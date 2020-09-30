Топ-10 самых необычных такси со всего мира

23 декабря 1843 года британский архитектор Joseph Hansom подал патент на «безопасное такси», которое вошло в историю как Hansom-такси.
23 декабря 1843 года британский архитектор Joseph Hansom подал патент на «безопасное такси», которое вошло в историю как Hansom-такси. Это не обычное такси представляло собой двухколёсную карету, которую тянула лошадь. Для того времени это был необычный, но лучший вид транспорта для движения по лондонским улицам: ездить можно было быстро, безопасно и при этом Hansom-такси легко разминались даже во дворах, предотвращая «пробки». С того времени внешний вид такси претерпел множество изменений, но Hansom-такси по прежнему остается оригинальным даже в наши дни. Иногда креативные изыски вызваны не столько творчеством, сколько необходимостью. Сегодня в подборке самые необычные такси из разных уголков мира.
Наверняка все помнят французскую романтическую комедию «Такси», вышедшую в нескольких частях, автомобиль главного героя - Peugeot 406 и то, что в одной из серий у него были гусеницы для езды по снегу. Интересно то, что копия такси Peugeot 406 на гусеничном ходу была действительно воссоздана группой инженеров и может спокойно передвигаться, пускай и не так резво, как в фильме. Копия была создана в единственном экземпляре и сейчас находится во Франции.
×
В Швейцарии таксисты все сильнее приобщаются к «делу» сохранения окружающей среды и массово пересаживаются на электрокары. Сегодня данная страна является лидером по числу такси с электродвигателями. Но не отстают и другие страны.
Суровый, как все техасские парни, единственный в мире Hummer-такси работает сразу в нескольких городах этого штата. Такси Hummer – это самый настоящий лимузин, однако, несмотря на число посадочных мест, стоит поездка в этом гиганте несколько дороже, нежели в традиционных такси.
Сегодня всё большую популярность приобретает аэротакси. Первоначально оно появилось в американском штате Флорида, а сегодня подобные услуги уже появились в Москве и в Киеве. На таком такси можно совершить незабываемую экскурсию, облететь собственные владения, отправиться на охоту или на срочную встречу с бизнес-партнёром.
Северной Америке, на улицах рассекают редкие Lamborghini такси. Данные такси, как несложно догадаться, имеют статус элитных. Пользуются ими (из-за цены) только состоятельные люди и государственные чиновники.
В Мексике широко распространены такси-жуки, автомобили Vochos. Автомобили данной модели работают на просторах Мексики уже более полувека. Если пассажир не является поклонником Vochos, то вряд ли для него это авто станет чем-то выдающимся. Зато мексиканские таксисты отличаются своим сверхубедительным дружелюбием и специфическим чувством юмора.
Нью-Йорк является одним из немногих городов мира, где существует водное такси. Особенность данного вида такси в том, что являясь водным видом транспорта, это такси курсирует не по заранее подготовленным маршрутам, а по маршруту, заданному пассажиром.
В Лондоне необычное такси появилось благодаря рекламной кампании, организованной Electronic Arts. Перед выходом Battlefield 3 креативщики этой фирмы решили выпустить на улицы британской столицы танки, которые предоставляли услуги такси. Назвали это чудо TANKSI. Стоит отметить, что этот рекламный ход чопорных англичан не удивил, а стоимость поездки не была излишне высокой, поэтому на танке мог прокатиться любой желающий. А все, кто прилетает в британский аэропорт Хитроу, могут воспользоваться такси без водителя.
Источник:
Ссылки по теме:
- История cоветского такси в картинках
- ГАЗ-21Т "Волга" – история самого популярного советского такси
- История и интересные факты о такси в СССР
- Первая в мире женщина - водитель такси
- История московского такси. От царских времён до эпохи военного коммунизма
11
Понравилось11
Новости партнёров
Загрузка...