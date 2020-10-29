Сделано в Японии! Расширенный Lamborghini Diablo на улицах Токио

Приобретя Lambo японец поставил перед собой задачу сохранить как можно больше оригинальных линий кузова, при этом обострив их, насколько это возможно с точки зрения здравого смысла. Слава богу, ему это удалось! Пол года ушло на создание кастомных крыльев, существенно расширивших кузов. Вообще, тема wide body (расширенный кузов, можно сказать широкофюзеляжный) чрезвычайно популярна в японском тюнинге и можно купить обвес, выполненный профессионалами, но Соуки справился сам. Дополнительно была создана оригинальная крышка двигателя из плексиглаза (к сожалению, на фото не видно) и новые бамперы. Естественно, такой проект не мыслим без крутых колес и Lambo встал на 20-дюймовые диски сумасшедшего дизайна.