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Полуконцепт тягача Mercedes-Benz GenH2 на жидком водороде

Полуконцепт тягача Mercedes-Benz GenH2 на жидком водороде (16 фото + 2 видео)

Автор:
18 сентября 2020 13:19
Сообщество : Автомир
Метки: daimler   mercedes-benz   авто   водород   грузовик   концепт-кар   технологии   тягач   
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Производители легковых автомобилей сосредоточены на разработке моделей с аккумуляторами, но вот производители грузовиков и тягачей работают над водородными элементами. Свое видение водородного грузовика будущего представила компания Daimler. Концепт Mercedes-Benz GenH2 может проехать до 1000 километров на одной заправке.

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Метки: daimler   mercedes-benz   авто   водород   грузовик   концепт-кар   технологии   тягач   
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2k
barracuda 23 часа назад
ннндаа....побеждённая Германия....
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193
Max Davidoff worldstreetmusic 16 часов назад
знаем мы одного "лоха" уже... Илон зовут ;)
все ржут, а он то новую топором вытесанную теслу в качестве внедорожника парит, то батут многоразовые
а сначала, конечно, все ржали, особенно, Дмитрий "нано" Олегович
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565
gogy171 15 часов назад
Фигасе компактные баллоны под жидкий водород. А то, что он существует только при -250 С примерно не смущает автора? Маленький баллончик на 40 литров и вокруг холодильник на 4 куб. м.
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1k
Ян Баян 16 часов назад
Дизайн:
Минион
Циклоп
Сейчас выйдет поларойд
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