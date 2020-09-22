А Воткинском районе на автодороги «Ижевск-Воткинск» пьяная 60-летняя женщина за рулем автомобиля «Форд» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «ГАЗон Некст». В результате аварии виновница получила травмы.
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На кадрах, представленных ГИБДД видно, как легковушка чуть не въехала в фуру, а затем машина столкнулась с автомобилем «ГАЗон Некст»
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2. это в какую гадину надо быть, чтобы так ехать?