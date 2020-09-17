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Велосипедист попал в "ДТП" и заявил в полицию, что его сбила машина

Велосипедист попал в "ДТП" и заявил в полицию, что его сбила машина (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2020 15:05
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   велосипедист   видео   дтп   прикол   скрылся с места дтп   
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Курьезный случай произошел в Санкт-Петербурге. Поздней ночью мужчина обратился в полицию и заявил, что его сбил автомобиль, а затем водитель скрылся с места происшествия. Запись с камеры видеонаблюдения помогла прояснить ситуацию.

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Метки: авария   авто   велосипедист   видео   дтп   прикол   скрылся с места дтп   
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18  комментариев
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
В след бы ему ещё штраф, а то и срок за лжесвидетельство и поклёп на водителя.
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 14 минут назад
Спасибо что не сказал, что пришельцы подбили. А то спьяну и не то может померещиться.
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14k
Муки Псаки 14 минут назад
Нет информации о том, что он куда-либо что-то заявлял.
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11k
Роман Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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−41
николай дроздов 47 минут назад
Русня такая русня)
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1k
Свирепый Бамбр николай дроздов 42 минуты назад
Это дырявый хохол приехал на заработки и визжит как свинья.
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Kerk николай дроздов Полчаса назад
Когда человек с именем Николай и русской фамилией произносит слово "русня", он, как минимум, клинический идиот.
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12k
Hairy. Свирепый Бамбр Полчаса назад
Это не хохол.
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xannar 2 часа назад
И вот после этого народ читает в новостях, что хотят запретить ездить пьяным на велосипеде, и все возмущаются, как же мол так, а для чего ж тогда нам велосипеды нужны?! По-мойму хорошо что он в столб приехал, а не под машину какую-нибудь завернул.
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14k
Муки Псаки xannar 13 минут назад
Помой Му-у-у-у!
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tessio Муки Псаки 2 минуты назад
А что, предлагаешь Мууу не мыть?
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5k
Ковыль Перистый 2 часа назад
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kaboza 2 часа назад
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32k
dima423 2 часа назад
забавно))
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22k
Павел Плеханов 3 часа назад
Звука нет, но звон явственно был слышен :)
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8k
Денис Павел Плеханов 2 часа назад
Блин, и я тоже услышал эту мелодичную ноту "До" :) Полный эффект присутствия :)
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