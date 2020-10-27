Новенький электромобиль Porsche перелетел перекресток с круговым движением

Турецкому водителю удалось самым неприятным образом разбить свой 680-сильный Porsche Taycan Turbo S. Всего за несколько секунд он разогнал свой электромобиль до 190 км/ч, но к тому что произошло дальше, он явно не был готов.
На видео, снятом пассажиром, видно, что водитель ждет наиболее подходящего момента и нажимает педаль в пол. Автомобиль набирает скорость молниеносно. В конце концов у него полный привод и 680 лошадиных сил. Не успев разогнаться до 200 км/ч, пилот решает, что это последний момент для торможения. Однако он оказывается прав лишь на половину, потому что лучший момент для торможения уже прошел и перекресток с круговым движением ему так и не удалось.
С места до 100 км/ч электроспорткар Taycan Turbo S разгоняется за 2,8 секунды (в реальных заездах даже быстрее).
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