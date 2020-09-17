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Не бла бла карь мне тут! Или законное изъятие денег у населения

Не бла бла карь мне тут! Или законное изъятие денег у населения (8 фото)

Автор:
17 сентября 2020 10:41
Сообщество : Автомир
Метки: #39 Арест авто из-за Bla bla car   будьте бдительны   наши люди   пдд   эвакуация   
2530
8
Ехал из Москвы от сестры к себе домой в Нижний Новгород на своём Renault Trafic категории B 8+1, разместил совместную поездку на сайте Едем/рф чтобы взять попутчиков и чтобы разделить с ними расходы на топливо.

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Метки: #39 Арест авто из-за Bla bla car   будьте бдительны   наши люди   пдд   эвакуация   
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36  комментариев
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70k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Подавай в суд на обжалование обоих постановлений.
Что тут ещё посоветовать ?
Не нанимать адвоката Ефремова.
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49k
Серый 4 минуты назад
Странно как-то, факта получения денег не было, а попутчиков у нас не запрещено возить.
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1k
Дарвин и аморальная премия 5 минут назад
Развели как лоха
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−2
Ivan Shotgun 8 минут назад
Жалуйтесь в прокуратуру
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649
И 10 минут назад
Один совет. Подальше от этого от всего, старайтесь не контактировать с гос.служащими любого ранга без особой надобности, дороже выйдет. Езжайте только с проверенными людьми или один. Точка.
Этих ублюдков из всевозможных органов и организаций очень много развелось, отстреливать пора. И не только их.
А вот подсказать что вам делать в данной ситуации не смогу. Не москвич и упаси господь им стать. В данные ситуации не попадал.
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1k
Василий 15 минут назад
Передпринимательская деятельность, подразумевает систему. То есть такие подвозы людей за деньги должны быть систематическими, пусть доказывают, что чел подвозил не один раз.
На первый раз фигушки у них получится, но вынесут предупреждение и будут ловить второй раз. А пока пусть делает упор на едиеичный случай,пускай доказывают обратное.
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−28
plintus9990 Час назад
Проще рубить палки на таких вот горе лошках, которые экономят на бензине. Тут прям коммерция, нелегальное предпринимательство. И к ним не подьезжает группа поддержки с травматами и арматурой. Другое дело закрывать нелегальный бизнес всяких ларьков лиц кавказкой национальности. Там и прилететь может.
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6k
Саша Смирнов Час назад
Эдак можно докатиться до того, что будет опасно брать нормальных автостопщиков. Сядет подставной, сунет "трояк", а потом вытащит удостоверение и заявит, что "незаконная коммерческая деятельность".
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1k
Денис 2 часа назад
Водитель обязан передать документы только инспектору который произвел его остановку. Инспектор не имеет права передавать кому бы то ни было документы без согласия водителя. Надо было у инспектора требовать возврат документов. Если бы тут же не вернул требовать вызвать ответственного. Он обязан это сделать по первому требованию при конфликтной ситуации.
А с этими клоунами вообще не общаться, от слова совсем.
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29k
Опаньки 2 часа назад
изначальная чушь

- инспектор передал документы третьим лицам
- денег не получал от граждан, извлечение прибыли не доказать от слова никак

