Странный Mercedes-Benz 450SL с гигантской эмблемой от известного кастомайзера

В Форт-Лодердейле, штат Флорида, был замечен необычный Mercedes Mercedes 450SL доработанный кастомайзером Джорджем Баррисом. Машина простаивает последние десятилетия и поэтому ей ребуется полная реставрация.
То, что Баррис долгие годы работал над созданием нестандартных «киношных» автомобилей для Голливуда, сразу видно по внешнему виду этого уникального Mercedes-Benz.
В числе его знаменитых авто-творений: Munster Koach — семейный автомобиль из сериала The Munsters, Lincoln Futura Batmobile для телесериала Batman 60-х годов, Wagon Queen Family Truckster из американского дорожного комедийного фильма «Каникулы», а еще знаменитый «Гроб на колесах» Drag-U-La из того же сериала The Munsters и многие другие.
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Этот Mercedes-Benz 450SL работы легендарного мастера был найден в Форт-Лодердейле, штат Флорида, США, когда его новый владелец разместил объявление о продаже за 11500 долларов (~880 тысяч рублей). В объявлении говорится, что автомобилю требуется полная реставрация и он находится в нерабочем состоянии.
Узнать в «Мерседесе» Барриса оригинальный 450SL (R107) очень сложно. Внешне он выглядит «гротесково-гиперболизированно», что кажется сошедшим с экрана какого-нибудь полнометражного анимационного фильма про живые «мультяшные» автомобили.
Капот и вся передняя часть 450SL была подвергнута «стретчингу» как минимум на полметра. Это хорошо видно на снимке с открытым капотом, где расстояние от решетки радиатора до штатного места крепления самого радиатора даже больше, чем у американских «кадиллаков» и «крайслеров» 60-х годов, выполненных в аэростиле.
Решетка радиатора своим изломом и огромным мерседесовским знаком, сваренным из пары трехлучевых эмблем от какого-нибудь грузовика Mercedes-Benz еще больше усиливает эффект растяжения. Головная оптика стала «четырехглазой», а капот имеет округлую выштамповку под знак, что делает автомобиль еще более американским: вспомним хотя бы трехфарные модели Tucker тех времен или футуристическое концепты корпорации Chrysler.
Продвигаясь по кузову дальше также замечаем множество «монстроидальных» надстроек и элементов. Так, например, выглядят расширения задних стоек с дугообразными полуарками, визуально искажающими весь профиль немецкого оригинала. Необычно смотрится также стилизованная шторка на заднем боковом стекле, набранная из плоских хромированных элементов.
Сзади также по американски выглядит выпуклое место для запаски, размещенное на крышке багажника. Удлиненные задние крылья с выгнутыми вверх концами в сочетании с нестандартным антикрылом также перекликаются с популярным в 60-70-е годы «аэростилем» американских автомобилей.
Салон у «Мерседеса» Барриса остался оригинальным. Да и зачем его менять, если все было направлено только на кардинальное американизирование внешнего вида. Родной двигатель V8 находится в нерабочем состоянии, но выглядит достаточно ремонтопригодным.
Тем более, что прежний владелец вместе с автомобилем предлагает большое количество разных запчастей, включая пару оригинальных сидений Mercedes-Benz из коричневой кожи.
Тем более, что прежний владелец вместе с автомобилем предлагает большое количество разных запчастей, включая пару оригинальных сидений Mercedes-Benz из коричневой кожи.
Радует, что автомобиль в таком состоянии продается под восстановительный проект. А как он изначально должен был выглядеть по задумке легендарного кастомайзера показывают эти скетчи, на которых «Мерседес Барриса» в своей красной (почти гоночной ливрее) выглядит очень стремительно и привлекательно.
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Метки: mercedes авто кастом кастомайзинг
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