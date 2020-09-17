Не бла бла карь мне тут! Или законное изъятие денег у населения

Оба водителя данных авто стояли рядом и отрицали факт блокировки моего авто и говорили, что они не имеют отношения к данным авто.

Удостоверений ни одно лицо на месте мне не показало, все лица устранялись при получении вопроса о предъявлении служебного удостоверения.

Далее некий Кривоносов А.С инспектор Ространснадзора (ЦМУГАДН) выписал протокол ареста моего авто, протокол административного правонарушения по части 2 ст. 14.1 Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, если такое разрешение обязательно и акт рейдового осмотра.

Мой авто погрузили на эвакуатор и увезли на стоянку г. Москва. пр-д Энтузиастов вл. 3, я съездил и проверил, мое авто там, забрал из него личные вещи которые не успел забрать, со скандалом, АМПП не хотели меня допускать в авто без санкции ЦМУГАДН, но после звонка, якобы им, в авто меня все таки допустили и то в присутствии съемки на несколько камер.



Теперь жду суда и готовлюсь, с протоколом категорически не согласен, о чем написал в объяснениях к протоколу.