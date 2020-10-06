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Конфликт хамоватого таксиста из Твери с молодой пассажиркой

Конфликт хамоватого таксиста из Твери с молодой пассажиркой (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2020 12:31
Сообщество : Таксисты
Метки: авто   видео   конфликт   конфликт в такси   пассажир такси   такси   таксист   
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Тверской таксист и по совместительству начинающий видеоблогер выложил видео поездки с молодой пассажиркой. Ему очень не понравилась точка на карте, которую девушка выбрала при вызове машины.

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Метки: авто   видео   конфликт   конфликт в такси   пассажир такси   такси   таксист   
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11  комментариев
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33k
dima423 2 часа назад
оба епанутые)))
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3k
Sanar Полчаса назад
Сикулявка малолетняя сама же провоцировала конфликт, водила с ней на ВЫ, она материться начала и затыкать, голос на водителя повышать тоже она начала, но ссыканула она оперативно)) как только водила из машины выйти пытался))
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4k
Ya Полчаса назад
Молодая проститутка, всё делала на камеру ради ролика. Словесный понос не прекращался ни на секунду. жаль что водиле нельзя дать такой по ипалу, что бы заткнулась и не провоцировала.
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2k
ImNIK 40 минут назад
Встретились два одиночества....
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23k
Седой 52 минуты назад
Хам от хамки ожидает хорошего отношения...
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186k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
dimitr Час назад
Быдло пересекалось с быдлом.
Вот интересно, выеживался бы таксист, если бы на месте девчули оказался бы жлоб размером с таксиста?
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194
чокнутый Час назад
ТП она и в Африке ТП
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28k
Alex Час назад
Жиртрест
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8k
БарНалей 2 часа назад
Курица подрастающая. Ей говорят выходит, нет, сидит, чего выжидает непонятно. Неужели думает, что ее кто-то дальше будет везти?
Все он ей правильно сказал. И его право было её высадить к хренам.
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11k
робт БарНалей Час назад
ты чта ни панимаишь? она жи точку паставила! на залатом айфоне между прочим, если ты не заметил
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