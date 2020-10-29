FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6769 постов • 661 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Бойся столба посреди дороги! В Татарстане дорожники уложили новый асфальт

Бойся столба посреди дороги! В Татарстане дорожники уложили новый асфальт (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2020 13:45
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоприкол   асфальт   видео   дороги   прикол   ремонт дорог   столб   
492
1
1
В поселке городского типа Васильево дорожники уложили новый асфальт, и теперь посреди одной из полос стоит столб, так как новая дорога оказалась значительно шире предыдущей. При этом каких-либо знаков, установленных заранее, или специальной разметки там не появилось.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автоприкол   асфальт   видео   дороги   прикол   ремонт дорог   столб   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Анатолий Соколов Час назад
вообще-то знаки есть - так как столб стоит на одной полосе - то и знаки сделаны с одной стороны.
ну а со столбами классическая история - переносом опор лэп занимаются компании из структуры еэс - и дорожники трогать эти столбы просто не имеют права. поэтому регулярно бывают ситуации, когда дорога/тротуар уже сделаны - а энергетики еще даже чесаться не начали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
робт 40 секунд назад
сколько еще тупорезов будут это снимать, очевидно что дорожники работают оперативней электриком, передвигать опоры не их юрисдикция, сказали сдать дорогу к конкретной дате - ее сдали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
P.F. Час назад
Как-то так.

Как-то так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Acu900 Час назад
Бойся столба посреди дороги! В Татарстане дорожники уложили новый асфальт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9 фото+1 видео) Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9 фото+1 видео) В Приморье заасфальтировали в дорогу со столбом посередине В Приморье заасфальтировали в дорогу со столбом посередине Укладка асфальта на снег в Кировской области Укладка асфальта на снег в Кировской области Далматин случайно включил заднюю передачу и утопил дом на колесах Далматин случайно включил заднюю передачу и утопил дом на колесах Слаженная работа китайских дорожников во время укладки асфальта Слаженная работа китайских дорожников во время укладки асфальта Дрифтеры превратили универсал Вольво в бешеный волчок Дрифтеры превратили универсал Вольво в бешеный волчок
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

650017



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Волгограде из-за ссоры в родительском чате мужчина проломил обидчику голову кастетом
2
319
В Волгограде из-за ссоры в родительском чате мужчина проломил обидчику голову кастетом
Пост самого одинокого человека на свете. А как вы справляетесь с этим чувством?
3
123
Пост самого одинокого человека на свете. А как вы справляетесь с этим чувством?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Гениальные костюмы к Хэллоуину, над которыми придется поломать голову
0
16
Гениальные костюмы к Хэллоуину, над которыми придется поломать голову
Как сосна получила такое название?
0
3
Как сосна получила такое название?
Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9 фото+1 видео)
Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#сша#автомир#кино#полиция#дтп#природа#фотографии
#факты#история#интересное#автомобили#авария#люди#разное#картинки#путешествия#франция
#юмор#животные#в мире#россия#знаменитости#позитив#прикольные#подборка#СССР#пандемия

На что жалуетесь?

Вернуться