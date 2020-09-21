13 августа 1907 года в Нью-Йорке было пущено первое такси. Спустя годы желтые автомобили стали настоящим символом города, обрели множество кинематографических воплощений, а для большинства туристов оказались первым впечатлением из путешествия в американский мегаполис
13 августа 1907 года в Нью-Йорке было пущено первое такси. Спустя годы желтые автомобили стали настоящим символом города, обрели множество кинематографических воплощений, а для большинства туристов оказались первым впечатлением из путешествия в американский мегаполис
Слово «такси» происходит от французского слова «таксо», которое обозначает средство, используемое для перевозки пассажиров и грузов и оплату проезда.
История такси берет своё начало во Франции с XVIII века, именно там, в это время появились конные экипажи, которые стали называться «фиакры», в честь покровителя садоводов — святого Фиакра, так как постоялый двор с этими экипажами находился около его часовни. Считается, что они стали первыми в мире общественными экипажами. В конце XIX века технический прогресс вытеснил экипажи с лошадями.
История такси берет своё начало во Франции с XVIII века, именно там, в это время появились конные экипажи, которые стали называться «фиакры», в честь покровителя садоводов — святого Фиакра, так как постоялый двор с этими экипажами находился около его часовни. Считается, что они стали первыми в мире общественными экипажами. В конце XIX века технический прогресс вытеснил экипажи с лошадями.
На фиакрах установили бензиновый двигатель, рычаги для управления и после изобретения, и установки счётчиков (таксометров), эти экипажи стали популярными среди населения, так как легко можно было рассчитать расходы на дорогу.
Первые автомобили, предназначенные для услуг такси, стала производить компания «Renault», кузов этих машин напоминал «фиакр», шофер сидел отдельно от пассажиров в открытой передней части машины и занимался только управлением такси, а пассажир находился в закрытой части машины и был защищен от непогоды. Такси выделялись среди остальных машин города своим ярким цветом. Какой либо централизованной службы приема заказов и вызовов такси не было, такси просто разъезжали по городу и громко сигналили.
Первые автомобили, предназначенные для услуг такси, стала производить компания «Renault», кузов этих машин напоминал «фиакр», шофер сидел отдельно от пассажиров в открытой передней части машины и занимался только управлением такси, а пассажир находился в закрытой части машины и был защищен от непогоды. Такси выделялись среди остальных машин города своим ярким цветом. Какой либо централизованной службы приема заказов и вызовов такси не было, такси просто разъезжали по городу и громко сигналили.
В 1907 году в России один шофер, повесил на автомобиль плакат «Извозчик, такса за проезд по соглашению». Одновременно в Англии на Лондонских улицах появились первые экипажи-такси. Этот год теперь считают днём рождения такси.
В 1917 году, после революции количество такси в Москве резко снизилось, таксистов почти истребили как класс, и лишь в 1924 году Моссовет решил закупить 200 новых автомобилей — такси марки «Renault» и «Fiat». В 1925 году первые 16 автомобилей марки «Renault» появились на улицах Москвы. Частных такси в это время не было, все они принадлежали и управлялись государством, конкуренция отсутствовала. Это приводило к плохому качеству обслуживания пассажиров, заказать такси было очень сложно, машин-такси не хватало.
Таксомоторные перевозки были очень прибыльны для правительства Москвы, поэтому правительство стремилось устранить эти недостатки. В Москве стали появляться первые легковые автомобили «ГАЗ», количество такси увеличилось в несколько раз и заказать такси стало проще, потом начали выпускать легковые такси «ЗИС», после появления которых, такси стали общедоступным видом транспорта. В послевоенные годы начинается выпуск автомобилей «Победа», которые стали основным автомобилем такси.
В 1948 году на машинах-такси была размещена шахматная полоса и зелёный световой, для отличия такси от других автомобилей на улицах.
В Нью-Йорке первое городское такси было выпущено на линию 13 августа 1907 года. Увеличению количества такси на улицах США в значительной степени помогала мафия, которая владела большинством таксопарков и была заинтересованы в их росте. В Америке, в годы сухого закона не было более надежного транспорта для перевозки запрещенного спиртного, поэтому такси особенно полюбили гангстеры-контрабандисты. В такси перевозили огромное количество алкоголя, но полицейские даже не подозревали таксистов.
Таксомоторные перевозки были очень прибыльны для правительства Москвы, поэтому правительство стремилось устранить эти недостатки. В Москве стали появляться первые легковые автомобили «ГАЗ», количество такси увеличилось в несколько раз и заказать такси стало проще, потом начали выпускать легковые такси «ЗИС», после появления которых, такси стали общедоступным видом транспорта. В послевоенные годы начинается выпуск автомобилей «Победа», которые стали основным автомобилем такси.
В 1948 году на машинах-такси была размещена шахматная полоса и зелёный световой, для отличия такси от других автомобилей на улицах.
В Нью-Йорке первое городское такси было выпущено на линию 13 августа 1907 года. Увеличению количества такси на улицах США в значительной степени помогала мафия, которая владела большинством таксопарков и была заинтересованы в их росте. В Америке, в годы сухого закона не было более надежного транспорта для перевозки запрещенного спиртного, поэтому такси особенно полюбили гангстеры-контрабандисты. В такси перевозили огромное количество алкоголя, но полицейские даже не подозревали таксистов.
В Лондоне такси всегда красятся в чёрный цвет, в Гонконге используют 3 типа окраски такси, чаще всего их красят в красный цвет, в Новой Зеландии применяют зелёный цвет такси, а на островах Лантау — синий. В СССР традиционного цвета такси не существовало. Обычно на заводской, стандартного цвета машине-такси на двери рисовали шахматные клеточки и ставили зелёного цвета фонарик, отчего и произошло название «зеленоглазое такси».
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