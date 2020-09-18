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"Усы твои оторву щас с корнями", — таксист-качок из Москвы обиделся

"Усы твои оторву щас с корнями", — таксист-качок из Москвы обиделся (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 сентября 2020 11:50
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   быдло   видео   конфликт на дороге   такси   таксист   
1058
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Автор ролика подрезал таксиста, перестраиваясь для поворота в правый ряд. В ответ на это водитель такси вышел из автомобиля и высказал обидчику пару "ласковых".

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Метки: авто   автохам   быдло   видео   конфликт на дороге   такси   таксист   
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7k
Антон Семёныч День назад
А где видео происшествия? Написать что угодно можно. Может усатый и впрямь заслуживает эпиляции над верхней губой. Материал подан однобоко и не объективно.
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10k
Yasen_Perec 17 часов назад
А то, что он из Москвы, надо было обязательно уточнять? Типо в Москве все такие неадекваты и только в ваших колхозах живут нормальные люди.
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4k
Stas 19 часов назад
на 32 секунде черный квадрат, называемый видео, особенно интересен для просмотра))))
на 32 секунде черный квадрат, называемый видео, особенно интересен для просмотра))))
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925
Tu9R 22 часа назад
на идиотен тест водителя такси и на пересдачу прав. И вот такие возят людей...
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26k
EvilHomer 23 часа назад
Вот видео https://drive.google.com/file/d/1SaRvZaESnOGbI7-ql44Phb8sQKb8yep9/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1SaRvZaESnOGbI7-ql44Phb8sQKb8yep9/view?usp=sharing.
Шляпа усатая не виноват. Таксист - лифтер долб@йоб, у него знак уступи дорогу и не важно, перестраивается усатый или нет.
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189
Бэмсяра День назад
"Автор ролика подрезал таксиста, перестраиваясь для поворота в правый ряд."
5.09.2020 около 19.00 на пересечении Хордового проезда и ул. Мусы Джалиля (напротив ОМВД России по району Зябликово) водитель такси-Яндекс № 868 рег. номер М868ХН750RUS нарушил ПДД: совершил перестроение в опасной близости от моего автомобиля без включения сигнала поворота
и чему верить? кто кого подрезал то изначально? Судя по описанию из начала поста, как раз таки и усач и подрезал таксиста, за что тот соответственно и обиделся, предложив произвети депиляцию верхней губы, причем абсолютно бесплатно!
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3k
кот базилий День назад
Взаимно "обиделись"
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