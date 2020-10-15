Необъяснимый манёвр Ауди привёл к глупому ДТП

Авария с участием микроавтобуса и иномарки произошла вечером 5 октября в Чебоксарах.
Судя по видео с регистратора, водитель «Ауди» с номером Х878СЕ 750 решил не глядя повернуть налево с Ленкома в сторону проспекта Мира, но в этот момент во встречном направлении ехала другая легковушка.
Оба водителя успели среагировать и смогли избежать ДТП, но водитель «Ауди», вывернув руль, продолжил движение дальше. В итоге «Ауди», сделав неполный круг, угодила под проезжающий мимо микроавтобус.
Этого ДТП тоже можно было избежать, но, возможно, свою роль сыграли неопытность водителя (ему всего 25 лет) и/или наличие тонировки.
Официальная причина в сводках ГИБДД звучит так: водитель «Ауди» при развороте не уступил дорогу встречному «Форду». Обошлось без пострадавших.
Оба водителя успели среагировать и смогли избежать ДТП, но водитель «Ауди», вывернув руль, продолжил движение дальше. В итоге «Ауди», сделав неполный круг, угодила под проезжающий мимо микроавтобус.
Этого ДТП тоже можно было избежать, но, возможно, свою роль сыграли неопытность водителя (ему всего 25 лет) и/или наличие тонировки.
Официальная причина в сводках ГИБДД звучит так: водитель «Ауди» при развороте не уступил дорогу встречному «Форду». Обошлось без пострадавших.
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Смотрим знаки (0:02) движение по полосам: с левой налево и прямо, с правой - направо.
Форд стоял в левой, потом перестроился в правую, но поехал прямо. А дальше там одна полоса (0:09).
Ауди, увидев, что встречный стоит на поворот и он ему не мешает, смело повернул налево.
Что он после уклонения исполнил - отдельный вопрос. Должен был снижать скорость вплоть до остановки, а не метаться, как сумасшедший. На разворот этот маневр не тянет.
Но дальше-то микроавтобус повторяет маневр Форда, проезжая прямо с полосы, с которой можно только направо!