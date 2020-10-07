Адепты «помехи справа» из Новосибирска

Правило «помехи справа» работает далеко не всегда. Иногда стоит обращать внимание на дорожные знаки, но похоже не все автомобилисты это знают. Страшно выезжать на дороги, когда вокруг столько неучей.

0 Особенно порадовал персонаж за рулем RAV4, который не поленился догнать автора ролика.