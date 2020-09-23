Вытолкнул из салона пассажирку, уходя от погони

Но таксист проигнорировал требование, прибавил скорость и попытался скрыться. Попутно авто опасно маневрировало и создавало опасность для окружающих.



Примечательно, что в салоне с ним сидела пассажирка, торопившаяся по своим делам, нарушителя это совсем не остановило.



У дома №34 по проспекту Ветеранов водитель притормозил и вытолкнул из салона 39-летнюю пассажирку. После такси влетело в патрульную машину.



Чтобы остановить таксиста, сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие: они один раз выстрелили в воздух и несколько – по колесам иномарки. Водителя задержали. Им оказался 39-летний уроженец одного из среднеазиатских государств.



Автомобилист отказался проходить медосвидетельствование. Против нарушителя составили ряд административных протоколов.