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КАМАЗ-65805 Атлант (10х6) — Новый карьерный самосвал

КАМАЗ-65805 Атлант (10х6) — Новый карьерный самосвал

Автор:
07 октября 2020 15:47
Сообщество : Автомир
Метки: НОВЫЙ КАМАЗ   автообзор   грузовик   камаз   карьерный самосвал   самосвал   
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Представляем вашему вниманию новую разработку «КАМАЗа» — карьерный самосвал КАМАЗ-65805, получивший собственное имя «Атлант». Это первый из будущей линейки карьерных самосвалов от Камского автогиганта. Отметим, что на этот сегмент рынка грузовиков «КАМАЗ» выходит впервые.

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Метки: НОВЫЙ КАМАЗ   автообзор   грузовик   камаз   карьерный самосвал   самосвал   
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2k
Alex König 6 часов назад
Вольво типа занервничал?
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7k
HUBLOT Час назад
Эй, писатель, Атлант не грек. Атлант персонаж древнегреческой мифологии, но не грек, а титан.
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10k
Тролль HUBLOT 47 минут назад
А титаны персонажи чьей мифологии!?)
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182
чокнутый 4 часа назад
убийца вольво и мерседесов наверное?!
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10k
Тролль чокнутый 45 минут назад
[мат]о-бо!?)...Задача не зависеть от импорта техники.
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182
чокнутый Тролль 39 минут назад
даа, тогда почему кабины на камазе от "актроса" дрыгатели импортные, от нашего только рама, и то уже сомневаюсь что наши её делают, так что е.бобо из нас ты!
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23k
Седой 5 часов назад
Обратите внимание на дату. И да они его представляют как 40 тонник, только из-за того что в Австрии, куда его делали ограничения по весу на федералках
Обратите внимание на дату. И да они его представляют как 40 тонник, только из-за того что в Австрии, куда его делали ограничения по весу на федералках
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23k
Седой 5 часов назад
Главное чтоб не мог ехать с поднятым кузовом, а такой много чего может собрать
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311
Hexo4uha 6 часов назад
Двигатель Р6, произведенный на основе агрегата Liebherr начал свою историю в 2013 году. Испытания и начало серийного производства - конец 2019. Надеюсь, нормально допилили железку, чтобы не было всяких детских болезней.
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4k
pilgrimnl 6 часов назад
да не карьерный он, колеса дорожные, кузов узкий, вы карьерные экскаваторы посмотрите
да не карьерный он, колеса дорожные, кузов узкий, вы карьерные экскаваторы посмотрите
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60k
Gogaren_3Meu pilgrimnl 6 часов назад
дальше заголовка не прочитал?
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