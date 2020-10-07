КАМАЗ-65805 Атлант (10х6) — Новый карьерный самосвал

Как и в экспериментальном магистральнике КАМАЗ-54907 Континент в кабине Атланта устанавливается система контроля за состоянием водителя. Камеры следят за положением головы и глаз водителя и если «замечают», что тот устал, сообщают об этом.



Кроме того, Атлант оборудован такими системами, которые контролируют давления в шинах, наличие крена и перегруз. Из-за большой высоты, которой достигает платформа при разгрузке, для исключения аварийных ситуаций конструкторы были вынуждены оснастить машину и системой контроля наличия линий электропередачи. А для обеспечения водителю видимости происходящего вокруг автомобиля самосвал оборудован системой кругового обзора и камерой заднего обзора.