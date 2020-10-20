Барышня хотела выпить пенного в такси, но водитель был против

Таксист из Воронежа опубликовал видео своей беседы с подвыпившей пассажиркой. Мужчина не разрешил пить в дороге пиво, и девушка потребовала вернуть ей деньги за проезд.
Присутствует ненормативная лексика!
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Авторский пост
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