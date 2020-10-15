Под Москвой кавказец дерзко подрезал мужика с супругой и ребенком

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Олимпийская чемпионка Алла Шишкина открыла пикантную тайну синхронисток (5 фото) Олимпийская чемпионка Алла Шишкина открыла пикантную тайну... Кошка защитила мальчика от напавшей на него собаки Кошка защитила мальчика от напавшей на него собаки 50 интересных фактов из жизни Ломоносова 50 интересных фактов из жизни Ломоносова Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Как отец из Волгограда стал в одиночку воспитывать ребенка с синдромом Дауна Как отец из Волгограда стал в одиночку воспитывать ребенка с... 7 ролей, с которыми способен был справиться только один Евгений Леонов 7 ролей, с которыми способен был справиться только один Евгений Леонов Статусы шматусы Статусы шматусы Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Зачем в Грузии построили мосты между советскими панельками Зачем в Грузии построили мосты между советскими панельками Отважная рысь победила гремучую змею Отважная рысь победила гремучую змею Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева Кадры со съемок культовых фильмов Кадры со съемок культовых фильмов Курьезные фото из дикой природы, которые были сделаны в "удачный" момент Курьезные фото из дикой природы, которые были сделаны в "удачный"... "Живи быстро, умри молодым" - негласный слоган Пенсионного Фонда "Живи быстро, умри молодым" - негласный слоган Пенсионного Фонда Неожиданные факты о популярных фильмах 90-х Неожиданные факты о популярных фильмах 90-х Кладбища советских «монстров». Где спрятано наследие армии Кладбища советских «монстров». Где спрятано наследие армии Не верь глазам своим: 25 вещей, которые выглядят как что-то совершенно другое Не верь глазам своим: 25 вещей, которые выглядят как что-то... Фотографии былых времён. 1970 г. СССР полвека назад Фотографии былых времён. 1970 г. СССР полвека назад Злая ирония судьбы Юрия Степанова Злая ирония судьбы Юрия Степанова
Главная > Авто 
Под Москвой кавказец дерзко подрезал мужика с супругой и ребенком

Под Москвой кавказец дерзко подрезал мужика с супругой и ребенком (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 11:42
Метки: автохам   балашиха   дерзкий   кавказцы   подрезал   
3092
1
1
12 октября добрый русский человек с супругой и ребенком ехал по своим делам недалеко от Москвы. В этот момент с обочины начал дерзко подрезать кавказец на Рено Логан, пытаясь влезть в полосу с обочины. Поравнявшись «горный россиянин» стал оскорблять и угрожать, после чего достал нож.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: автохам   балашиха   дерзкий   кавказцы   подрезал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
JACKAL 5 часов назад
Под Москвой кавказец дерзко подрезал мужика с супругой и ребенком
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Николай Бакулин 18 минут назад
А почему господа полицеские как воды набрав в рот? Сосут ? или ссут? В Америке уже бы давно застрелили этих обезьян чернолицых.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
turyst Полчаса назад
Был в Дагестане.
Нормальные люди там живут.
Спокойные, вежливые, доброжелательные.
У товарища колесо пробило (в Кизляре дело было), пока меняли, сами подходили, предлагали помощь.

В Осетии, нашу тургруппу, при спуске с перевала, сильная гроза настигла.
Так не разбираясь и не расспрашивая, всех пустили на ночёвку в строящийся альплагерь (стены, крыша и т.д. готовы были, не разделили только на "номера", просто большое помещение), обогреться, просушиться, переночевать, даже денег не спросили с утра.

Да много подобных случаев.