ИМХО нужно было сразу посылать нахрен, вызывать сотрудников полиции и делать сообщение о преступлении а там пусть разбираются
а на сотрудника ГИБДД написать заявление и ему же отдать
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, а что, собственно, здесь противоестественного? Да, факт осуществления предпринимательской деятельности налицо. Можно, конечно, лукаво называть это скромным делением расходов на бензин. Так ведь, торгуя в магазине предприниматель тоже "делит расходы" на товар, на персонал и т.д.. Если предприниматель в магазине платит налоги, платит ФСС, платит ПФР, имеет разрешительную документацию, то почему на автомобиле можно "бомбить" ничего этого не делая и не имея? Коль хочется пользоваться современными средствами коммуникаций, то будь готов (всегда готов!) к тому, что тебя и отследят при помощи тех же средств. Уже не лаптем щи хлебают органы.
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2k
PtDragon Борис Карабанов 2 часа назад
>Так ведь, торгуя в магазине предприниматель тоже "делит расходы" на товар, на персонал и т.д..
Но только есть разница - делить расходы или получать прибыль.
В первом случае результат 0, а во втором - прибыль, с которой и можно платить налоги.
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2k
Борис Карабанов PtDragon 2 часа назад
У Вас немного бухгалтерия и финансы хромают. Они хорошие, но хромают. И в первом и во втором случае получен ДОХОД. Подавляющее большинство предпринимателей (УСНО-6%, ЕНВД и пр. режимы) платит налог с ДОХОДА. Рентабельность никого не волнует. Прибыль - это Ваши проблемы. Именно ДОХОД является признаком коммерческой деятельности. И потом, а кто сказал, что прибыль в данном случае =0? Ни деклараций, ни отчётов, никакой прочей документации. Любой предприниматель может сказать - у меня прибыль=0, отвалите. Это детский лепет.
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9k
Karelian PtDragon 2 часа назад
По сути, автор продал услугу по перевозке пассажиров. Прибыль - стоимость бензина.
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2k
Борис Карабанов Karelian Час назад
Именно так и есть. Только не прибыль, а доход. Ну, а "случайные" пассажиры, я думаю, это охотно подтвердят письменно.
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32k
dima423 2 часа назад
чето какая то абсурдная ситуация... Я так и не понял что автору вменили то в итоге? и почему машину забрали и на основании чего? Тем более автор пишет что денег не получал... и разве бла бла кар сейчас вне закона?
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35k
Вепс dima423 2 часа назад
Занятие незаконной предпринимательской деятельностью и вменяют. У нас есть закон регулирующий работу такси и таксопарков. Для частного извоза нужно иметь лицензию, а её выдают только юрикам или ИП.

А вот если денег он реально не получал ни в живую, ни на карту, то это может развалить все обвинения, ибо как говорится нет денег нет коммерческой деятельности.
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32k
dima423 Вепс 2 часа назад
так там штраф 2 тыс и все...с какого куя авто то арестовали, это на 100% незаконное действие, фактически угон авто)
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35k
Вепс dima423 2 часа назад
КоАП 27.14 могут арестовать авто до суда если он является орудием административного нарушения. Как я понимаю этим они и воспользовались.
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32k
dima423 Вепс Час назад
Ну это жесть какая то, беспредел) Основания то должны быть какие то, например могут конфисковать для возможного последующего возмещения ущерба и тд...но тут то вообще оснований нет) Надеюсь автор засудит этих ТВАРЕЙ... изза 1500 руб (и то не доказано что он их брал) и штрафа 2000 руб конфисковывать авто, это дичь какая то
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
х.у.я.с.е .... Но на требование инспектора показать ему аптечку и огнетушитель можно было сказать " толтко после того как Вы снимете штаны, встанете на четвереньки и повернеьесь ко мне задом, уважаемый инспектор, потому что аптечку и огнетушитнль у меня проверили на станции ТО и даже дали документ под названием диагностическая карта ТО, на основании которой у меня выдан полис ОСАГО, вот его Вы проверить по базам саоим можете." .Пригрозить инспектору неполным служебным соответствием и сказать что сообщишь его номер нагрудный на горячую линию ГИБДД за неправомерные требования и липовую причину остановки моего ТС. Далее, этим п..дорам из Росхерчего там надзора, тоже говоришь что для тгго чтобы мне предъявить незаконное предпринимательство надо подтвердить факт получения денег, которого у вас нет, поэтому идете вы туда же куда и инспектор ГИБДД со своей аптечкой и огнетушителем.
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32k
dima423 BillyBonzz 2 часа назад
а еще мне интересно с какого перепуга они арестовали машину без решения суда?))
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6k
Саша Смирнов dima423 Час назад
А это уже незаконная коммерческая деятельность тех, кто остановил, арестовал, угнал.
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24k
Fat Lynx 2 часа назад
Желаю успешно от кусаться… если получится, не забудь в прокуратуру на них заявление написать и материалы приложи.
Ну а если они правы, то будет наука.
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3k
Popis D'Ovalie 2 часа назад
Никогда не сажайте в "семейный" автомобиль чужих людей, и если не согласны, судитесь. Это единственный совет, который можно дать в данной ситуации. Если расскажете правду, возможно появятся и другие советы.
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10k
Совранский Автор поста Popis D'Ovalie 2 часа назад
Если расскажете правду, возможно появятся и другие советы. (с) - странно. И на том - спасибо!
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24k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Ага.. чисто семейный авто.
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10k
Совранский Автор поста Snork Snorkoff 2 часа назад
Представьте себе, в это стране есть семьи, в которых больше чем 1 ребенок. И Ваше личное восприятие автомобиля - может быть отличным от других.
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24k
Snork Snorkoff Совранский 37 минут назад
Отлично представляю, у самого большая семья и семиместный бус. Но этот Трафик это скотовоз, переделаный из грузового фургона.
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