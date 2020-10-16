Редкий Lamborghini с «перископом» на крыше продадут с аукциона

Суперкар с номером шасси 1120064 выпущен в 1975 году и окрашен в голубой цвет Blu Metallizatto. Первоначально он был продан клиенту из Саудовской Аравии, но затем оказался у коллекционера из США, а позже отправился к третьему владельцу в Европу. Пробег автомобиля неизвестен.