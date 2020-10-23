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Ikarus для бездорожья: малоизвестная версия легендарного автобуса

Ikarus для бездорожья: малоизвестная версия легендарного автобуса (8 фото)

Автор:
23 октября 2020 09:11
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автобус   автомир   внедорожник   икарус   общественный транспорт   
156
8
Ikarus – хорошо известная, в прошлом, автобусная марка. В любом городе бывшего СССР старшее поколение хорошо помнит эти комфортные (по тем временам, естественно) красные междугородники и желтые городские автобусы, в крупных городах были еще и «гармошки».
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Метки: авто   автобус   автомир   внедорожник   икарус   общественный транспорт   
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