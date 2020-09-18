"Усы твои оторву щас с корнями", — таксист-качок из Москвы обиделся

"15.09.2020 около 19.00 на пересечении Хордового проезда и ул. Мусы Джалиля (напротив ОМВД России по району Зябликово) водитель такси-Яндекс № 868 рег. номер М868ХН750RUS нарушил ПДД: совершил перестроение в опасной близости от моего автомобиля без включения сигнала поворота. Перегородив дорогу, водитель такси вышел из машины и начал вести себя неадекватно: нецензурно выражаться в мой адрес и угрожать причинением телесных повреждений. После этого, водитель такси сев обратно в свою машину, пересек 3 полосы из крайнего правого ряда в крайний левый, чем повторно создал аварийную ситуацию."