Фукусима, Зона отчуждения. Как природа поглощает брошенные автомобили

Люди моментально покинули этот район после предупреждений о высоком уровне радиации. Они бросили абсолютно все, начиная от документов и личных вещей, заканчивая машинами и магазинами.



Десятки автомобилей стоят брошенные и покрытые дикими кустарниками. Это кстати раньше была обычная дорога возле электростанции.