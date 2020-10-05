Благополучный объезд фуры на двух колесах

На трассе А107 в Подмосковье дальнобойщик решил развернуться, не пропустив автомобили. Из-за такого маневра едва не перевернулся небольшой грузовичок.
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Давай расскажи, кого не пропустил дальнобойщик ?
Ты тот самый слепой иПлан, что чуть в очко к нему не влетел ? Так нехрен в глаза долбиться на дороге ....недоумок.
товар-то наверняка звездой накрылся,
фуровоз - уехал, ручкой помахал,
и чего теперь - водителю "грузовичка" из з/п год покрывать? (((