Странный Mercedes-Benz 450SL с гигантской эмблемой от известного кастомайзера

Капот и вся передняя часть 450SL была подвергнута «стретчингу» как минимум на полметра. Это хорошо видно на снимке с открытым капотом, где расстояние от решетки радиатора до штатного места крепления самого радиатора даже больше, чем у американских «кадиллаков» и «крайслеров» 60-х годов, выполненных в аэростиле.