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Сообщество Таксисты 85 постов • 27 подписчиков подписаться
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Вытолкнул из салона пассажирку, уходя от погони

Вытолкнул из салона пассажирку, уходя от погони (1 фото)

Автор:
23 сентября 2020 15:59
Сообщество : Таксисты
Метки: дпс   петербург   погоня   полиция   такси   
305
1
Ох, уж эти таксисты и их поганые агрегаторы.
В ночь с 22 на 23 сентября Петербург на несколько минут превратился в голливудский фильм или игру GTA.
Дело было так: таксист, нарушивший правила ДД, решил удрать от погони.
Автомобиль Kia Rio сначала пытались остановить на пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы, так как машина пролетела перекресток на запрещающий сигнал светофора.

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Метки: дпс   петербург   погоня   полиция   такси   
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5  комментариев
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8k
Денис 5 часов назад
Вытолкнул из салона пассажирку, уходя от погони
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12k
Владислав Грецов Час назад
гость из Средней Азии...а мы его в гости не приглашали.....
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Barachek_Obachek 2 часа назад
Теперь и в культурной столице России
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5k
Rus77 5 часов назад
Сразу подумал, что ослоё6 очередной!
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