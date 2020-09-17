Велосипедист попал в "ДТП" и заявил в полицию, что его сбила машина

Курьезный случай произошел в Санкт-Петербурге. Поздней ночью мужчина обратился в полицию и заявил, что его сбил автомобиль, а затем водитель скрылся с места происшествия. Запись с камеры видеонаблюдения помогла прояснить ситуацию.
"ДТП" попало в объектив камеры наблюдения. Теперь над горе-велосипедистом смеется вся страна
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Авария дня. ДТП из-за старушки в Красноярском крае
- Ребенок на велосипеде попал под колеса большегруза во Владимирской области
- Пожилая велосипедистка попала под тягач и чудом осталась жива
- В Тольятти «Нива» на пешеходном переходе сбила велосипедистку
- Пьяный водитель из Ижевска устроил несколько ДТП и пытался скрыться, но очевидцы его скрутили
49
Понравилось49
Новости партнёров
Загрузка...