Под Москвой кавказец дерзко подрезал мужика с супругой и ребенком

12 октября добрый русский человек с супругой и ребенком ехал по своим делам недалеко от Москвы. В этот момент с обочины начал дерзко подрезать кавказец на Рено Логан, пытаясь влезть в полосу с обочины. Поравнявшись «горный россиянин» стал оскорблять и угрожать, после чего достал нож.
Действуя на опережение отец семейства достал перцовый баллончик и поехал дальше до светофора. На светофоре кавказец выскочил из автомобиля, достал из багажника арматуру и начал бить по лобовому стеклу автомобиля. Водители других автомобилей вышли на помощь и произошла драка, после чего кавказец скрылся, но спустя 10 минут привёл своих друзей. Хорошо, что спустя 40 минут прибыл экипаж ГИБДД и начался разбор с оскорблениями и угрозами.
Присутствует ненормативная лексика!
Когда это уже закончится!
Уважайте друг друга!
Уважайте друг друга!
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Нормальные люди там живут.
Спокойные, вежливые, доброжелательные.
У товарища колесо пробило (в Кизляре дело было), пока меняли, сами подходили, предлагали помощь.
В Осетии, нашу тургруппу, при спуске с перевала, сильная гроза настигла.
Так не разбираясь и не расспрашивая, всех пустили на ночёвку в строящийся альплагерь (стены, крыша и т.д. готовы были, не разделили только на "номера", просто большое помещение), обогреться, просушиться, переночевать, даже денег не спросили с утра.
Да много подобных случаев.
Такое ощущение складывается, что всех неадекватных животных они к нам сплавили.
А дома у них, нормальные люди остались.