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Топ-10 самых необычных такси со всего мира

Топ-10 самых необычных такси со всего мира (9 фото)

Автор:
30 сентября 2020 13:07
Сообщество : Таксисты
Метки: история   страны   такси   
339
9
23 декабря 1843 года британский архитектор Joseph Hansom подал патент на «безопасное такси», которое вошло в историю как Hansom-такси.
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Метки: история   страны   такси   
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ayekaramba День назад
В Лондоне знаменитые черные кэбы постепенно становятся полностью электрическими.
В Лондоне знаменитые черные кэбы постепенно становятся полностью электрическими.
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11k
Corvus Corax День назад
Копия Пежо 406 почему-то Субару...
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