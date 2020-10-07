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Автомобили, о которых вы не слышали: Cadillac Catera - Хороший Opel, но плохой Cadillac

Автомобили, о которых вы не слышали: Cadillac Catera - Хороший Opel, но плохой Cadillac (14 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2020 08:35
Сообщество : Автомир
Метки: Cadillac Catera   Catera   cadillac   opel   авто   
743
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Малоизвестный Cadillac Catera представляет собой "цельнотянутый" Opel Omega, который американцы притащили на местный рынок, в целях привлечения молодых клиентов, поскольку основная аудитория Cadillac, мягко говоря, была в возрасте... Благо, в "бездонной бочке" брендов General Motors нашелся Opel, который предложил простой и дешевый способ попробовать!

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Метки: Cadillac Catera   Catera   cadillac   opel   авто   
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Броненосец Потелкам 13 часов назад
Омега для своего времени - отличная машина. Очень неприхотливая. Если над ней не поиздевались, уверенно ходит до полумиллиона. Потом сгнивает кузов. Где вы сейчас найдёте автомат с ресурсом полмиллиона ?
Современный автомат Опеля ходит 150 т и рассыпается внутри.
Это было время инженеров, а не маркетологов....
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565
Werewolf_LT 9 часов назад
Автомобили, о которых вы не слышали: Cadillac Catera - Хороший Opel, но плохой Cadillac
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2k
american_buldog 12 часов назад
Автомобили, о которых вы не слышали: Cadillac Catera - Хороший Opel, но плохой Cadillac

Источник: © Fishki.net

я не только о нем слышал, но даже видел и ездил на нем. это никак не кадилак. gm могли реализовать эту идею на базе другой модели концерна, одном из австралийских холденов.
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6k
Doomer 13 часов назад
Мне нравилась Омега А. Было 2 недостатка. Ржавела быстрее свиста и никакая антикорозийная обработка не помогала. И качество проводки. В моторном изоляция проводки быстро высыхала и лопалась. Коротышки и обломы проводов - обычное дело.
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american_buldog Doomer 12 часов назад
штоки клапанов на 2-х литровом двигателе, как быдто кто то грыз и начинался шум.
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Doomer american_buldog 6 часов назад
А вот с 2-литровым инжекторным у меня проблем не было. Главное - вовремя обслуживать.
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american_buldog Doomer Час назад
какой год?
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7k
Антон Семёныч 13 часов назад
У кореша была омега. Ездила прикольно,комфортная тачка, но сгнила к х.у.я.м....собачьим.
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