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Авария от первого лица: Ferrari 812 Superfast врезался в лондонский мост

Авария от первого лица: Ferrari 812 Superfast врезался в лондонский мост (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2020 14:35
Сообщество : Аварии
Метки: 812 Superfast   Ferrari 812 Superfast   ferrari   авария   дтп   неудача   спорткар   суперкар   
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Вот еще один пример того, почему нельзя гонять на дорогах общего пользования. Иногода происходят плохие вещи, и этот водитель получил двойную дозу реальности и кармы. Видео короткое, но на нем отлично видно, как владелец Ferrari 812 Superfast, выскакивает на лондонский мост и врезаться в ограждение.

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Метки: 812 Superfast   Ferrari 812 Superfast   ferrari   авария   дтп   неудача   спорткар   суперкар   
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850
Ясный Пень 2 часа назад
И за рулём чистокровный англичанин
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20k
Михаил Сметанкин 6 минут назад
Система стабилизации? Пожалуй отключу...
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6k
Barachek_Obachek 19 минут назад
Интересно где у него регистратор стоит
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981
мега гон 36 минут назад
хитрый, задний привод)))))
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1k
Vychek Час назад
с такими мозгами нужно было и окунуться в речку
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31k
Элек Мек Час назад
Гончег хуле.
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Alexes Час назад
Вот поэтому в прокат супер кары не просто взять. Без опыта, плюс возрастные ограничения - опыта у парняги мало, начал рулем туда-сюда вращать и впилился...
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30k
Опаньки 2 часа назад
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