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Фукусима, Зона отчуждения. Как природа поглощает брошенные автомобили

Фукусима, Зона отчуждения. Как природа поглощает брошенные автомобили (15 фото)

Автор:
21 октября 2020 09:48
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомобили   зона отчуждения   фукусима   ядерная катастрофа   япония   
1957
15
Давно не было информации о пустынной зоне отчуждения, окружающей атомную электростанцию Фукусима, где до сих пор тонны зараженной почвы, а разросшийся дикий лес покрывает сотни брошенных автомобилей и домов.
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Метки: авто   автомобили   зона отчуждения   фукусима   ядерная катастрофа   япония   
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7k
KarabasBarabas Час назад
Леворульные машины в Японии?

Леворульные машины в Японии?
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199
вася KarabasBarabas Час назад
европейское авто у них считается шиком .
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9k
котегRUS 3 часа назад
автор, а за предварительный просмотр деньги просят ?
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Олег

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