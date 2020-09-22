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Авария дня. В Удмуртии пьяная автомобилистка в возрасте устроила ДТП

Авария дня. В Удмуртии пьяная автомобилистка в возрасте устроила ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2020 11:33
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   пьяный за рулем   
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А Воткинском районе на автодороги «Ижевск-Воткинск» пьяная 60-летняя женщина за рулем автомобиля «Форд» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «ГАЗон Некст». В результате аварии виновница получила травмы.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   пьяный за рулем   
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7  комментариев
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10k
P.F. 3 часа назад
Да уж. 60 лет, а ума нет... Как она до такого возраста дожила?
Хорошо, что не легковушка, а ГАЗон... никого не убила.
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13k
ВОВЧЕГ 10 минут назад
1. Хреново, что не под фуру!
2. это в какую гадину надо быть, чтобы так ехать?
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66
Буся 53 минуты назад
Насмотришься на таких, потом на улицу страшно выйти....
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1k
SSD 3 часа назад
Да она в муку)))
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10k
Сергей 3 часа назад
Но ведь практически пустая дорога, почему эта автобледи не в дерево уехала, а в Газон? Проблем человеку подкинула.
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14k
nobody® Сергей Час назад
Ну вот практически, а не фактически... Амплитуду планомерно набирала и уже стремилась к деревьям, к успеху шла
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