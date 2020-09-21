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История такси

История такси (6 фото)

Автор:
21 сентября 2020 19:26
Сообщество : Автомир
Метки: история   такси   транспорт   
224
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13 августа 1907 года в Нью-Йорке было пущено первое такси. Спустя годы желтые автомобили стали настоящим символом города, обрели множество кинематографических воплощений, а для большинства туристов оказались первым впечатлением из путешествия в американский мегаполис

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Метки: история   такси   транспорт   
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676
Павел 10 часов назад
Автор, в школу бегом марш! Зелёный фонарик никто специально не ставил. Это была часть таксометра. Если он горел, это означало, что таксометр выключен. Если таксист вёз пассажиров с горящим огоньком, его ожидали крупные неприятности, вплоть до ОБХСС.
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