FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6620 постов • 649 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Адепты «помехи справа» из Новосибирска

Адепты «помехи справа» из Новосибирска (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2020 12:27
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   видео   конфликт на дороге   не уступил   пдд   уступи дорогу   
1589
1
1
Правило «помехи справа» работает далеко не всегда. Иногда стоит обращать внимание на дорожные знаки, но похоже не все автомобилисты это знают. Страшно выезжать на дороги, когда вокруг столько неучей.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автохам   видео   конфликт на дороге   не уступил   пдд   уступи дорогу   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
18
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Дмитрий Час назад
сколько дебилов на один перекресток ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Объект реальности 7 минут назад
Это где так много долбо.бов на 1 кв.м. живет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kiber 19 минут назад
Клоуны!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Игорь 44 минуты назад
Я как-то в Сыктывкаре перед таким проехал и остановился у магазина зап.частей. Этот адепт тоже остановился, начал меня учить. Тут другие автовладельцы подтянулись, вникли в суть проблемы... Пинали его без меня. Я пошёл зап.части покупать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−6
Bugor Час назад
Никто не понял что ли, что джыпик сигналил потому что автор коряво поехал на перекрёстке налево. Там две полосы, а он зачем то заехал на полосу жыпчика
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
195
fda Bugor Полчаса назад
Автор поворачивал налево под знак уступи дорогу, повернул на левую крайнюю полосу, перед тем приостановился убедиться. А джыпик поворачивал налево с правой полосы, опять прое-л знак, наверное, вылетал вслепую А если б там была машина, которую автор пропускал, джыпик вполне мог её не заметить. Понятно, что знака движения по полосам нет, теоретически джыпик мог двигаться и по правой полосе, но мне это кажется неправильным, выезжая под второй знак "уступи дорогу".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Сергей Bugor 2 минуты назад
Вы также права в переходе купили? Там нет знака пополосного движения, поэтому поворот налево осуществляется с крайнего левого положения и неважно сколько полос на дороге, на которую они поворачивают. В таком случае, при повороте налево, автор мог повернуть в любую из полос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Mamin Sibiriak Час назад
Поэтому Ленин предпочитал ездить на митинги на броневичке.
Поэтому Ленин предпочитал ездить на митинги на броневичке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
884
Herr Mannelig 2 часа назад
В другой раз повезëт меньше и он этот знак может быть запомнит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Inter 2 часа назад
и ведь будет всем наперебой рассказывать, какого сегодня удака встретил ,который про помеху справа не слышал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ligov 2 часа назад
Когда права покупаешь просмотреть что в ПДД написано таки стоит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Игорь Ligov 42 минуты назад
А после этого, всё таки стоит с инструктором по своему городу проехаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Тамара 2 часа назад
А потом такие же приезжают в Европу и считают, что при въезде на автобан действует "помеха справа".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz 2 часа назад
Немного похожее с коллегой случилось недавно.
Есть у нас " вежливость" - если кто то въезжает на 2+ полосное шоссе и ты едешь по левой полосе и правая свободна ( для особо одаренных - дело происходит в Англии) - то ты перестраивается и даёшь ему выехать, не снижая скорости. Это не правило, это просто вежливость, так как по правилам выезжающий на шоссе должен пропустить весь траффик.
Коллега ехал с утра на фуре в левой полосе, правая была занята, так что перестроиться нельзя. И вдруг легковушка с въезда сигналя и почти не тормозя влетает ему в бок. Водитель легковушки выбегает и начинает доказывать, что по правилам коллега был обязан уступить ему дорогу. Причем это же он пытался доказать приехавшей полиции
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Игорь RomaXz 40 минут назад
Россия. У нас в городке многие съезды во двор сделаны так, что 2 машины не разъедутся. Поэтому приходится поворачивающему во двор выпускать выезжающего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
195
fda RomaXz 18 минут назад
Для России полосы наоборот считаются, я так понимаю, так что тоже умиляет, когда все едут по свободной дальней полосе от съезда, а некоторые прут по ближней, а на повороте стоит общественный транспорт и пропускает. Кто мешает подумать, это даже не вежливость, это разгрузка трафика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий Данилов 2 часа назад
Красный треугольник?
Да пофиг, я же справа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
myymoo Дмитрий Данилов 57 минут назад
жаль что вместо автора не ехал Джамшут на камазе со щебнем и двойным перегрузом....рассказал бы он ему про помеху справа =))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Губы-базуки: девушка накачала себе губы в 21-й раз (3 фото) Губы-базуки: девушка накачала себе губы в 21-й раз (3 фото) Хоккеист из Красноярска ехал по встречной полосе и стал фигурантом скандала Хоккеист из Красноярска ехал по встречной полосе и стал фигурантом скандала Двухколесный междурядчик разбил зеркало машине и трусливо сбежал Двухколесный междурядчик разбил зеркало машине и трусливо сбежал Разборки студента на каршеринге и агрессора на Audi в "Культурной столице" Разборки студента на каршеринге и агрессора на Audi в "Культурной столице" В Саратове конфликт на дороге закончился опрокидыванием одного из автомобилей В Саратове конфликт на дороге закончился опрокидыванием одного из автомобилей Женщина с ребенком получила струю из перцового баллончика на парковке в Зеленограде Женщина с ребенком получила струю из перцового баллончика на парковке в Зеленограде
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1684560



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта
1
188
Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта
Колоритные снимки девушек из лихих 90-х
2
72
Колоритные снимки девушек из лихих 90-х
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Два кузова в одном: необычный электрический Porsche
0
5
Два кузова в одном: необычный электрический Porsche
Автовсячина
0
4
Автовсячина
Губы-базуки: девушка накачала себе губы в 21-й раз (3 фото)
Губы-базуки: девушка накачала себе губы в 21-й раз (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#авария#авто авария#москва#автомир#прикольные#забавно#настроение
#юмор#животные#дтп#кино#в мире#природа#автомобили#актеры#комментарии#позитив
#прикол#интересное#интересно#россия#картинки#разное#СССР#дети#конфликт#спасение

На что жалуетесь?

Вернуться