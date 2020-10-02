Иду на таран! ДТП с пострадавшими в Пушкине

В Пушкине на регулируемом перекрестке Павловского шоссе и Саперной улицы водитель Lada Largus без видимых причин ускорился и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Riao и Ford Focus.
В результате ДТП 26-летний водитель Lada, 53-летний водитель Kia и его ровесница пассажирка получили травмы средней степени тяжести. Медики госпитализировали их в больницу.
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