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Встретились два одиночества: столкновение двух мотоциклистов на Кубани

Встретились два одиночества: столкновение двух мотоциклистов на Кубани (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2020 12:13
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   мотоциклист   не уступил   хруст   
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В станице Старолеушковская на нерегулируемом перекрестке столкнулись два мотоциклиста. Оба наездника остались живы, госпитализированы с травмами и переломами.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   мотоциклист   не уступил   хруст   
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9  комментариев
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Wertos Час назад
В левом нижнем углу, как раз перед столкновением... Наркоту прячет?
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Дмитрий Минуту назад
Два упыря убились, не причинив никому неудобств. Идеальная ситуация.
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1k
Grandelo 14 минут назад
Дизайн цветочных клумб у лавочек впечатляет... Шедевр.
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Wertos Grandelo 5 минут назад
КС10-9
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728
Lovels Travel 17 минут назад
Встретились два одиночества: столкновение двух мотоциклистов на Кубани
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25k
Fat Lynx Полчаса назад
Это примерно как две пули встретятся на поле боя... Невероятно, но случается!

Это примерно как две пули встретятся на поле боя... Невероятно, но случается!
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6k
sumrаknn Fat Lynx 23 минуты назад
Эти 2 пули не только "встретились" на "поле боя", но и нарушили все законы физики ))) Ну типа одна пуля в момент столкновения мгновенно остановилась ))) Увы, школота не умеет думать, для нее любая шутка - чистая правда.
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5k
Игорь Полчаса назад
интересно каков процент вероятности этой встречи?
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1k
Алексей 52 минуты назад
А теперь с двойным хрустом!

Домик жалко... Теперь ведь заново штукатурить да красить придётся.
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