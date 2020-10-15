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Необъяснимый манёвр Ауди привёл к глупому ДТП

Необъяснимый манёвр Ауди привёл к глупому ДТП (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 13:34
Сообщество : Аварии
Метки: audi   дтп   чебоксары   
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Авария с участием микроавтобуса и иномарки произошла вечером 5 октября в Чебоксарах.

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Метки: audi   дтп   чебоксары   
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9  комментариев
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6k
Михаил Филиппов 4 часа назад
маневр вполне объясним, водила участник лгбт вот и все
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1k
Serge Novikoff 2 часа назад
А должен ли Ауди уступать Форду?
Смотрим знаки (0:02) движение по полосам: с левой налево и прямо, с правой - направо.
Форд стоял в левой, потом перестроился в правую, но поехал прямо. А дальше там одна полоса (0:09).
Ауди, увидев, что встречный стоит на поворот и он ему не мешает, смело повернул налево.
Что он после уклонения исполнил - отдельный вопрос. Должен был снижать скорость вплоть до остановки, а не метаться, как сумасшедший. На разворот этот маневр не тянет.
Но дальше-то микроавтобус повторяет маневр Форда, проезжая прямо с полосы, с которой можно только направо!
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15k
nobody® 4 часа назад
Вроде бы, "другая легковушка" пошла на таран из левого ряда, а не просто так шла во встречном направлении
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1k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
Просто шушуть совсем дурак.
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5k
JACKAL 4 часа назад
Наркоманский ход конём, или голоса в голове сказали: РАЗВЕРНИСЬ!
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11k
Объект реальности JACKAL 4 часа назад
судя по маневру сказали на 360 град.
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6k
CHNM JACKAL 2 часа назад
Газ-тормоз перепутал, по-моему.
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1k
kiber 4 часа назад
Он просто уворачивался от другого седана. Но нет. Судьба!
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917
мега гон 4 часа назад
почему необъяснимый! все просто... он хотел повернуть но тут увидел дпс, и решил резко избавится от тонировки.
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