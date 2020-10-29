Авария от первого лица: Ferrari 812 Superfast врезался в лондонский мост

Вот еще один пример того, почему нельзя гонять на дорогах общего пользования. Иногода происходят плохие вещи, и этот водитель получил двойную дозу реальности и кармы. Видео короткое, но на нем отлично видно, как владелец Ferrari 812 Superfast, выскакивает на лондонский мост и врезаться в ограждение.
На видео, снятом от первого лица, видно, как водитель Superfast дожидается зеленого сигнала светофора и заезжает на мост Ламбет в центре Лондона. Похоже, он отключил все электронные помощники и почти сразу потерял контроль над автомобилем.
Под капотом суперкара Ferrari 812 Superfast находится 6,5-литровый двигатель V12 мощностью 800 лошадиных сил. Привод задний. Разгон до 100 км/ч занимает 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.
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