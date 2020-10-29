Бойся столба посреди дороги! В Татарстане дорожники уложили новый асфальт

В поселке городского типа Васильево дорожники уложили новый асфальт, и теперь посреди одной из полос стоит столб, так как новая дорога оказалась значительно шире предыдущей. При этом каких-либо знаков, установленных заранее, или специальной разметки там не появилось.

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