Полуконцепт тягача Mercedes-Benz GenH2 на жидком водороде

Производители легковых автомобилей сосредоточены на разработке моделей с аккумуляторами, но вот производители грузовиков и тягачей работают над водородными элементами. Свое видение водородного грузовика будущего представила компания Daimler. Концепт Mercedes-Benz GenH2 может проехать до 1000 километров на одной заправке.
Топливные элементы для водородных Mercedes будущего будут разрабатываться совместно с партнерами (например, Volvo Group) в рамках недавно созданной дочерней компании Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG. Немаловажно, что грузовик будет работать на жидком, а не на газообразном водороде. Жидкий водород (LН2) имеет гораздо бо́льшую плотность энергии и хранится при меньшем давлении.
Таким образом, здесь будут применены более легкие и компактные баллоны, что положительно скажется на компоновке и полезной нагрузке. Увеличенный «спальник» у грузовика — на самом деле совершенно не «спальник». За кабиной установлены резервуары для хранения водорода объемом 40 л каждый. Этого должно хватить на 1000 километров пробега.
В серийной версии GenH2 Truck система топливных элементов должна обеспечивать мощность 2×150 кВт. Здесь также установят батарею емкостью 70 кВт·ч. Она нужна для разогрева водородных топливных элементов до рабочей температуры, а также для кратковременной подпитки основного электродвигателя во время пиковых нагрузок. Последнюю планируется подзаряжать в режиме рекуперации при торможении или от избыточной энергии топливных элементов.
Разработчики заявляют, что испытания машины начнутся в 2023 году, а в производство она отправится не раньше второй половины нынешнего десятилетия. Мы позволим себе усомниться в этих сроках. Транспортная инфраструктура пока и близко не готова к подобным машинам даже в самых развитых странах.
Слева направо: eActros, eActros LongHaul и GenH2 Mercedes-Benz
Кроме инновационного GenH2, компания представила прототип электрического eActros LongHaul, который встанет на конвейер в 2024 году и сможет преодолевать до 500 километров без подзарядки. А уже в следующем году будет налажен выпуск менее дальнобойной версии «батарейного» Actros, представленной ещё в 2018 году. eActros без приставки LongHaul получит запас хода более 200 километров.
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все ржут, а он то новую топором вытесанную теслу в качестве внедорожника парит, то батут многоразовые
а сначала, конечно, все ржали, особенно, Дмитрий "нано" Олегович
Минион
Циклоп
Сейчас выйдет поларойд