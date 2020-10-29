Сделано в Японии! Расширенный Lamborghini Diablo на улицах Токио

Автомобили Lamborghini занимают в автомобильной культуре Японии особое место. В сети много фотографий, изображающих горящие неоновой подсветкой итальянские суперкары на ночных улицах Токио и культовой парковке Дайкоку.
Конечно, Lambo не удается ускользнуть от волосатых лап японских тюнеров... Вот отличный пример - великолепный Diablo c расширенным кузовом, работы японского энтузиаста Соуки (Souki).
Конечно, Lambo не удается ускользнуть от волосатых лап японских тюнеров... Вот отличный пример - великолепный Diablo c расширенным кузовом, работы японского энтузиаста Соуки (Souki).
Есть у Соуки и пара проектов в истинно японском стиле Bosozoku, но если на них посмотреть, то из глаз хлынет кровь, а вот итальянский Дьявол получился достаточно сдержанным и красивым. На улицах Токио где прохожие, казалось бы, видели всё, Lamborghini гражданина Соуки привлекает массу внимания!
Приобретя Lambo японец поставил перед собой задачу сохранить как можно больше оригинальных линий кузова, при этом обострив их, насколько это возможно с точки зрения здравого смысла. Слава богу, ему это удалось! Пол года ушло на создание кастомных крыльев, существенно расширивших кузов. Вообще, тема wide body (расширенный кузов, можно сказать широкофюзеляжный) чрезвычайно популярна в японском тюнинге и можно купить обвес, выполненный профессионалами, но Соуки справился сам. Дополнительно была создана оригинальная крышка двигателя из плексиглаза (к сожалению, на фото не видно) и новые бамперы. Естественно, такой проект не мыслим без крутых колес и Lambo встал на 20-дюймовые диски сумасшедшего дизайна.
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Автомобиль создавался не на последние деньги, поэтому Diablo оснащен пневмоподвеской, обеспечивающей максимально эффектный вид в статике и приемлемые эксплуатационные характеристики. Автомобиль собран очень качественно и с большой страстью. А в антураже ночного Токио выглядит просто бомбически!
P.S. А вот темная сторона страсти Соуки - проект Bosozoku Nissan Skyline... Вот это уже на большого любителя ;) Как и всё в стиле Bosozoku - максимум эпатажа!
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