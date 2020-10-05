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Благополучный объезд фуры на двух колесах

Благополучный объезд фуры на двух колесах (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2020 12:15
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   везение   видео   дтп   повезло   
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На трассе А107 в Подмосковье дальнобойщик решил развернуться, не пропустив автомобили. Из-за такого маневра едва не перевернулся небольшой грузовичок.

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Метки: авария   авто   авто авария   везение   видео   дтп   повезло   
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7  комментариев
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3k
DNK Час назад
Надеюсь он не яйца вез.
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Совранский DNK Час назад
не важно что он вёз - сдавать по накладной будет кирпичи)))))))))))))))
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1k
Фрэнд 23 минуты назад
АФФтор, ты тупой ублюдок !
Давай расскажи, кого не пропустил дальнобойщик ?
Ты тот самый слепой иПлан, что чуть в очко к нему не влетел ? Так нехрен в глаза долбиться на дороге ....недоумок.
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14k
sanchesS80 Фрэнд Минуту назад
Фура разворачивалась с обочины и поэтому должен был пропускать. В минус второму водителю - поздновато понял что его пропускать не собираются, поэтому пришлось чудеса показывать. По но ПДД виноват был бы на фуре в случае столкновения
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1k
Cool Pool Час назад
так-то - да, все живы, но ...

товар-то наверняка звездой накрылся,
фуровоз - уехал, ручкой помахал,
и чего теперь - водителю "грузовичка" из з/п год покрывать? (((
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16k
Andrey Час назад
Биздец вырулил.. Респект! Думаю, водила прямо на ходу догрузил грузовичок кирпичиками под завязочку.
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