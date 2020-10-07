Встретились два одиночества: столкновение двух мотоциклистов на Кубани

В станице Старолеушковская на нерегулируемом перекрестке столкнулись два мотоциклиста. Оба наездника остались живы, госпитализированы с травмами и переломами.
Видео немного ускорено
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