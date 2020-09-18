Полуконцепт тягача Mercedes-Benz GenH2 на жидком водороде

Разработчики заявляют, что испытания машины начнутся в 2023 году, а в производство она отправится не раньше второй половины нынешнего десятилетия. Мы позволим себе усомниться в этих сроках. Транспортная инфраструктура пока и близко не готова к подобным машинам даже в самых развитых странах.