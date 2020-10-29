FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6783 поста • 662 подписчика подписаться
Новое > Авто > Сообщество Автомир 
Сделано в Японии! Расширенный Lamborghini Diablo на улицах Токио

Сделано в Японии! Расширенный Lamborghini Diablo на улицах Токио (15 фото)

Автор:
29 октября 2020 10:08
Сообщество : Автомир
Метки: diablo   lamborghini   lamborghini diablo   авто   автотюнинг   тюнинг   
560
15
Автомобили Lamborghini занимают в автомобильной культуре Японии особое место. В сети много фотографий, изображающих горящие неоновой подсветкой итальянские суперкары на ночных улицах Токио и культовой парковке Дайкоку.
Конечно, Lambo не удается ускользнуть от волосатых лап японских тюнеров... Вот отличный пример - великолепный Diablo c расширенным кузовом, работы японского энтузиаста Соуки (Souki).
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: diablo   lamborghini   lamborghini diablo   авто   автотюнинг   тюнинг   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Свирепый Бамбр 3 дня назад
Опять косоглазые отколхозили нормальную тачку... Инопланетяне .хуевы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Вася 3 дня назад
изговнял ламбу узкопленочный уе..бан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx (3 фото + видео) Посадка на астероид: уникальные кадры с космического зонда OSIRIS-REx (3 фото + видео) Редкий Lamborghini Diablo из клипа Jamiroquai на продажу Редкий Lamborghini Diablo из клипа Jamiroquai на продажу Как испортить крутую тачку: Канье Уэст показал свой доработанный Lamborghini Urus Как испортить крутую тачку: Канье Уэст показал свой доработанный Lamborghini Urus Вызывающий розовый Lamborghini Aventador со стразами Вызывающий розовый Lamborghini Aventador со стразами Владелец разбил недавно купленный Lamborghini Diablo на юге Сиднея Владелец разбил недавно купленный Lamborghini Diablo на юге Сиднея Urus на стероидах: очень яркий тюнинг Lamborghini от ателье Mansory Urus на стероидах: очень яркий тюнинг Lamborghini от ателье Mansory
RedBull

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

147192



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Шел 2020-й год. Цены всё росли, а зарплаты - нет
4
478
Шел 2020-й год. Цены всё росли, а зарплаты - нет
Журналисты нашли у семьи патриарха Кирилла недвижимость на 225 миллионов рублей
0
195
Журналисты нашли у семьи патриарха Кирилла недвижимость на 225 миллионов рублей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
10 лучших смарт-часов 2020 по отзывам покупателей
0
5
10 лучших смарт-часов 2020 по отзывам покупателей
Лучшие бренды кроссовок
0
26
Лучшие бренды кроссовок
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото)
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикольные#познавательно#смешные#подборка#комментарии#сша#настроение#путешествия
#факты#история#животные#люди#на различный вкус#gif#красота#художник#позитив#страницы истории
#юмор#прикол#СССР#природа#картинки#девушки#россия#коты#психология#хэллоуин

На что жалуетесь?

Вернуться