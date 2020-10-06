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Внедорожник сбил двух маленьких детей, выбежавших на дорогу в Петрозаводске

Внедорожник сбил двух маленьких детей, выбежавших на дорогу в Петрозаводске (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2020 12:03
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешеход   пешеходный переход   
1774
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На перекрестке К. Маркса – Куйбышева в Петрозаводске двое детей, 6 и 7 лет, решили перебежать перекресток наискосок. 68-летний водитель автомобиля Toyota двигался на зеленый сигнал светофора, не успел остановиться и сбил маленьких пешеходов.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешеход   пешеходный переход   
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56k
Viktor День назад
И ещё, пострадавшего в ДТП необходимо срочно эвакуировать с места, желательно взяв за ноги и немного потрясти, может сломанные кости на место встанут!

И ещё, пострадавшего в ДТП необходимо срочно эвакуировать с места, желательно взяв за ноги и немного потрясти, может сломанные кости на место встанут!
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18k
BiZ 18 часов назад
после того как мать его доломала
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11k
Inlex 18 часов назад
типичное поколение "яжематерей"
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3k
bumtester 21 час назад
Водила конечно в данном случае не виноват де юре. Но детей он заметить мог. Прощелкал.
Но самое дебильное в этом ролике - поведение мамаши.
По дороге идет, за руку детей не держит. Хотя дети судя по всему дурные, раз в таком возрасте бегать по дороге не отучены.
Дети бегут. Она смотрит. Детей сбили, что надо делать? Конечно - волочить по асфальту..
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−3
Ann 23 часа назад
Мамаша какая то ненормальная. Еще и ребенка после аварии схватила . Уж наверное только племена в африке не знают что этого делать нельзя.
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5k
zurapod День назад
если бы они погибли это было бы правильно и послужило бы хорошим уроком для тупой матери которая плодится как поганая крыса и за личинками не следит. это дорога- источник опасности и детям не место возле неё .
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3k
schmubu zurapod 24 часа назад
чо?
ты считаешь, что было бы лучше, если бы дети погибли, чтобы их мать проучить?
вот 3,14здец!
я не пойму - ты просто такой тупой, или же откровенный моральный урод?
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5k
zurapod schmubu 18 часов назад
не вижу не чего дурного в наказание яжематерей а уж снижение населения планеты безусловно положительный момент.
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1k
SELSKIYperets День назад
и машины едут и пешеходы идут,тупая система светофоров
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1k
Илья День назад
Какое грубое нарушение ПДД детьми...Очень жаль. Виновата в ДТП их мать. Не научила в таком возрасте дорогу переходить. У меня двое - 5 и 3 года. И я их с двух лет учу, что переходить только по зебре, только на зеленый, несколько раз еще по сторонам посмотреть, никогда не бежать, с самокатов и прочей херни перед пересечением дороги слезать. Несколько раз пришлось показать им пару подборок жестких видео, где детей сбивают из за того, что они эти правила нарушают. К сожалению, это видео пополнит эту печальную копилку... Жаль детей(((
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148
Андрей Царь День назад
Нельзя трогать......!!!!!!
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6k
Сгусток позитива День назад
ну что добегались???? будет уроком!!!!!
а маман походу ребенка то и доломала
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2k
ImNIK День назад
Я так понимаю ребенок попал в реанимацию только после того как его как его доломала маман........
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2k
Менструальный бздун День назад
Вот так, низачто, под статью. Трезвый, на зелёный, не превышал. И да, на леворульной машине правый борт плохо просматривается, особенно, если ты едешь прямо, и сооответсвенно не мониторишь зеркала.
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3k
schmubu Менструальный бздун День назад
при чём тут зеркала?
на 6-ой секунде было видно, что дети бегут прямо ему наперерез. в этот момент они ещё находились достаточно далеко от него, чтобы ему всё было видно.

другой вопрос - если у него там что-то "плохо просматривается", зачем он себе такую машину берёт? пусть ездит на сраной козе, там обзор отличный.
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3k
schmubu Менструальный бздун День назад
т.е. если "Трезвый, на зелёный, не превышал", то можно на всё остальное движение просто забить? типа " я прав, а остальное мне пох"?
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8k
gnyS i schmubu 14 часов назад
Передняя стойка закрывает часть обзора+ маленький рост детей+ высота автомобиля+ слепая зона, возможно на секунду головы детей и мелькнули где то в окне со стороны пассажира а дальше их просто не было видно.
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29k
Опаньки День назад
баба за ребенком не смотрит, пострадавшего тащит как мешок картошки...

