют не зря, и плохо закрепленный груз может нанести серьезные увечья человеку и самомому грузовику. Этот водитель перевозил железные прутья и, только по счастливому стечению обстоятельств, он не пострадал после резкого торможения, чего нельзя сказать о его тягаче Freightliner.

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Метки: авария   авто   везение   видео   дтп   перевозка грузов   повезло   фура   
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8  комментариев
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16k
Андрей Иванов 3 часа назад
Фура всё, металл. Чуваку стоит в церковь сходить, свечку поставить. Пудовую
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14k
sanchesS80 2 часа назад
Поленился нормально закрепить.
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163
crush 3 часа назад
"он не постродал"
пострАдал.
автор, не знаешь русского языка - включай проверку грамматики.
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sanchesS80 crush 2 часа назад
Это не грамматика, а орфография (=правописание)
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71k
Я Только спросить. 4 часа назад
Ноги целые .. пусть спасибо Богу скажет.

I'm in him to
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9k
Eltiftel 4 часа назад
гладкокатаная, была бы рефленка так далеко не уехала бы
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3k
DNK Eltiftel 2 часа назад
Это водитель гладкомозгкий

Был бы мозг рифленый - закрепил бы груз получше и не гнал бы...

Это водитель гладкомозгкий Был бы мозг рифленый - закрепил бы груз получше и не гнал бы...
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493
neo 4 часа назад
Это как же он гнал-то?
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