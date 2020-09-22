А Воткинском районе на автодороги «Ижевск-Воткинск» пьяная 60-летняя женщина за рулем автомобиля «Форд» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «ГАЗон Некст». В результате аварии виновница получила травмы.