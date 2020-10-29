Бойся столба посреди дороги! В Татарстане дорожники уложили новый асфальт

В поселке городского типа Васильево дорожники уложили новый асфальт, и теперь посреди одной из полос стоит столб, так как новая дорога оказалась значительно шире предыдущей. При этом каких-либо знаков, установленных заранее, или специальной разметки там не появилось.
Дорожники предусмотрительно сделали прерывистую разметку, чтобы машины могли проезжать, не нарушая правил.
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Метки: авто автоприкол асфальт видео дороги прикол ремонт дорог столб
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ну а со столбами классическая история - переносом опор лэп занимаются компании из структуры еэс - и дорожники трогать эти столбы просто не имеют права. поэтому регулярно бывают ситуации, когда дорога/тротуар уже сделаны - а энергетики еще даже чесаться не начали.