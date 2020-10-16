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Редкий Lamborghini с «перископом» на крыше продадут с аукциона

Редкий Lamborghini с «перископом» на крыше продадут с аукциона (9 фото)

Автор:
16 октября 2020 14:09
Сообщество : Автомир
Метки: Countach   lamborghini   lamborghini countach   авто   
680
9
Образ, определяющий эпоху, занимал место на стене в спальне каждого школьника в 80-х годах. Lamborghini Countach был настоящим героем своего времени. Сегодня на аукционе Gooding & Company выставили на продажу один из 158 существующих версий LP400 Periscopica.
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Метки: Countach   lamborghini   lamborghini countach   авто   
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Андрей Сторожук 53 минуты назад
А чего салон такой кривой? Где бардачок? Усталый экземпляр?
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