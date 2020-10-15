Под Москвой кавказец дерзко подрезал мужика с супругой и ребенком

Действуя на опережение отец семейства достал перцовый баллончик и поехал дальше до светофора. На светофоре кавказец выскочил из автомобиля, достал из багажника арматуру и начал бить по лобовому стеклу автомобиля. Водители других автомобилей вышли на помощь и произошла драка, после чего кавказец скрылся, но спустя 10 минут привёл своих друзей. Хорошо, что спустя 40 минут прибыл экипаж ГИБДД и начался разбор с оскорблениями и угрозами.