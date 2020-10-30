Последствия резкого торможения: арматура прошила кабину тягача

Правила безопасности существуют не зря, и плохо закрепленный груз может нанести серьезные увечья человеку и самомому грузовику. Этот водитель перевозил железные прутья и, только по счастливому стечению обстоятельств, он не пострадал после резкого торможения, чего нельзя сказать о его тягаче Freightliner.
Водитель должен быть счастлив, что даже не травмировал свои ноги!
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пострАдал.
автор, не знаешь русского языка - включай проверку грамматики.
I'm in him to
Был бы мозг рифленый - закрепил бы груз получше и не гнал бы...