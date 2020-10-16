Редкий Lamborghini с «перископом» на крыше продадут с аукциона

Образ, определяющий эпоху, занимал место на стене в спальне каждого школьника в 80-х годах. Lamborghini Countach был настоящим героем своего времени. Сегодня на аукционе Gooding & Company выставили на продажу один из 158 существующих версий LP400 Periscopica.
Организаторы ожидают выручить за него не менее 900 тысяч долларов (69,4 миллиона рублей). Аукцион Gooding & Company состоится с 26 по 30 октября.
Приставку Periscopica в названии автомобиль получил благодаря встроенному в крышу маленькому зеркалу, похожему на перископ. Оно обеспечивает обзор назад, прежде затруднённый из-за большого двигателя за головами седоков.
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Суперкар с номером шасси 1120064 выпущен в 1975 году и окрашен в голубой цвет Blu Metallizatto. Первоначально он был продан клиенту из Саудовской Аравии, но затем оказался у коллекционера из США, а позже отправился к третьему владельцу в Европу. Пробег автомобиля неизвестен.
За создание дизайна Countach отвечал известный дизайнер Марчелло Гандини. Первые Countach оснащались 3,9-литровым V12, расположенным посередине и развивавшим 370 лошадиных сил. На разгон до сотни такой суперкар затрачивал менее 5 секунд. Максимальная скорость составляла 316 километров в час. Countach продержался на рынке с 1974 по 1990 год, за это время было выпущено 1997 автомобилей.
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