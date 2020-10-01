104-летний ветеран войны пришел в автосалон, чтобы купить машину, но ему подарили её бесплатно

Когда 104-летний Клинт Джонсон пришел в автосалон Joe Basil Chevrolet в Нью-Йорке с намерением купить Chevrolet Sonic 2020 года выпуска, он не ожидал, что его день так закончится. Увидев его бейсболку «Двадцатый полк ВВС», сотрудники дилерского центра сочли целесообразным поблагодарить его за службу. А что может быть лучше, чем передать ключи бесплатно?



0 Источник: Оказывается, автосалон Joe Basil Chevrolet не похож на большинство дилерских центров и имеет опыт такого рода. Сообщается, что до 2019 года дилерский центр проводил программу «Транспортные средства для ветеранов», в рамках которой финансировалась раздача автомобилей. Из-за COVID-19 в этом году они обошли мероприятие и подарили машину первому человеку, которого сочли достойным.

0 Источник: Пользователи сети выразили уважение автосалону, хотя и устаревший Chevrolet Sonic является одними из самых бедных в модельном ряду бренда, и дилер, вероятно, приветствовал возможность избавиться от одного из них.