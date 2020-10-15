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Странный Mercedes-Benz 450SL с гигантской эмблемой от известного кастомайзера

Странный Mercedes-Benz 450SL с гигантской эмблемой от известного кастомайзера (13 фото)

Автор:
15 октября 2020 14:52
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes   авто   кастом   кастомайзинг   
409
13
В Форт-Лодердейле, штат Флорида, был замечен необычный Mercedes Mercedes 450SL доработанный кастомайзером Джорджем Баррисом. Машина простаивает последние десятилетия и поэтому ей ребуется полная реставрация.
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Метки: mercedes   авто   кастом   кастомайзинг   
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diman02 3 часа назад
Ну чё , было сложно дать фотку в профиль ?!
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