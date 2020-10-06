Конфликт хамоватого таксиста из Твери с молодой пассажиркой

Тверской таксист и по совместительству начинающий видеоблогер выложил видео поездки с молодой пассажиркой. Ему очень не понравилась точка на карте, которую девушка выбрала при вызове машины.
С 4:00 терпение таксиста кончается и он решает высадить пассажирку. Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Авария дня. Таксист опрокинул "скорую" на МКАД
- Авария дня. В Нижегородской области пострадала беременная пассажирка такси
- В Москве такси с пассажиром упало в реку. Обошлось без пострадавших
- В Петербурге таксист хотел "развести" пассажирку на деньги, а затем обматерил
- Предпраздничное ДТП с таксистом в Москве
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...
Вот интересно, выеживался бы таксист, если бы на месте девчули оказался бы жлоб размером с таксиста?
Все он ей правильно сказал. И его право было её высадить к хренам.