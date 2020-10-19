Самый "умный" водитель из Северодвинска

Водитель хэтчбэка Lada Priora столкнулся с выехавшей "Нивой", когда пытался объехать пробку по встречной полосе.
Погнал по встречке и устроил ДТП
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Поставили светофор, типа чтобы безопаснее.
Нива выезжала с пр.Труда. Это односторонняя улица.
Ниву пропускали, но кто же знал, что найдётся долбодятел, который по встречке будет обгонять пробень на два квартала...
Там, походу, светофор пешеходный, а раз знак "только прямо", там скорее всего односторонка.
Ниву пропустили в разрыв, а дЭбило на встречке её и поймало..
Абидно.