Такое ощущение складывается, что всех неадекватных животных они к нам сплавили.
А дома у них, нормальные люди остались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
gnyS i turyst 24 минуты назад
В том то и проблема что нормальные и добрые дома остались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
gnyS i 23 минуты назад
П.С. Я писал прочитав только первые 4 строки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Виталий Лынов 46 минут назад
Пока русские не будут равнодушны, а будут все вместе кошмарить этих чурок ничего не изменится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Killgrave Час назад
Пока полиция не начнет отстреливать охуэвших чурок на месте ничего не поменяется. Любой черный должен знать - хоть немного быканул - сразу помер. Для порядка нужна полиция, как в США, а не эти мямли-статисты, которые боятся ствол достать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
*Сергей* Час назад
Не понял... При ментах угрожали, а менты что? Надеюсь не по принципу *убьют, тогда приходите...*?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Chev Chelios 2 часа назад
Меня тут больше раздражают ментяры наши, ходят как в штаны насрали, прям бесит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
706
Ромка 2 часа назад
а вы всё смеётесь.... а уже давно не смешно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SuperTroll 2 часа назад
Чурка ё.б.а.н.а.я. Бей хачей-спасай Россию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
770
Инквизитор РФ 3 часа назад
Ослоебы сбежались всем табором
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Fishkarub Инквизитор РФ 2 часа назад
А когда то по другому было?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Варяг 3 часа назад
Под Москвой кавказец дерзко подрезал мужика с супругой и ребенком
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
715
ZloyPupsik 4 часа назад
Под Москвой кавказец дерзко подрезал мужика с супругой и ребенком
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сергей Костюнин 5 часов назад
Брат , брат ... отвернёшься а он тебе нож в спину . К ним никогда нельзя спиной поворачиваться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Иван Акимов 5 часов назад
Когда кавказгутанги станут вне закона тогда и прекратится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
536
Zamik Иван Акимов Час назад
Скажите пожалуйста, а вы все народы Кавказа хотите поставить вне закона? А может тогда Кавказ отделить и закрыть границу на замок?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бу 5 часов назад
Только побои смогут вразумить черножопое быдло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Weddaan 5 часов назад
Кадыров, проверь свою клетку. Кажется животные разбежались...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
592
drinkingteam 5 часов назад
Дать 5 лет и показать по всем каналам. Возможно хоть это горячие головы остудит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
EvilHomer 6 часов назад
А почему не кавказские русские, не угрожают зарезать семью? Потому что не животные!!! Что то не так сказал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
С.В. 6 часов назад
Ну что шлюхи кавказские, давайте оправдывайте своих выродков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ligov 6 часов назад
Это не закончится до тех пор, пока реально сажать хотя бы на год не начнут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мафусаил 6 часов назад
Чурка виноват ещё и выделывается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 4 комментария
Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду ДТП с ГАЗелью, перевозившей газовые баллоны, в Санкт-Петербурге ДТП с ГАЗелью, перевозившей газовые баллоны, в Санкт-Петербурге Предпраздничное ДТП с таксистом в Москве Предпраздничное ДТП с таксистом в Москве В подмосковном пруду нашли арсенал, отправленный на утилизацию В подмосковном пруду нашли арсенал, отправленный на утилизацию Авария дня. ДТП с двумя погибшими на Кубани Авария дня. ДТП с двумя погибшими на Кубани ДТП с переворотом на крышу в Смоленской области ДТП с переворотом на крышу в Смоленской области
Николай Совенко

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

184



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Про жадность
1
232
Про жадность
"Вы нас совсем за дебилов держите?": реакция соцсетей на презентацию нового Айфона
2
649
"Вы нас совсем за дебилов держите?": реакция соцсетей на презентацию нового Айфона
﻿
Набирающие популярность
И ведь замуж возьмут
1
27
И ведь замуж возьмут
Американка и ее сын покорили интернет своими взглядами
0
35
Американка и ее сын покорили интернет своими взглядами
Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду
Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#сша#авария#авто авария#природа#новости#познавательно#авария дня
#факты#животные#интересное#россия#актеры#СССР#еда#полиция#коронавирус#автомобили
#история#юмор#кино#люди#дтп#позитив#медицина#автомир#gif#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться