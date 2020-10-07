Автомобили, о которых вы не слышали: Cadillac Catera - Хороший Opel, но плохой Cadillac

За первый полный модельный год было реализовано более 25 тысяч экземпляров и примерно столько же в 1998 году. Но в 1999 году продажи сократились до уровня 15 000 штук, а к 2001 году - составили уже меньше 10 тысяч штук. В Кадиллаке решили свернуть проект и полностью переосмыслить свой спорт-седан для молодежи. Крест на Катэре поставил дизайн, схожий с гораздо более доступной моделью Chevrolet Malibu, недостаточная мощность и надежность двигателя, а также неприятные мелочи, вроде огрехов сборки. А ещë Catera быстро ржавела... Впоследствии, Catera была заменена на отличный седан Cadillac CTS.