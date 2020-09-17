Не бла бла карь мне тут! Или законное изъятие денег у населения

Ехал из Москвы от сестры к себе домой в Нижний Новгород на своём Renault Trafic категории B 8+1, разместил совместную поездку на сайте Едем/рф чтобы взять попутчиков и чтобы разделить с ними расходы на топливо.
В 11:30 выдвинулся с адреса г. Москва, Щелковское шоссе 66, поездку забронировали два попутчика (пришли вместе) денег от них не получал, сумму поездки в авто не обсуждалась, при создании поездки сервис Едем.рф установил рекомендуемую стоимость 750 руб, при которой не возникает прибыли от поездки.
В 11:40 меня уже ждали по адресу г. Москва, Щелковское шоссе 100, меня остановил инспектор ГИБДД из крайней левой полосы, после чего попросил у меня документы на право управления — ВУ, СТС, страховку и попросил меня предъявить аптечку и огнетушитель, я ему все показал, после чего он сказал, что у него ко мне вопросов нет и передал мои документы неизвестному лицу в штатском с камерой ВСБ на груди
далее данное лицо подошло ко мне и представилось уголовным розыском и сотрудником ространснадзора, задал следующие вопросы:
1.Знаю ли я людей едущих со мной в авто.
2. Уточнил что это за люди и почему они едут в моем авто.
Атмосфера была искусственно создана такая как будто я везу разыскиваемых лиц.
Далее мои документы оказались в автомобиле с наклейками Ространснадзор и экипаж ДПС удалился из данного места и больше я их не видел.
1.Знаю ли я людей едущих со мной в авто.
2. Уточнил что это за люди и почему они едут в моем авто.
Атмосфера была искусственно создана такая как будто я везу разыскиваемых лиц.
Далее мои документы оказались в автомобиле с наклейками Ространснадзор и экипаж ДПС удалился из данного места и больше я их не видел.
Вот эти красавцы, если кто то узнал в них своих обидчиков дайте знать!
Моих попутчиков пригласили в авто Ространснадзора для дачи объяснений, после чего, я их уже не видел, предполагаю это были подставные люди — оба.( номер попутчика с сайта Алексей 98S 8Z3-//-70).
Далее мой автомобиль заблокировали спереди и сзади два автомобиля, спереди — Nissan Almera classic, сзади — Land Cruser Prado.
Моих попутчиков пригласили в авто Ространснадзора для дачи объяснений, после чего, я их уже не видел, предполагаю это были подставные люди — оба.( номер попутчика с сайта Алексей 98S 8Z3-//-70).
Далее мой автомобиль заблокировали спереди и сзади два автомобиля, спереди — Nissan Almera classic, сзади — Land Cruser Prado.
Оба водителя данных авто стояли рядом и отрицали факт блокировки моего авто и говорили, что они не имеют отношения к данным авто.
Удостоверений ни одно лицо на месте мне не показало, все лица устранялись при получении вопроса о предъявлении служебного удостоверения.
Далее некий Кривоносов А.С инспектор Ространснадзора (ЦМУГАДН) выписал протокол ареста моего авто, протокол административного правонарушения по части 2 ст. 14.1 Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, если такое разрешение обязательно и акт рейдового осмотра.
Мой авто погрузили на эвакуатор и увезли на стоянку г. Москва. пр-д Энтузиастов вл. 3, я съездил и проверил, мое авто там, забрал из него личные вещи которые не успел забрать, со скандалом, АМПП не хотели меня допускать в авто без санкции ЦМУГАДН, но после звонка, якобы им, в авто меня все таки допустили и то в присутствии съемки на несколько камер.
Теперь жду суда и готовлюсь, с протоколом категорически не согласен, о чем написал в объяснениях к протоколу.
Удостоверений ни одно лицо на месте мне не показало, все лица устранялись при получении вопроса о предъявлении служебного удостоверения.
Далее некий Кривоносов А.С инспектор Ространснадзора (ЦМУГАДН) выписал протокол ареста моего авто, протокол административного правонарушения по части 2 ст. 14.1 Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, если такое разрешение обязательно и акт рейдового осмотра.
Мой авто погрузили на эвакуатор и увезли на стоянку г. Москва. пр-д Энтузиастов вл. 3, я съездил и проверил, мое авто там, забрал из него личные вещи которые не успел забрать, со скандалом, АМПП не хотели меня допускать в авто без санкции ЦМУГАДН, но после звонка, якобы им, в авто меня все таки допустили и то в присутствии съемки на несколько камер.
Теперь жду суда и готовлюсь, с протоколом категорически не согласен, о чем написал в объяснениях к протоколу.
16.09 получил интересное письмо о том что некая структура МАДИ выписала мне штраф через автофиксацию еще и за нарушение правил остановки на 3 000 руб, что я 09.09 в 13.45 стоял заблокированный их же машинами, при том что протокол ареста был составлен 09.09 в 12.30.
Прошу содействия сообщества в решении проблемы и придания резонанса данному делу, из роликов других людей попавших в такую ситуацию видно, что авто стоит на специализированной стоянке до 4 месяцев, как его от туда вытащить не понятно.
Готов выслушать любые советы.
Заранее спасибо. (c)
Прошу содействия сообщества в решении проблемы и придания резонанса данному делу, из роликов других людей попавших в такую ситуацию видно, что авто стоит на специализированной стоянке до 4 месяцев, как его от туда вытащить не понятно.
Готов выслушать любые советы.
Заранее спасибо. (c)
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Не нанимать адвоката Ефремова.
Этих ублюдков из всевозможных органов и организаций очень много развелось, отстреливать пора. И не только их.
А вот подсказать что вам делать в данной ситуации не смогу. Не москвич и упаси господь им стать. В данные ситуации не попадал.
На первый раз фигушки у них получится, но вынесут предупреждение и будут ловить второй раз. А пока пусть делает упор на едиеичный случай,пускай доказывают обратное.
А с этими клоунами вообще не общаться, от слова совсем.
- инспектор передал документы третьим лицам
- денег не получал от граждан, извлечение прибыли не доказать от слова никак
ИМХО нужно было сразу посылать нахрен, вызывать сотрудников полиции и делать сообщение о преступлении а там пусть разбираются
а на сотрудника ГИБДД написать заявление и ему же отдать
Но только есть разница - делить расходы или получать прибыль.
В первом случае результат 0, а во втором - прибыль, с которой и можно платить налоги.
А вот если денег он реально не получал ни в живую, ни на карту, то это может развалить все обвинения, ибо как говорится нет денег нет коммерческой деятельности.
Ну а если они правы, то будет наука.