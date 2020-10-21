Фукусима, Зона отчуждения. Как природа поглощает брошенные автомобили

Давно не было информации о пустынной зоне отчуждения, окружающей атомную электростанцию Фукусима, где до сих пор тонны зараженной почвы, а разросшийся дикий лес покрывает сотни брошенных автомобилей и домов.
Вокруг атомной электростанции находится 20-километровая зона отчуждения, которая теперь напоминает постапокалиптические сцены из «Ходячих мертвецов» после ядерной катастрофы 2011 года.
В «Ходячих мертвецах» показаны похожие сцены того, что выглядит как отдаленные места в районах нетронутого леса.
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Люди моментально покинули этот район после предупреждений о высоком уровне радиации. Они бросили абсолютно все, начиная от документов и личных вещей, заканчивая машинами и магазинами.
Десятки автомобилей стоят брошенные и покрытые дикими кустарниками. Это кстати раньше была обычная дорога возле электростанции.
Десятки автомобилей стоят брошенные и покрытые дикими кустарниками. Это кстати раньше была обычная дорога возле электростанции.
Мотоцикл прикован цепью к столбу, где он был оставлен за несколько часов до того, как цунами обрушилось на регион, вызвав расплавление реактора.
Карты готовы к гонке в местном парке развлечений, находящемся в 20-километровой зоне отчуждения.
Провалы вызваны землетрясением, которое привело к цунами, приведшему к катастрофу. Скот принадлежит местному землевладельцу, который вернулся на свою ферму после катастрофы, несмотря на неоднократные предупреждения.
Сотни зараженных телевизоров валяются в куче среди заросших лесов и заброшенных зданий недалеко от Фукусимы.
Пауки теперь теперь единовластные владельцы этого супермаркета, где продукты все также разбросаны на полу.
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