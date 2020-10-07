Адепты «помехи справа» из Новосибирска

Правило «помехи справа» работает далеко не всегда. Иногда стоит обращать внимание на дорожные знаки, но похоже не все автомобилисты это знают. Страшно выезжать на дороги, когда вокруг столько неучей.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Есть у нас " вежливость" - если кто то въезжает на 2+ полосное шоссе и ты едешь по левой полосе и правая свободна ( для особо одаренных - дело происходит в Англии) - то ты перестраивается и даёшь ему выехать, не снижая скорости. Это не правило, это просто вежливость, так как по правилам выезжающий на шоссе должен пропустить весь траффик.
Коллега ехал с утра на фуре в левой полосе, правая была занята, так что перестроиться нельзя. И вдруг легковушка с въезда сигналя и почти не тормозя влетает ему в бок. Водитель легковушки выбегает и начинает доказывать, что по правилам коллега был обязан уступить ему дорогу. Причем это же он пытался доказать приехавшей полиции
Да пофиг, я же справа!