Необъяснимый манёвр Ауди привёл к глупому ДТП

Судя по видео с регистратора, водитель «Ауди» с номером Х878СЕ 750 решил не глядя повернуть налево с Ленкома в сторону проспекта Мира, но в этот момент во встречном направлении ехала другая легковушка.



Оба водителя успели среагировать и смогли избежать ДТП, но водитель «Ауди», вывернув руль, продолжил движение дальше. В итоге «Ауди», сделав неполный круг, угодила под проезжающий мимо микроавтобус.



Этого ДТП тоже можно было избежать, но, возможно, свою роль сыграли неопытность водителя (ему всего 25 лет) и/или наличие тонировки.

Официальная причина в сводках ГИБДД звучит так: водитель «Ауди» при развороте не уступил дорогу встречному «Форду». Обошлось без пострадавших.