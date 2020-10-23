Ikarus для бездорожья: малоизвестная версия легендарного автобуса

Так вот, те автобусы предназначены для городских дорог и трасс с хорошим твёрдым покрытием. Икарус, пригодный для бездорожья как-то сложно себе представить. Тем не менее, он был.



Так и хочется сказать, перефразируя одно известную поговорку – чего только не придумают венгры, лишь бы свои машины продавать в страны Латинской Америки и Африки. Поставки таких версий в СССР, судя по всему, не предполагались.