Автомобили, о которых вы не слышали: Cadillac Catera - Хороший Opel, но плохой Cadillac

Малоизвестный Cadillac Catera представляет собой "цельнотянутый" Opel Omega, который американцы притащили на местный рынок, в целях привлечения молодых клиентов, поскольку основная аудитория Cadillac, мягко говоря, была в возрасте... Благо, в "бездонной бочке" брендов General Motors нашелся Opel, который предложил простой и дешевый способ попробовать!
После рестайлинга 1999 года огромный катафот сзади убрали
Автомобиль поступил в продажу в США в 1997 году, но особой популярности не снискал. Как и Omega, он оснащался 3,0-литровым V6 мощностью 200 лошадиных сил в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач, передававшей мощность на задние колеса.
В Catera не было ничего американского, кроме эмблемы Cadillac. Его двигатель был собран в Великобритании, трансмиссия - во Франции, а окончательная сборка осуществлялась в Германии. Маркетологи GM старались как могли, даже заманили популярную супермодель Синди Кроуфорд и придумали рекламную кампанию под слоганом "The Caddy that Zigs" (в переводе означает что-то вроде "Кэдди едет зигзагами", намекая на то, что автомобиль способен ездить не только по прямой :). Дошло до того, что в популярный телесериал ввели персонаж с фамилией Катэра...
За первый полный модельный год было реализовано более 25 тысяч экземпляров и примерно столько же в 1998 году. Но в 1999 году продажи сократились до уровня 15 000 штук, а к 2001 году - составили уже меньше 10 тысяч штук. В Кадиллаке решили свернуть проект и полностью переосмыслить свой спорт-седан для молодежи. Крест на Катэре поставил дизайн, схожий с гораздо более доступной моделью Chevrolet Malibu, недостаточная мощность и надежность двигателя, а также неприятные мелочи, вроде огрехов сборки. А ещë Catera быстро ржавела... Впоследствии, Catera была заменена на отличный седан Cadillac CTS.
Интересно, что европейская платформа Catera привлекла специалистов по тюнингу, попытавшихся вдохнуть в автомобиль американскую мощь! Далее на фото работа компании Lingenfelter Performance Engineering (LPE).
Под капотом этого Cadillac Catera 2001 года выпуска появился 5,7-литровый LS6 V8, а позже 7.0-литровым LS7 V8 - вот это уже настоящая Америка! Автомат заменили шестиступенчатой механической коробкой Tremec. Появился самоблок и спортивные элементы Eibach и Steinmetz в подвеске, большие тормоза.
В салоне в глаза бросается трехспицевый руль Momo, есть приличная аудиосистема Bose с CD-чейнджером и значки Cadillac V-Spec.
Один из владельцев "слегка" увлёкся тюнингом, автомобиль даже попал на страницы тематического издания GM High-Tech Performance за октябрь 2002 год. Получилась Omega, прокачанная в стиле NFS Underground, но никак не Cadillac... Тем не менее, автомобиль заинтересовал американских энтузиастов и был продан на аукционе Вring-A-Trailer за приличные 26 000 долларов!
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Метки: Cadillac Catera Catera cadillac opel авто
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Современный автомат Опеля ходит 150 т и рассыпается внутри.
Это было время инженеров, а не маркетологов....
Источник: © Fishki.net
я не только о нем слышал, но даже видел и ездил на нем. это никак не кадилак. gm могли реализовать эту идею на базе другой модели концерна, одном из австралийских холденов.