Топ-10 самых необычных такси со всего мира

23 декабря 1843 года британский архитектор Joseph Hansom подал патент на «безопасное такси», которое вошло в историю как Hansom-такси. Это не обычное такси представляло собой двухколёсную карету, которую тянула лошадь. Для того времени это был необычный, но лучший вид транспорта для движения по лондонским улицам: ездить можно было быстро, безопасно и при этом Hansom-такси легко разминались даже во дворах, предотвращая «пробки». С того времени внешний вид такси претерпел множество изменений, но Hansom-такси по прежнему остается оригинальным даже в наши дни. Иногда креативные изыски вызваны не столько творчеством, сколько необходимостью. Сегодня в подборке самые необычные такси из разных уголков мира.