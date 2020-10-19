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Самый "умный" водитель из Северодвинска

Самый "умный" водитель из Северодвинска (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2020 12:51
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   автохам   ваз   видео   дтп   обгон   
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Водитель хэтчбэка Lada Priora столкнулся с выехавшей "Нивой", когда пытался объехать пробку по встречной полосе.

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Метки: авария   авто   авто авария   автохам   ваз   видео   дтп   обгон   
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56k
Viktor Час назад
Ну что тут скажешь - сука!
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9k
Денис 11 минут назад
Там раньше был пешеходный переход, ничего видно не было, сбивали народ.
Поставили светофор, типа чтобы безопаснее.
Нива выезжала с пр.Труда. Это односторонняя улица.
Ниву пропускали, но кто же знал, что найдётся долбодятел, который по встречке будет обгонять пробень на два квартала...
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2k
Frank Borman 24 минуты назад
Хач-быки они такие. Так и прут по встречке.
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1k
Vitamin Полчаса назад
Нивовода жалко. Прилетело из ниоткуда..
Там, походу, светофор пешеходный, а раз знак "только прямо", там скорее всего односторонка.
Ниву пропустили в разрыв, а дЭбило на встречке её и поймало..
Абидно.
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aed Час назад
Пацан к успеху шел, не получилось, не фортануло (с)
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9k
Karelian Час назад
А на какой сигнал светофора ехал Нива?
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Doctor_Lector Karelian Час назад
Там, по ходу, выезд с прилегающей территории. Светофор дальше, скорее всего, пешеходный.
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Karelian Doctor_Lector Полчаса назад
А да, пересмотрел - увидел. Но почему надо сразу минусить - не понятно. Как будто я написал, что это Шнива виновата.
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Doctor_Lector Karelian 15 минут назад
Так я и не минусил. Сейчас подправлю.
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13k
Габит Калыков Час назад
Нива решила проскочить на красный, пока пробка на пересекаемой улице?
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Сергей Габит Калыков Час назад
Два дебила это сила. Один на красный, другой по встречке.
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