Внедорожник сбил двух маленьких детей, выбежавших на дорогу в Петрозаводске

На перекрестке К. Маркса – Куйбышева в Петрозаводске двое детей, 6 и 7 лет, решили перебежать перекресток наискосок. 68-летний водитель автомобиля Toyota двигался на зеленый сигнал светофора, не успел остановиться и сбил маленьких пешеходов.
Одному из пострадавших, девочке, назначено амбулаторное лечение, мальчик в тяжелом состоянии находится в реанимации.
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Но самое дебильное в этом ролике - поведение мамаши.
По дороге идет, за руку детей не держит. Хотя дети судя по всему дурные, раз в таком возрасте бегать по дороге не отучены.
Дети бегут. Она смотрит. Детей сбили, что надо делать? Конечно - волочить по асфальту..
ты считаешь, что было бы лучше, если бы дети погибли, чтобы их мать проучить?
вот 3,14здец!
я не пойму - ты просто такой тупой, или же откровенный моральный урод?
а маман походу ребенка то и доломала
на 6-ой секунде было видно, что дети бегут прямо ему наперерез. в этот момент они ещё находились достаточно далеко от него, чтобы ему всё было видно.
другой вопрос - если у него там что-то "плохо просматривается", зачем он себе такую машину берёт? пусть ездит на сраной козе, там обзор отличный.
вообще полный
ездят старпёры - нихуа не видят на дороге.
понятно, что дети сами на него набежали, но их же ълять видно было, и видно куда бегут, он мог три раза остановиться!
ну... и зачем ты мне это рассказываешь?
я первые права получил в 78-ом году, в детской автошколе в люберцах, и ещё в ралли юношеских крутил. что мне теперь - медаль дадут, или это значит автоматом, что я всегда прав?
не бывает такого - "ни одного ДТП по моей вине". если ДТП случилось, то на 90% и тот, кто официально не виноват, тоже виноват. потому-что мог предугадать, или предусмотреть, или почувствовать. и зачастую достаточно просто на секунду раньше ногу с газа убрать - и уже ничего не случилось. и тот, другой, долбо2,718б, который может на красный проскакивал, даже не подозревает, что ты ему жизнь спас, и думает, что он такой крутой - ну и хусним, ты-то знаешь, кто тут крутой.
в любом, ну или почти в любом ДТП - всегда двое виноваты, независимо от того, кого виноватым признают. но такому в школах больше не учат. а меня инструктор гаечным ключом на 24 по ноге бил, если я на перекрёсток выезжал на посмотрев влево-вправо.
извините за много букв.
100-процентная возможность избежать ДТП - это не башкой крутить (это, конечно, полезно, но не панацея), а вообще за руль не садиться...
Удивляет другое - реакция мамаши-прохожей. Что ты его как мешок картошки тащищь куда-то?
Во-первых на тротуаре лежать также неудобно, как и на проезжей части. Во-вторых - раньше каждому объясняли - при переломе позвоночника, такое обращение с пострадавшим - это верная смерть. Не может человек сам подняться - не тащите его никуда без крайней необходимости, вреда может быть больше, чем от самого наезда.
На ахинее, нарисованной Вами, можно подумать, что глаза водителя должны находиться в районе лобового стекла.
Вы ошибаетесь. Голова водителя находится в районе середины авто, с небольшим смещением вперёд.
Учтите разницу в скорости перемещения и прикиньте векторы движения.
И Вы, может быть поймёте то, что до Вас пытаются донести насчёт правой стойки.
Хотя, вряд ли поймёте. Вы установили свою версию за аксиому и другого варианта признать не в состоянии. Может это годы на Вас так давят?