FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3671 пост • 435 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Иду на таран! ДТП с пострадавшими в Пушкине

Иду на таран! ДТП с пострадавшими в Пушкине (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2020 12:56
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   лада   массовое дтп   
505
1
1
В Пушкине на регулируемом перекрестке Павловского шоссе и Саперной улицы водитель Lada Largus без видимых причин ускорился и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Riao и Ford Focus.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   лада   массовое дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
dima423 56 минут назад
Мдаа, интересно а чего он хотел то, и почему такой маневр совершил? у меня только 1 вариант, типа он испугался что черная машина начет поворачивать...ну блин с такими нервами нельзя за рулем ездить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
chichic1 dima423 Полчаса назад
Скорее всего водитель Lada Largus до аварии отключился, толи по состоянию здоровья толи обдолбаный был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 59 минут назад
Я понял!
Он ненавидит Kia Riao и таранит все машины этой марки.


Другого объяснения у меня нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как получить Windows 10 дешевле $8 и другие скидки на распродаже GoDeal24.com Как получить Windows 10 дешевле $8 и другие скидки на распродаже GoDeal24.com Эффектный разворот привел к массовому ДТП в Благовещенске Эффектный разворот привел к массовому ДТП в Благовещенске Авария дня. В Воркуте водитель без прав протаранил автомобиль в котором ехала семья Авария дня. В Воркуте водитель без прав протаранил автомобиль в котором ехала семья Авария дня. В Самарской области зазевавшийся водитель устроил ДТП Авария дня. В Самарской области зазевавшийся водитель устроил ДТП Авария дня. На Камчатке столкнулись три автомобиля Авария дня. На Камчатке столкнулись три автомобиля Авария дня. Момент массового ДТП в Чувашии Авария дня. Момент массового ДТП в Чувашии
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1682090



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 странных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения
4
59
20 странных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения
"Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у подростка восемь тысяч рублей
3
216
"Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у подростка восемь...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Съемки "Аватара-2" завершены
0
12
Съемки "Аватара-2" завершены
ТОП 5 смешных госзакупок
0
4
ТОП 5 смешных госзакупок
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото)
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#животные#люди#путешествия#дтп#прикольные#картинки#позитив#в мире
#факты#история#интересное#подборка#СССР#разное#авто авария#кино#птицы#девушки
#интересно#прикол#россия#природа#авария#сша#истории#коты#коронавирус#искусство

На что жалуетесь?

Вернуться