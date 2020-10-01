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104-летний ветеран войны пришел в автосалон, чтобы купить машину, но ему подарили её бесплатно

104-летний ветеран войны пришел в автосалон, чтобы купить машину, но ему подарили её бесплатно (3 фото)

Автор:
01 октября 2020 14:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: chevrolet   авто   автодилер   автомир   автосалон   ветеран   подарок   старик   
1534
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Когда 104-летний Клинт Джонсон пришел в автосалон Joe Basil Chevrolet в Нью-Йорке с намерением купить Chevrolet Sonic 2020 года выпуска, он не ожидал, что его день так закончится. Увидев его бейсболку «Двадцатый полк ВВС», сотрудники дилерского центра сочли целесообразным поблагодарить его за службу. А что может быть лучше, чем передать ключи бесплатно?

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Метки: chevrolet   авто   автодилер   автомир   автосалон   ветеран   подарок   старик   
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19  комментариев
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7k
KarabasBarabas 3 часа назад
Спорный вопрос, надо ли ему садиться за руль в таком-то возрасте...
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575k
XoCTeJI 2 минуты назад
Деду собираться пора,а он за тачкой пришел)))НУ что сказать,красава!
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6k
Влад 44 минуты назад
это реклама-амеры за цент удавятся
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49k
pynh Час назад
Седой рассвет?

Седой рассвет?
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1k
Mellivora Час назад
104 года и авто? Мдя....
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3k
Ваник 2 часа назад
Хороший рекламный ход , наши и до такого не додумаются.
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10k
Элитный тигр Ваник 42 минуты назад
С чего ты решил? Доживи до 104 лет, подарят. И еще, все нытики типа "а у нас в России", вы вообще внимательно читали? Просто деду повезло в этом году, машину должны были ему продать по спецпрограмме подешевле, но из-за ковида ему спихнули НЕПРОДАВАЕМУЮ тачку, от которой рады были избавиться. И еще, НАШИ и жигули ветеранам раздают, и квартиры, и много чего.
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4k
Сергей 2 часа назад
Как то невольно возникают ассоциации с нашими ветеранами.просрочка в наборах.
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3k
кот базилий 2 часа назад
Я понял что не в России, у нас бы из салона без штанов ушел весь в кредитах.
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28k
Alex 2 часа назад
А у нас бы втюхали барахло, да еще в три дорога. И кредит бы заставили подписать под залог квартиры.
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
Наши бы барыги автосалонные нахлобучили бы этого деда на автокредит под конячие условия, несмотря на то что у него была полностью сумма своих денег на тачку, а потом отняли бы эту тачку, находящуюся у них в залоге и дальше кошмарили коллекторами деда из-за его невозможности выплатить этот автокредит.
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1k
Александр Алехин 3 часа назад
Бездуховные.
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albedo 3 часа назад
Дареному коню в зубы не смотрят.
Молодец владелец автосалона!!!!
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