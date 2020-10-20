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Аэродинамические шедевры: знаменитые концепты Alfa Romeo B.A.T. выставят на аукцион

Аэродинамические шедевры: знаменитые концепты Alfa Romeo B.A.T. выставят на аукцион (31 фото)

Автор:
20 октября 2020 14:06
Сообщество : Автомир
Метки: alfa romeo   авто   
257
31
Три аэродинамических шедевра от Bertone поступят в продажу единым лотом в Нью-Йорке 28 октября. Концепты Alfa Romeo Berlina Aerodinamica Tecnica (B.A.T.) 5, 7 и 9 представляют собой трио невероятных автомобилей с потрясающим крылытым дизайном.
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Метки: alfa romeo   авто   
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