Вытолкнул из салона пассажирку, уходя от погони

Ох, уж эти таксисты и их поганые агрегаторы.
В ночь с 22 на 23 сентября Петербург на несколько минут превратился в голливудский фильм или игру GTA.
Дело было так: таксист, нарушивший правила ДД, решил удрать от погони.
Автомобиль Kia Rio сначала пытались остановить на пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы, так как машина пролетела перекресток на запрещающий сигнал светофора.
В ночь с 22 на 23 сентября Петербург на несколько минут превратился в голливудский фильм или игру GTA.
Дело было так: таксист, нарушивший правила ДД, решил удрать от погони.
Автомобиль Kia Rio сначала пытались остановить на пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы, так как машина пролетела перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Но таксист проигнорировал требование, прибавил скорость и попытался скрыться. Попутно авто опасно маневрировало и создавало опасность для окружающих.
Примечательно, что в салоне с ним сидела пассажирка, торопившаяся по своим делам, нарушителя это совсем не остановило.
У дома №34 по проспекту Ветеранов водитель притормозил и вытолкнул из салона 39-летнюю пассажирку. После такси влетело в патрульную машину.
Чтобы остановить таксиста, сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие: они один раз выстрелили в воздух и несколько – по колесам иномарки. Водителя задержали. Им оказался 39-летний уроженец одного из среднеазиатских государств.
Автомобилист отказался проходить медосвидетельствование. Против нарушителя составили ряд административных протоколов.
Примечательно, что в салоне с ним сидела пассажирка, торопившаяся по своим делам, нарушителя это совсем не остановило.
У дома №34 по проспекту Ветеранов водитель притормозил и вытолкнул из салона 39-летнюю пассажирку. После такси влетело в патрульную машину.
Чтобы остановить таксиста, сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие: они один раз выстрелили в воздух и несколько – по колесам иномарки. Водителя задержали. Им оказался 39-летний уроженец одного из среднеазиатских государств.
Автомобилист отказался проходить медосвидетельствование. Против нарушителя составили ряд административных протоколов.
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