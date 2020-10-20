Аэродинамические шедевры: знаменитые концепты Alfa Romeo B.A.T. выставят на аукцион

Три аэродинамических шедевра от Bertone поступят в продажу единым лотом в Нью-Йорке 28 октября. Концепты Alfa Romeo Berlina Aerodinamica Tecnica (B.A.T.) 5, 7 и 9 представляют собой трио невероятных автомобилей с потрясающим крылытым дизайном.
Все выставленные на продажу модели были созданы итальянским ателье Bertone. Необычные кузова машин созданы не для эпатажа, а для воплощения в автомобилях последних наработок в области аэродинамики.
Так, у купе Alfa Romeo под номером «пять» коэффициент сопротивления равен 0,23, у модели под номером «семь» — 0,19.
×
Все три модели в 1989 году на «Конкурсе элегантности» в Пеббл-Бич купил неизвестный покупатель. Теперь спустя более чем 30 лет машины выставят на аукцион, который пройдёт 28 октября нынешнего года.
За модели продавец планируют получить от 14 до 20 млн долларов. В качестве «подарка» покупатель получит несколько картин. Среди полотен будет картина известного абстракциониста Марка Ротко 1958 года.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Аргентине обнаружили склад с новыми нераспроданными автомобилями итальянских марок 1990-х
- В США нашли пять классических Alfa Romeo, простоявших в сарае 40 лет
- А вы бы купили ржавый Alfa Romeo GTV 1974 года за 3.700 долларов?
- Alfa Romeo 164 с мотором V10 от Формулы-1 из 80-ых
- Alfa-Romeo 6C 1750 Super Sport 1930 года, принадлежащая Муссолини
Метки: alfa romeo авто
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...