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Новенький электромобиль Porsche перелетел перекресток с круговым движением

Новенький электромобиль Porsche перелетел перекресток с круговым движением (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 09:18
Сообщество : Аварии
Метки: Porsche Taycan   Taycan   porsche   авария   авто   видео   дтп   электромобиль   
978
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Турецкому водителю удалось самым неприятным образом разбить свой 680-сильный Porsche Taycan Turbo S. Всего за несколько секунд он разогнал свой электромобиль до 190 км/ч, но к тому что произошло дальше, он явно не был готов.

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Метки: Porsche Taycan   Taycan   porsche   авария   авто   видео   дтп   электромобиль   
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10  комментариев
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Вах! Водить 680-сильного Порше намного сложнее, чем 1-сильного ишака.
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Дмитрий 5 минут назад
Разве это "перелетел"? Вот, как выглядит "перелетел"!
Ссылка www.youtube.com
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2k
Дмитрий 39 минут назад
дай дураку стеклянный, он его и разобъет!
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39
Kukish Дмитрий 13 минут назад
Ещё и руки порежет!
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8k
Lilian 42 минуты назад
Езда рулю.
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13k
Alex ASK 51 минуту назад
Сдуру-то можно и йух сломать
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945
Tony Час назад
Новенький электромобиль Porsche перелетел перекресток с круговым движением
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2k
ImNIK Час назад
Чет до развязки было овердохрена, тормоза у порше вроде норм должны быть, такое чувство что рег думал эта тачка в любой поворот на сотке войдет и по началу не тормозил в пол.
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Сила есть, лошадиная, ума не надо
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6k
Фельдъегерь 2 часа назад
в середине видео слышно как мелодично плачет хозяин автомобиля
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