Ikarus для бездорожья: малоизвестная версия легендарного автобуса

Ikarus – хорошо известная, в прошлом, автобусная марка. В любом городе бывшего СССР старшее поколение хорошо помнит эти комфортные (по тем временам, естественно) красные междугородники и желтые городские автобусы, в крупных городах были еще и «гармошки».
Так вот, те автобусы предназначены для городских дорог и трасс с хорошим твёрдым покрытием. Икарус, пригодный для бездорожья как-то сложно себе представить. Тем не менее, он был.
Так и хочется сказать, перефразируя одно известную поговорку – чего только не придумают венгры, лишь бы свои машины продавать в страны Латинской Америки и Африки. Поставки таких версий в СССР, судя по всему, не предполагались.
Так и хочется сказать, перефразируя одно известную поговорку – чего только не придумают венгры, лишь бы свои машины продавать в страны Латинской Америки и Африки. Поставки таких версий в СССР, судя по всему, не предполагались.
Для создания комфортабельного автобуса – внедорожника мало было оснастить Икарус еще одним ведущим мостом и раздаточной коробкой. Техника для сложных условий эксплуатации стоится, как правило, на раме, здесь же сам кузов автобуса был несущим, сваренным из труб квадратного сечения. Его усиление стало основной проблемой.
Первый ходовой образец построили в 1976 году, назывался он Ikarus 259.00 K1. Выглядел он нетипично для автобусов из Будапешта, но сама конструкция была во многом унифицирована с серийными версиями.
Первый ходовой образец построили в 1976 году, назывался он Ikarus 259.00 K1. Выглядел он нетипично для автобусов из Будапешта, но сама конструкция была во многом унифицирована с серийными версиями.
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Ikarus 259.00 K1
Испытания выявили массу недостатков, самым серьёзным из них стал значительный перевес передней оси. Дело в том, что двигатель переехал с кормы, где он традиционно находился, вперед, его разместили в переднем свесе, а коробку передач прямо над мостом.
Испытания кузова на прочность проводились на стандартной агрегатной базе, без переднего ведущего моста.
Из-за перегрузок выходили из строя приводы моста, быстро изнашивались планетарные колёсные редукторы, шины стирались прямо на глазах, а на песке автобус вообще частенько зарывался передком и мог двигаться только задним ходом.
Годом позже появился второй опытный образец, уже с привычной нам внешностью, только высоту боковых окон урезали, в пользу жесткости кузова. Среднемоторная (как на «гармошках») компоновка улучшила развесовку по осям, очень внушительный клиренс (380мм) позволял автобусу покорять пригорки даже с учётом его длинных свесов.
Годом позже появился второй опытный образец, уже с привычной нам внешностью, только высоту боковых окон урезали, в пользу жесткости кузова. Среднемоторная (как на «гармошках») компоновка улучшила развесовку по осям, очень внушительный клиренс (380мм) позволял автобусу покорять пригорки даже с учётом его длинных свесов.
Ikarus 259.50 с колёсной формулой 4Х4
Полтора года продлились испытания и доводка прототипа, с учётом всех исправлений и модернизаций появился Ikarus 259.50.
Ikarus 259.50 с колёсной формулой 4Х4
Двигатель MAN D2156, известный «горизонтальный раба-ман», мощностью 220 л.с., он устанавливался на серийные Икарусы.
Коробка передач механическая, ZF, шестиступенчатая, по раздатке, к сожалению, ничего не известно.
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