КАМАЗ-65805 Атлант (10х6) — Новый карьерный самосвал

Представляем вашему вниманию новую разработку «КАМАЗа» — карьерный самосвал КАМАЗ-65805, получивший собственное имя «Атлант». Это первый из будущей линейки карьерных самосвалов от Камского автогиганта. Отметим, что на этот сегмент рынка грузовиков «КАМАЗ» выходит впервые.
Первый карьерный самосвал «КАМАЗа»
Внешне Атлант продолжает дизайнерскую линию начатую «КАМАЗом» в новых самосвалах, но существенно отличается от своих собратьев длиной (12 м) и грузоподъёмностью (60 т). Не случайно он получил имя в честь древнегреческого гиганта — на данный момент КАМАЗ-65805, безусловно, самый большой самосвал, созданный в Набережных Челнах. При этом, по словам конструкторов, он является самым маленьким из будущего семейства карьерных грузовиков.
Автомобиль создан специально для перевозки скальной и рудной пород. При этом габариты машины находятся в рамках допустимых для передвижения по дорогам общественного пользования, что существенно упрощает транспортировку. Обычно карьерные самосвалы по размерам значительно превосходят стандарты, и могут перемещаться только в карьерах. Атлант же может своим ходом приехать на место работы и покинуть его в случае необходимости.
Снаряженная масса машины — 27 т, грузоподъёмность — 60 т. Нагрузка по осям распределяется следующим образом: по 12 т — на две передние и по 21 т — на три задние. Полная масса самосвала КАМАЗ-65805 — 87 т.
Задняя подвеска самосвала гидравлическая, что позволило реализовать такие функции, как предотвращение опрокидывания, управление её жёсткостью и разгрузочное горизонтирование.
Лёгок на поворотах
Несмотря на то, что машина пятиосная, в управлении и маневренности КАМАЗ-65805 сравним с обычными грузовиками. Это достигается специальным конструкторским решением: у автомобиля поворотными являются две передние оси и задний ведущий мост. Этот мост поворачивается целиком и потому расположен отдельно от двух других. Одновременное использование передних осей и заднего моста позволяет Атланту без проблем вписываться в повороты на обычных дорогах.
Самосвальная платформа
Грузовик предназначен для перевозки скальных и рудных пород, и оснащён специальной самосвальной платформой, у которой увеличена толщина днища, стенок и бортов. Имеется мощный защитный козырёк, который полностью закрывает кабину, защищая водителя от падения скальных обломков.
А специальная система обогрева платформы отработанными газами двигателя решила проблему примерзания груза к кузову в зимнее время. Угол подъёма платформы — 50 градусов, объём — 26 кубических метров.
А специальная система обогрева платформы отработанными газами двигателя решила проблему примерзания груза к кузову в зимнее время. Угол подъёма платформы — 50 градусов, объём — 26 кубических метров.
За кабиной на платформе установлена специальная лестница, с помощью которой водитель, не спускаясь на землю, может посмотреть остаток груза в кузове, или при необходимости забраться в него.
Двигатель
Под капотом машины — новый рядный 12-литровый дизельный двигатель КАМАЗ Р6 мощностью 500 лошадиных сил.
Кабина
На самосвал установлена кабина семейства К5, которыми оснащаются все новые машины автогиганта. На данном автомобиле — «узкая» разновидность кабины (ширина 2300 мм), без спального места. Внутри кабины — новая бортовая система. От дорожных самосвалов КАМАЗ Атлант отличается наличием селектора управления АКПП и джойстика управления гидравлической подвеской.
Дополнительные системы самосвала КАМАЗ-65805
Как и в экспериментальном магистральнике КАМАЗ-54907 Континент в кабине Атланта устанавливается система контроля за состоянием водителя. Камеры следят за положением головы и глаз водителя и если «замечают», что тот устал, сообщают об этом.
Кроме того, Атлант оборудован такими системами, которые контролируют давления в шинах, наличие крена и перегруз. Из-за большой высоты, которой достигает платформа при разгрузке, для исключения аварийных ситуаций конструкторы были вынуждены оснастить машину и системой контроля наличия линий электропередачи. А для обеспечения водителю видимости происходящего вокруг автомобиля самосвал оборудован системой кругового обзора и камерой заднего обзора.
Кроме того, Атлант оборудован такими системами, которые контролируют давления в шинах, наличие крена и перегруз. Из-за большой высоты, которой достигает платформа при разгрузке, для исключения аварийных ситуаций конструкторы были вынуждены оснастить машину и системой контроля наличия линий электропередачи. А для обеспечения водителю видимости происходящего вокруг автомобиля самосвал оборудован системой кругового обзора и камерой заднего обзора.
На сегодня пока всё, но далеко не всё об этой машине! Мы ещё неоднократно расскажем о новом самосвале КАМАЗ-65805, посвятив работе его систем отдельные посты. Следите за нашими публикациями!
Также смотрите видео «КАМАЗ-65805 Атлант (10х6), карьерный самосвал — обзор от разработчиков»:
Также смотрите видео «КАМАЗ-65805 Атлант (10х6), карьерный самосвал — обзор от разработчиков»:
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