История такси

В 1917 году, после революции количество такси в Москве резко снизилось, таксистов почти истребили как класс, и лишь в 1924 году Моссовет решил закупить 200 новых автомобилей — такси марки «Renault» и «Fiat». В 1925 году первые 16 автомобилей марки «Renault» появились на улицах Москвы. Частных такси в это время не было, все они принадлежали и управлялись государством, конкуренция отсутствовала. Это приводило к плохому качеству обслуживания пассажиров, заказать такси было очень сложно, машин-такси не хватало.

Таксомоторные перевозки были очень прибыльны для правительства Москвы, поэтому правительство стремилось устранить эти недостатки. В Москве стали появляться первые легковые автомобили «ГАЗ», количество такси увеличилось в несколько раз и заказать такси стало проще, потом начали выпускать легковые такси «ЗИС», после появления которых, такси стали общедоступным видом транспорта. В послевоенные годы начинается выпуск автомобилей «Победа», которые стали основным автомобилем такси.



В 1948 году на машинах-такси была размещена шахматная полоса и зелёный световой, для отличия такси от других автомобилей на улицах.

В Нью-Йорке первое городское такси было выпущено на линию 13 августа 1907 года. Увеличению количества такси на улицах США в значительной степени помогала мафия, которая владела большинством таксопарков и была заинтересованы в их росте. В Америке, в годы сухого закона не было более надежного транспорта для перевозки запрещенного спиртного, поэтому такси особенно полюбили гангстеры-контрабандисты. В такси перевозили огромное количество алкоголя, но полицейские даже не подозревали таксистов.