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Барышня хотела выпить пенного в такси, но водитель был против

Барышня хотела выпить пенного в такси, но водитель был против (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 13:06
Сообщество : Таксисты
Метки: авто   видео   конфликт   пассажир   пассажирка такси   такси   таксист   
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Таксист из Воронежа опубликовал видео своей беседы с подвыпившей пассажиркой. Мужчина не разрешил пить в дороге пиво, и девушка потребовала вернуть ей деньги за проезд.

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Метки: авто   видео   конфликт   пассажир   пассажирка такси   такси   таксист   
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249
Электрик 2 часа назад
Сестра её....

Сестра её....
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3k
Дмитрий Барановский Минуту назад
Пьяная .... , с претензией на аристократию, "эксперт" по соцсетям.. Крестик носит. Ох..ты либо крестик сними, либо трусы надень.
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10k
_Aleks_ 14 минут назад
ну и язык)
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4k
Ya 24 минуты назад
Очередная тварь. Вроде таксисты суровые люди, пора с такими разбираться. При первых действиях подстилок, сразу забирать телефон(и уничтожить его), выволакивать из машины, от 3,14 дить ногами, Залить в горло бутылку водки(возить с собой) и уехать, а тварь пьяная пусть в грязи валяется.
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1k
agente163 Полчаса назад
Первый раз вижу, чтобы таксист наотрез отказался везти пассажира (прилично одетого, даже без явных признаков алкогольного опьянения) только из-за того что тот решил пива хлебнуть по пути, причем аккуратненько, с завинчивающейся крышкой, минимальный риск опрокинуть или пролить. Начало беседы не снималось? Там, возможно, предыстория интересная.
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124k
Алексей Полчаса назад
Девушка симпатичная. Жаль, что упертая в собственной неправоте как баран. Закрыла бы бутылку, убрала, доехала бы спокойно и бухала бы дальше.
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26k
Slonyash 42 минуты назад
Да это лайт версия какая то. Никакого экшина!
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3k
ишты 45 минут назад
Барышня хотела выпить пенного в такси, но водитель был против
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48k
smakido 57 минут назад
Таксисту - респект за терпение!
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−27
Алексей Евсиков 2 часа назад
Надо было задним ходом сдавать и давить её на х..й, никто бы сильно не расстроился
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161
Дмитрий 2 часа назад
У нее клика просто "Бля..ь". Вот она и представляется везде где только возможно.
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11k
робт 2 часа назад
але!!! че за х*уня??? где продолжение, он же не просто вылез из тачки надеюсь
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