вообще полный
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3k
schmubu День назад
у 68-летнего водителя автомобиля Toyota нужно отнять права пожизненно.
ездят старпёры - нихуа не видят на дороге.
понятно, что дети сами на него набежали, но их же ълять видно было, и видно куда бегут, он мог три раза остановиться!
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3k
DNK schmubu День назад
У меня водительский опыт лет 25 - ни одного ДТП по моей вине, стараюсь всегда аккуратно водить. И то - раз пять стойка лобового со мной злую шутку... В самую последнюю секунду пешехода обнаруживал - успевал, конечно оттормаживаться, но реально - ситуации случаются, когда объективно ты не способен все предусмотреть...
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3k
schmubu DNK День назад
< У меня водительский опыт лет 25

ну... и зачем ты мне это рассказываешь?
я первые права получил в 78-ом году, в детской автошколе в люберцах, и ещё в ралли юношеских крутил. что мне теперь - медаль дадут, или это значит автоматом, что я всегда прав?

не бывает такого - "ни одного ДТП по моей вине". если ДТП случилось, то на 90% и тот, кто официально не виноват, тоже виноват. потому-что мог предугадать, или предусмотреть, или почувствовать. и зачастую достаточно просто на секунду раньше ногу с газа убрать - и уже ничего не случилось. и тот, другой, долбо2,718б, который может на красный проскакивал, даже не подозревает, что ты ему жизнь спас, и думает, что он такой крутой - ну и хусним, ты-то знаешь, кто тут крутой.

в любом, ну или почти в любом ДТП - всегда двое виноваты, независимо от того, кого виноватым признают. но такому в школах больше не учат. а меня инструктор гаечным ключом на 24 по ноге бил, если я на перекрёсток выезжал на посмотрев влево-вправо.


извините за много букв.
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3k
DNK schmubu День назад
Я говорю про то, что какой бы ты опыт вождения не имел - единственная
100-процентная возможность избежать ДТП - это не башкой крутить (это, конечно, полезно, но не панацея), а вообще за руль не садиться...
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3k
schmubu DNK День назад
ну, эт да.
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27k
winergy2012 schmubu День назад
Знаете шмубу,почитал все ваши комменты,и полностью с вами согласен.Хочу лишь добавить,что полезно отработать рефлекс торможения,особенно на малых скоростях.Мне попался хороший инструктор,который обучил меня этому.То есть срабатывает механизм"глаза видят,тело действует".Причем разум еще даже не понимает ,что происходит.Такая техника много раз меня выручала в таких ситуациях
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3k
DNK День назад
Похоже у водителя было мало шансов заметить детей, к сожалению.
Удивляет другое - реакция мамаши-прохожей. Что ты его как мешок картошки тащищь куда-то?
Во-первых на тротуаре лежать также неудобно, как и на проезжей части. Во-вторых - раньше каждому объясняли - при переломе позвоночника, такое обращение с пострадавшим - это верная смерть. Не может человек сам подняться - не тащите его никуда без крайней необходимости, вреда может быть больше, чем от самого наезда.
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12k
Ligov День назад
Мамашу конечно на кол, но и водитель внедорожника не не увидеть детей...
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12k
Ligov Kariya День назад
Джип не фура, дети не тараканы, что бы их не заметить. Одеты ярко, день. Видать чем то более важным водитель был занят вместо того, что бы за дорогой следить.
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41
Kashelj83 Ligov День назад
Точно дети не тараканы, они шустрее. Рост маленький, бегут по ходу движения, практически всё время за боковой стойкой. На фуре из за вида с верху их возможно на порядок лучше было бы видно. Я бы не стал на вашем месте обвинять водителя.
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schmubu Kashelj83 День назад
где у него находится боковая стойка? посередине лобового стекла?
где у него находится боковая стойка? посередине лобового стекла?
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12k
Ligov Kashelj83 День назад
А я бы не стал на вашем месте глупости писать! Следил бы водитель за дорогой, увидел бы детей без проблем. Траектория их движения говорит об этом. А обзор на джипе ничуть не хуже чем на обычной легковушке. Он должен был их увидеть когда они только начали свой криминальный бег...
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1k
Isakov Sergey schmubu 23 часа назад
У Вас автомобиль- аквариум и Вы не можете себе представить, что бывают другие авто?
На ахинее, нарисованной Вами, можно подумать, что глаза водителя должны находиться в районе лобового стекла.
Вы ошибаетесь. Голова водителя находится в районе середины авто, с небольшим смещением вперёд.
Учтите разницу в скорости перемещения и прикиньте векторы движения.
И Вы, может быть поймёте то, что до Вас пытаются донести насчёт правой стойки.
Хотя, вряд ли поймёте. Вы установили свою версию за аксиому и другого варианта признать не в состоянии. Может это годы на Вас так давят?
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33k
dima423 День назад
где родители то??? 6 и 7 лет... через дорогу должны за ручку переводить... ну не нужны дети им, значит надо лишать род прав...иначе дети до взрослого возраста не доживут
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78k
Taras Kozalupko День назад
Родителей привлекут к ответственности?
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5k
Ковыль Перистый Taras Kozalupko День назад
Увы, нет. Теоретически - это возможно. Но практически - из области фантастики.
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5k
JACKAL День назад
Родители передасты во всём виноваты!!! Из за них пострадали дети и водиле теперь выепут весь мозг..
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732
Lovels Travel День назад
Родителей наказать!
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182
чокнутый День назад
кошмар!
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