"Усы твои оторву щас с корнями", — таксист-качок из Москвы обиделся

Автор ролика подрезал таксиста, перестраиваясь для поворота в правый ряд. В ответ на это водитель такси вышел из автомобиля и высказал обидчику пару "ласковых".
"15.09.2020 около 19.00 на пересечении Хордового проезда и ул. Мусы Джалиля (напротив ОМВД России по району Зябликово) водитель такси-Яндекс № 868 рег. номер М868ХН750RUS нарушил ПДД: совершил перестроение в опасной близости от моего автомобиля без включения сигнала поворота. Перегородив дорогу, водитель такси вышел из машины и начал вести себя неадекватно: нецензурно выражаться в мой адрес и угрожать причинением телесных повреждений. После этого, водитель такси сев обратно в свою машину, пересек 3 полосы из крайнего правого ряда в крайний левый, чем повторно создал аварийную ситуацию."
Присутствует ненормативная лексика!
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Шляпа усатая не виноват. Таксист - лифтер долб@йоб, у него знак уступи дорогу и не важно, перестраивается усатый или нет.
5.09.2020 около 19.00 на пересечении Хордового проезда и ул. Мусы Джалиля (напротив ОМВД России по району Зябликово) водитель такси-Яндекс № 868 рег. номер М868ХН750RUS нарушил ПДД: совершил перестроение в опасной близости от моего автомобиля без включения сигнала поворота
и чему верить? кто кого подрезал то изначально? Судя по описанию из начала поста, как раз таки и усач и подрезал таксиста, за что тот соответственно и обиделся, предложив произвети депиляцию верхней губы, причем абсолютно бесплатно!